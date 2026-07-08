Venezuela estrecha la brecha cambiaria mientras enfrenta el impacto de los terremotos

La cifra de muertos por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 3.685 personas, según el último balance difundido por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (Instagram)

Los esfuerzos de Venezuela por estabilizar su moneda han reducido la brecha entre el tipo de cambio oficial y el del mercado negro, un objetivo clave de la estrategia gubernamental para frenar la inflación y fortalecer una economía que ahora enfrenta tensiones adicionales tras dos terremotos.

El gobierno ha estado inyectando dólares en el mercado local, más de USD 7.000 millones desde enero, según estimaciones privadas, lo que ha provocado una salida de bolívares del sistema financiero como parte de una política restrictiva destinada a estabilizar la moneda, que se encuentra debilitada. Al mismo tiempo, las autoridades han permitido que el tipo de cambio oficial se deprecie más rápidamente, acercándolo al del mercado paralelo.

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Venezuela ha podido recurrir a los ingresos petroleros para obtener dólares bajo un programa supervisado de cerca por Washington mientras trabaja junto con la administración interina de Delcy Rodríguez para estabilizar la economía tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos a principios de enero. Las ventas de dólares por parte del gobierno aumentaron en los últimos meses debido a los alzas en los precios del petróleo, que se dispararon porque se intensificaba la guerra entre EEUU e Irán.

“La brecha bajó principalmente por un tema de mayor oferta de dólares y porque se está sincerando la tasa oficial, no porque la economía se haya arreglado”, dijo Luis Vicente León, economista y presidente de la encuestadora Datanalisis, con sede en Caracas. “Esto no significa que el problema se acabó. Hay que ser consistente, recuperar confianza en la política monetaria y fiscal y hay que mirar qué impacto tienen los terremotos en términos de flujo financiero”.

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Un gráfico de Síntesis Financiera y Bloomberg documenta la reducción de la brecha del tipo de cambio en Venezuela entre principios de junio y mediados de julio, con un descenso marcado a partir de los terremotos sucesivos. (Brecha tipo de cambio en Venezuela)

El tipo de cambio del banco central, que ahora ronda los 686 bolívares por dólar, es un 17% superior al de las plataformas de intercambio de criptomonedas, frente al 30% que se registraba en los días previos a los terremotos. Desde entonces, la moneda se ha depreciado casi un 11% en el mercado oficial, y es probable que la afluencia de dólares destinados a la ayuda humanitaria haya influido en esta situación.

Las consecuencias del terremoto probablemente también afectaron la demanda de bolívares debido al mayor consumo de bienes básicos en junio, lo que provocó una disminución de la moneda en el mercado, según León. Las autoridades también están restringiendo la liquidez del bolívar controlando estrictamente el gasto y obligando a los bancos a depositar alrededor del 73% de sus reservas en una cuenta del banco central.

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Todo esto ha contribuido a evitar que la brecha entre los tipos de cambio entre el mercado oficial y el mercado paralelo se amplíe como en otros períodos de gran incertidumbre, como tras la captura de Maduro, cuando la preocupación por la futura oferta de dólares elevó la brecha a más del 100%, desestabilizando el comercio local y ejerciendo presión sobre los precios.

“La pregunta crucial es qué sucederá una vez que las dos tasas converjan”, dijo Tamara Herrera, directora de la consultora local Síntesis Financiera. Para el gobierno resultaba demasiado costoso reducir la brecha simplemente vendiendo más dólares, por lo que tuvieron que permitir que la tasa de interés del banco central se depreciara.

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También hay otras medidas en camino para aliviar la demanda en el mercado paralelo. El consultor y economista Asdrúbal Oliveros, radicado en Caracas, escribió en una publicación en X que han llegado dólares en efectivo al país para ser vendidos por bancos locales, presumiblemente relacionados con los ingresos petroleros aprobados por Washington.

(Bloomberg)