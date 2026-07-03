México

Cuál es la forma correcta de realizar un cepillado en seco para mejorar la circulación y reducir la celulitis

Su principal beneficio es mejorar la textura de la piel y promover sensaciones de bienestar a través del masaje y la estimulación circulatoria

Guardar
Google icon
Mujer sentada en ropa ligera cepillando su pierna descubierta con un cepillo de cerdas naturales; un cuenco con hierbas secas se ve a su lado.
Una mujer sentada en una habitación iluminada aplica la técnica de cepillado en seco sobre su pierna, usando un cepillo de cerdas naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cepillado en seco es una técnica de cuidado corporal que consiste en pasar un cepillo de cerdas naturales sobre la piel seca, antes de bañarse.

Esta práctica se ha vuelto popular dentro de las rutinas de cuidado corporal, especialmente entre quienes buscan mejorar el aspecto de la piel y estimular la circulación.

PUBLICIDAD

Principalmente, al aplicar esta técnica en las piernas, muchas personas reportan una sensación de ligereza, así como una textura más suave y uniforme.

Además, el cepillado en seco es señalado como un método sencillo para contribuir a la reducción temporal de la celulitis y favorecer el drenaje linfático, todo desde casa y sin necesidad de productos costosos.

PUBLICIDAD

Aquí te explicamos cuáles son los principales beneficios de incorporar esta práctica en tu rutina diaria.

Cepillo ovalado con mango de madera clara y cerdas naturales sobre una superficie de tela color beige. El fondo es liso y de color claro.
Un cepillo ovalado con mango de madera clara y cerdas naturales reposa sobre una tela texturizada, ilustrando un accesorio para el cepillado en seco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del cepillado en seco para mejorar la circulación y reducir la celulitis

Beneficios para la circulación

  • Estimula la circulación sanguínea: El movimiento del cepillo sobre la piel activa la microcirculación, lo que puede ayudar a que la sangre fluya mejor en las zonas tratadas.
  • Favorece el drenaje linfático: El cepillado en seco promueve el flujo de la linfa, ayudando al cuerpo a eliminar toxinas y líquidos acumulados, lo cual puede reducir la hinchazón.

Beneficios relacionados con la celulitis

  • Mejora temporalmente la apariencia de la piel: Al eliminar células muertas y estimular la circulación, el cepillado puede hacer que la piel luzca más lisa y uniforme de manera temporal.
  • Masaje localizado: El masaje mecánico puede ayudar a romper depósitos superficiales de grasa y líquidos, lo que a veces se traduce en una apariencia menos notoria de la celulitis, aunque estos efectos suelen ser temporales y no eliminan la celulitis de fondo.

Cómo se debe realizar un cepillado en seco en las piernas para mejorar la circulación y reducir la celulitis

Para realizar un cepillado en seco en las piernas con el objetivo de mejorar la circulación y reducir la apariencia de la celulitis, sigue estos pasos:

  1. Asegúrate de que la piel esté seca El cepillado debe hacerse antes de bañarte, con la piel y el cepillo completamente secos.
  2. Usa un cepillo de cerdas naturales Elige un cepillo de cerdas medianamente firmes, preferentemente con mango largo para mayor comodidad.
  3. Comienza por los pies Apoya la pierna y empieza por el empeine, haciendo movimientos largos y ascendentes hacia la rodilla. La presión debe ser firme pero sin provocar dolor ni irritación.
  4. Sube hacia los muslos Continúa desde la rodilla hasta la parte superior del muslo, siempre en dirección al corazón. Puedes alternar movimientos largos con pequeños círculos en zonas donde notes mayor celulitis.
  5. Repite en la otra pierna Dedica entre 3 y 5 minutos por pierna para cubrir toda la superficie, insistiendo en las áreas donde la piel se sienta más áspera o donde haya celulitis visible.
  6. Evita zonas sensibles No cepilles sobre heridas, várices, irritaciones o zonas muy sensibles.
  7. Dúchate después Después del cepillado, báñate para eliminar las células muertas que quedaron en la superficie.
  8. Hidrata la piel Aplica crema hidratante o aceite natural tras la ducha para mantener la piel suave.
Infografía con mujer sentada cepillando su pierna, ilustraciones de pasos para el cepillado en seco, un calendario, un grifo y productos de higiene corporal.
Una infografía detalla los pasos para realizar el cepillado en seco de las piernas, una técnica para mejorar la circulación y reducir la celulitis, según indicaciones de Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos adicionales

  • Realiza el cepillado en seco de 2 a 3 veces por semana.
  • Limpia el cepillo después de cada uso para evitar acumulación de residuos.

Temas Relacionados

cepillado en secocelulitisbellezacuidado personalbienestarmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Soy Luna, el show último tour en México: fechas, preventa y todo lo que debes saber

El éxito que marcó a varias generaciones tendrá una gira en el país con Karol Sevilla

Soy Luna, el show último tour en México: fechas, preventa y todo lo que debes saber

Tiene estilo brasileiro: Cafú destaca similitudes entre él y Jorge Sánchez de la Selección Mexicana

El campeón del mundo en 1994 y 2002 destacó el desempeño del futbolista mexicano al jugar como defensa lateral

Tiene estilo brasileiro: Cafú destaca similitudes entre él y Jorge Sánchez de la Selección Mexicana

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de julio?: regularizan servicio en la Línea 2 tras corte de energía

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de julio?: regularizan servicio en la Línea 2 tras corte de energía

Festival Cervantino 2026 en CDMX: escenarios, fechas y eventos que no te puedes perder

Música, danza y teatro transformarán la Ciudad de México durante octubre con la nueva edición del Cervantino

Festival Cervantino 2026 en CDMX: escenarios, fechas y eventos que no te puedes perder

Temblor hoy 2 de julio en México: microsismos en Guerrero, Oaxaca y Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 2 de julio en México: microsismos en Guerrero, Oaxaca y Michoacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

Asesinan a guardia penitenciario en el centro de Hermosillo, Sonora

Caso Roxana Guzmán: detienen en Veracruz a Javier “N”, alias “Delta 1”, presunto líder del Grupo Sombra

Así era el avión que sirvió al hijo de El Chapo para trasladar y entregar al “Mayo Zambada” en EEUU

Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Soy Luna, el show último tour en México: fechas, preventa y todo lo que debes saber

Soy Luna, el show último tour en México: fechas, preventa y todo lo que debes saber

Mariana Ochoa revela las razones por las que rechazó estar en La Casa de los Famosos México 4

Ana Carla Sinclair acusa a Gabriel Soto de violencia emocional: “Ya entendí a Irina”

Malillany Marín sale en defensa de Verónica Castro tras supuesto abuso contra Cristian Castro

Aquí no es así: Caifanes se mantiene vigente con gira mientras Alejandro Marcovich continúa en recuperación

DEPORTES

Es oficial, Atlas tiene nuevo propietario y estos son los cambios de los rojinegros para el Apertura 2026

Es oficial, Atlas tiene nuevo propietario y estos son los cambios de los rojinegros para el Apertura 2026

Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, asegura que México y el Azteca pagarán el karma por la “Mano de Dios”

Tiene estilo brasileiro: Cafú destaca similitudes entre él y Jorge Sánchez de la Selección Mexicana

¿Cuánto cuesta el whisky con el que el Vasco Aguirre festeja los triunfos del Tri?

Por qué el Estadio Monterrey habría negado transmitir el México vs Inglaterra de octavos de final en su cancha