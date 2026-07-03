Venezuela

El Cristo Redentor de Rio de Janeiro se iluminó con la bandera de Venezuela en homenaje a las víctimas de los terremotos

La proyección incluyó un mensaje de “Solidaridad sin fronteras. Done ahora”, en el marco de una campaña de la Iglesia católica de Brasil para recolectar fondos destinados a los afectados. Durante el acto, la imagen de la bandera cubrió el monumento de 38 metros de altura

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La proyección en el monumento incluyó el mensaje “Solidaridad sin fronteras. Done ahora” y un “SOS”, como parte de una colecta de la Iglesia católica brasileña para los afectados.

El Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó con la bandera venezolana este jueves como parte de un homenaje a las víctimas de los terremotos ocurridos en Venezuela el 24 de junio. La proyección incluyó un mensaje de “Solidaridad sin fronteras. Done ahora”, en el marco de una campaña de la Iglesia católica de Brasil para recolectar fondos destinados a los afectados.

Durante el acto, la imagen de la bandera del país caribeño cubrió el monumento de 38 metros de altura, que se encuentra sobre el cerro del Corcovado en el Parque Nacional de Tijuca, considerado uno de los bosques tropicales urbanos más grandes del mundo. Luego de la bandera, se proyectó un “SOS Venezuela” y el llamado a la solidaridad.

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Fotografía aérea del monumento del Cristo Redentor este jueves, con una proyección en homenaje a las víctimas de los terremotos que azotaron a Venezuela la semana pasada, en Río de Janeiro (Brasil) (EFE/Renato Spyrro)
Fotografía aérea del monumento del Cristo Redentor este jueves, con una proyección en homenaje a las víctimas de los terremotos que azotaron a Venezuela la semana pasada, en Río de Janeiro (Brasil) (EFE/Renato Spyrro)

La campaña, organizada por la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil y la Fundación Cáritas, apunta a recolectar recursos para comprar alimentos, agua potable, medicamentos y otros insumos esenciales. Además, parte de las donaciones se empleará en programas para reconstruir la vida y la dignidad de las comunidades afectadas, según el comunicado oficial.

Fotografía aérea del monumento del Cristo Redentor este jueves, con una proyección en homenaje a las víctimas de los terremotos que azotaron a Venezuela la semana pasada, en Río de Janeiro (Brasil) (EFE/Renato Spyrro)
Fotografía aérea del monumento del Cristo Redentor este jueves, con una proyección en homenaje a las víctimas de los terremotos que azotaron a Venezuela la semana pasada, en Río de Janeiro (Brasil) (EFE/Renato Spyrro)

El último balance oficial indica que el doble terremoto, con magnitudes de 7,2 y 7,5, dejó al menos 2.595 muertos y más de 12.400 heridos. El estado de La Guaira, ubicado a unos 30 kilómetros de Caracas, figura entre los más afectados junto con la capital venezolana. Hasta el momento, el Gobierno venezolano no entregó cifras sobre desaparecidos, mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que ese número podría llegar a 50.000.

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Fotografía aérea del monumento del Cristo Redentor este jueves, con una proyección en homenaje a las víctimas de los terremotos que azotaron a Venezuela la semana pasada, en Río de Janeiro (Brasil) (EFE/Renato Spyrro)
Fotografía aérea del monumento del Cristo Redentor este jueves, con una proyección en homenaje a las víctimas de los terremotos que azotaron a Venezuela la semana pasada, en Río de Janeiro (Brasil) (EFE/Renato Spyrro)

La proyección buscó transformar al Cristo Redentor en un símbolo internacional de apoyo a las víctimas en Venezuela y reforzar el llamado a la cooperación de la comunidad internacional. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó la semana pasada su “gran preocupación” por el impacto de los dos sismos que sacudieron el norte del país caribeño.

Una imagen tomada desde un dron muestra una proyección sobre la estatua del Cristo Redentor en homenaje a las víctimas de los terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio, en Río de Janeiro (Brasil), el 2 de julio de 2026 (REUTERS/Ricardo Moraes)
Una imagen tomada desde un dron muestra una proyección sobre la estatua del Cristo Redentor en homenaje a las víctimas de los terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio, en Río de Janeiro (Brasil), el 2 de julio de 2026 (REUTERS/Ricardo Moraes)

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) informó el martes pasado el envío a Venezuela de un quinto vuelo humanitario con equipos para ampliar un hospital de campaña, personal médico militar y especialistas en telecomunicaciones.

El avión, con destino a Caracas, tiene programado despegar este martes a las 12:00 hora local desde la Base Aérea del Galeão en Río de Janeiro y hará una escala en São Paulo para cargar cerca de 5,5 toneladas de insumos médicos donados por el Ministerio de Salud de Brasil a solicitud del Gobierno venezolano.

El comunicado oficial detalla que, además del material sanitario, viajan militares de la Marina de Brasil para reforzar el hospital de campaña que opera en La Guaira, junto a técnicos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). Los especialistas llevarán analizadores de espectro y antenas direccionales de alta sensibilidad, dispositivos empleados para localizar señales de teléfonos celulares bajo los escombros.

La misión humanitaria está bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y forma parte del apoyo internacional a la emergencia en el país caribeño. De acuerdo con datos oficiales, en tres vuelos anteriores, Brasil envió un total de 126 personas, entre bomberos militares, agentes de defensa civil, técnicos en telecomunicaciones y profesionales de la salud, asignados a la operación de hospitales de campaña.

Miembros de las fuerzas armadas pasan junto a edificios derruidos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 2 de julio de 2026 (Miguel Medina/Pool vía REUTERS)
Miembros de las fuerzas armadas pasan junto a edificios derruidos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 2 de julio de 2026 (Miguel Medina/Pool vía REUTERS)

En uno de los vuelos se trasladaron exclusivamente medicamentos, insumos sanitarios y materiales para la instalación del hospital de campaña. Adicionalmente, Brasil suministró seis agentes caninos y cien purificadores de agua con paneles solares, cada uno con capacidad para producir 5.000 litros de agua potable diarios destinados a las zonas afectadas por el desabastecimiento.

(Con información de EFE)

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