Cuál es la forma correcta de realizar un cepillado en seco para mejorar la circulación y reducir la celulitis

Una mujer sentada en una habitación iluminada aplica la técnica de cepillado en seco sobre su pierna, usando un cepillo de cerdas naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cepillado en seco es una técnica de cuidado corporal que consiste en pasar un cepillo de cerdas naturales sobre la piel seca, antes de bañarse.

Esta práctica se ha vuelto popular dentro de las rutinas de cuidado corporal, especialmente entre quienes buscan mejorar el aspecto de la piel y estimular la circulación.

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Principalmente, al aplicar esta técnica en las piernas, muchas personas reportan una sensación de ligereza, así como una textura más suave y uniforme.

Además, el cepillado en seco es señalado como un método sencillo para contribuir a la reducción temporal de la celulitis y favorecer el drenaje linfático, todo desde casa y sin necesidad de productos costosos.

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Aquí te explicamos cuáles son los principales beneficios de incorporar esta práctica en tu rutina diaria.

Un cepillo ovalado con mango de madera clara y cerdas naturales reposa sobre una tela texturizada, ilustrando un accesorio para el cepillado en seco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del cepillado en seco para mejorar la circulación y reducir la celulitis

Beneficios para la circulación

Estimula la circulación sanguínea: El movimiento del cepillo sobre la piel activa la microcirculación, lo que puede ayudar a que la sangre fluya mejor en las zonas tratadas.

Favorece el drenaje linfático: El cepillado en seco promueve el flujo de la linfa, ayudando al cuerpo a eliminar toxinas y líquidos acumulados, lo cual puede reducir la hinchazón.

Beneficios relacionados con la celulitis

Mejora temporalmente la apariencia de la piel: Al eliminar células muertas y estimular la circulación, el cepillado puede hacer que la piel luzca más lisa y uniforme de manera temporal.

Masaje localizado: El masaje mecánico puede ayudar a romper depósitos superficiales de grasa y líquidos, lo que a veces se traduce en una apariencia menos notoria de la celulitis, aunque estos efectos suelen ser temporales y no eliminan la celulitis de fondo.

Cómo se debe realizar un cepillado en seco en las piernas para mejorar la circulación y reducir la celulitis

Para realizar un cepillado en seco en las piernas con el objetivo de mejorar la circulación y reducir la apariencia de la celulitis, sigue estos pasos:

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Asegúrate de que la piel esté seca El cepillado debe hacerse antes de bañarte, con la piel y el cepillo completamente secos. Usa un cepillo de cerdas naturales Elige un cepillo de cerdas medianamente firmes, preferentemente con mango largo para mayor comodidad. Comienza por los pies Apoya la pierna y empieza por el empeine, haciendo movimientos largos y ascendentes hacia la rodilla. La presión debe ser firme pero sin provocar dolor ni irritación. Sube hacia los muslos Continúa desde la rodilla hasta la parte superior del muslo, siempre en dirección al corazón. Puedes alternar movimientos largos con pequeños círculos en zonas donde notes mayor celulitis. Repite en la otra pierna Dedica entre 3 y 5 minutos por pierna para cubrir toda la superficie, insistiendo en las áreas donde la piel se sienta más áspera o donde haya celulitis visible. Evita zonas sensibles No cepilles sobre heridas, várices, irritaciones o zonas muy sensibles. Dúchate después Después del cepillado, báñate para eliminar las células muertas que quedaron en la superficie. Hidrata la piel Aplica crema hidratante o aceite natural tras la ducha para mantener la piel suave.

Una infografía detalla los pasos para realizar el cepillado en seco de las piernas, una técnica para mejorar la circulación y reducir la celulitis, según indicaciones de Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos adicionales

Realiza el cepillado en seco de 2 a 3 veces por semana.

Limpia el cepillo después de cada uso para evitar acumulación de residuos.