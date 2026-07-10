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El Gobierno de Japón enviará un segundo equipo médico a Venezuela y 3,5 millones de dólares en ayuda

La asistencia incluye profesionales sanitarios, insumos médicos y alimentos, coordinados junto a organizaciones internacionales para atender a la población afectada por los recientes sismos

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Japón enviará un segundo equipo médico a Venezuela y 3,5 millones de dólares en ayuda (Europa Press)
Japón enviará un segundo equipo médico a Venezuela y 3,5 millones de dólares en ayuda (Europa Press)

El Gobierno de Japón enviará un segundo equipo médico a Venezuela para asistir en las zonas afectadas por los terremotos de finales de junio, además de proporcionar ayuda humanitaria valorada en 3,5 millones de dólares, según anunció este viernes el Gobierno japonés.

“El Gobierno de Japón seguirá apoyando al pueblo de Venezuela y brindando la asistencia necesaria en función de las necesidades locales”, indicó en un comunicado el Ministerio de Exteriores de Japón.

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El equipo de asistencia médica estará conformado por profesionales sanitarios, junto a empleados del Ministerio de Exteriores y de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), quienes viajarán la próxima semana a Venezuela.

El Ministerio también informó sobre el envío de un paquete de ayuda humanitaria, que incluye alimentos, bienes esenciales y artículos médicos, por un valor de 3,5 millones de dólares.

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La gestión de esta ayuda estará a cargo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Un integrante de la Protección Civil de Venezuela coloca una bandera en una zona afectada por terremotos en La Guaira (EFE/Miguel Gutiérrez)
Un integrante de la Protección Civil de Venezuela coloca una bandera en una zona afectada por terremotos en La Guaira (EFE/Miguel Gutiérrez)

“Mediante esta ayuda de emergencia, implementaremos diversas formas de asistencia humanitaria, que incluyen apoyo alimentario, sanitario y médico, así como el suministro de refugio y artículos de primera necesidad”, especificó el Gobierno japonés.

La semana pasada, Tokio ya había anunciado el envío de un primer equipo médico de ayuda en caso de desastre, compuesto por 42 miembros, tras los dos terremotos ocurridos hace más de dos semanas, que dejaron más de 3.500 muertos y miles de desplazados.

Este martes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que solicitó ayuda a “países sísmicos” como Japón, Perú y Chile para que envíen especialistas.

“Estamos pidiendo ayuda de primera a países que también son países sísmicos, como Japón, Perú, Chile. Ya hemos contactado los Gobiernos para tener aquí a especialistas que nos permitan ver qué estructuras requieren ajustes”, expresó la líder chavista en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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