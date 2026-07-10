Delcy Rodríguez aseguró que se recuperó un 96% de la energía eléctrica en La Guaira tras los terremotos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (REUTERS/Marian Carrasquero)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que su Gobierno logró recuperar el 96% del servicio de energía eléctrica en el estado La Guaira, el más perjudicado por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el 24 de junio.

“El servicio eléctrico en el estado está recuperado en un 96%, 21 subestaciones eléctricas fueron recuperadas ya completamente”, expresó Rodríguez durante una supervisión de las labores de recuperación de infraestructura en la zona de Macuto, en La Guaira, en una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV).

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Rodríguez también informó que el suministro de agua potable se restableció en un 84%. En las áreas donde persisten daños graves, se mantiene la provisión de agua mediante camiones cisternas.

La mandataria explicó que la estatal de telecomunicaciones Cantv continúa en proceso de recuperación, aunque no ofreció cifras.

Por su parte, Starlink distribuyó más de 1.600 kits de conectividad en Venezuela, destinados a equipos de rescate, personal médico y organizaciones humanitarias en las zonas más impactadas por los terremotos, según la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

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Una bandera venezolana cuelga rodeada de escombros, tras los terremotos del 24 de junio, en Caraballeda, estado de La Guaira (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

En La Guaira, el acceso a Internet sigue siendo limitado y existen áreas completamente incomunicadas tras los sismos.

Las compañías privadas de telefonía Digitel y Movistar Venezuela comunicaron que trabajan para restablecer la conectividad en La Guaira, apoyándose en el servicio satelital de Starlink y habilitando puntos de wifi gratuito en refugios de la región.

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El balance oficial difundido este jueves indica que al menos 3.899 personas han fallecido y 16.740 resultaron heridas tras los terremotos. Además, 17.907 se encuentran sin vivienda y la cifra de rescatados permanece en 6.462 desde el jueves pasado.

El doble terremoto representa el evento sísmico más letal en Venezuela en los últimos 100 años.

En julio de 1967, un sismo en las cercanías de Caracas causó la muerte de 245 personas, miles de heridos y daños materiales significativos.

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