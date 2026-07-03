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Rosa Icela Rodríguez ofrece disculpas por proponer investigar a colectivos de búsqueda

La titular de Segob se retracta ante familias de personas desaparecidas tras sus dichos sobre presuntos apoyos desde Jalisco

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La secretaria de Gobernación aclaró que su comentario alude a que un funcionario local de Jalisco habría ofrecido apoyos para viajar a la marcha del 11 de junio en la Ciudad de México. (Crédito: X/@rosaicela_)
La secretaria de Gobernación aclaró que su comentario alude a que un funcionario local de Jalisco habría ofrecido apoyos para viajar a la marcha del 11 de junio en la Ciudad de México. (Crédito: X/@rosaicela_)

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofreció disculpas este 2 de julio ante colectivos de búsqueda y familias de personas desaparecidas en Tabasco por sus señalamientos sobre apoyos para trasladar personas desde Jalisco a la marcha del pasado 11 de junio en la Ciudad de México, en una mesa donde Segob y la Fiscalía General de la República (FGR) también presentaron acciones de identificación forense, investigación y coordinación institucional.

Rodríguez dijo que su comentario sobre las movilizaciones se limitó a exponer que un funcionario público local de Jalisco habría ofrecido apoyo para que colectivos viajaran a la capital y asistieran a las manifestaciones del pasado 11 de junio, día en que inició el Mundial 2026.

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Añadió que la propia información provino de colectivos de búsqueda, que le habrían expresado sorpresa porque no era habitual salir de Jalisco para manifestarse en la Ciudad de México con ese tipo de oferta.

Rosa Icela Rodríguez
Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, ofreció disculpas este 2 de julio a colectivos de búsqueda y familias de personas desaparecidas en Tabasco. (Presidencia)

“Pero si ofendí a nadie, si alguien sintió que yo le faltaba el respeto, ofrezco disculpas sinceras, porque de ninguna manera esa fue mi intención, afirmó la titular de Segob durante la mesa de diálogo celebrada en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, en Villahermosa.

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La funcionaria sostuvo que la intención de su declaración era señalar “por qué hay un tema entre gobiernos. También aseguró que ese señalamiento nunca fue dirigido contra los colectivos ni contra las familias de las buscadoras, y que el gobierno reconoce las acciones que realizan todos los días.

Mesa en Villahermosa reunió a autoridades federales, estatales y colectivos de ocho estados

La reunión en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 reunió a Segob, la FGR y el gobernador Javier May Rodríguez con familiares y colectivos de ocho estados. (Crédito: X/@rosaicela_)
La reunión en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 reunió a Segob, la FGR y el gobernador Javier May Rodríguez con familiares y colectivos de ocho estados. (Crédito: X/@rosaicela_)

La mesa de diálogo fue encabezada por Rodríguez, la titular de la FGR, Ernestina Godoy y el gobernador Javier May Rodríguez. Al encuentro acudieron además representantes de fiscalías estatales, comisiones de búsqueda, organizaciones civiles, especialistas y familiares provenientes de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco.

El objetivo fue fortalecer la coordinación institucional, escuchar de manera directa a las víctimas y avanzar en nuevas estrategias para la localización e identificación de personas. Javier May afirmó que Tabasco se suma a la estrategia del Gobierno de México para abrir espacios permanentes de diálogo con familias y colectivos.

Javier May señaló que estos encuentros permiten conocer de primera mano las realidades que enfrentan las familias y construir mecanismos de coordinación con mayor sensibilidad y responsabilidad. También expresó que el gobierno estatal asume ese compromiso con respeto frente a un problema que exige atención permanente.

El gobernador explicó que las mesas de trabajo buscan revisar avances de reuniones anteriores y recoger propuestas de las familias sobre las estrategias impulsadas por el Gobierno de México, incluidas reformas legales orientadas a fortalecer a las instituciones encargadas de la búsqueda de personas. En la entidad, la cifra de personas desaparecidas supera las 3 mil 900.

Por su parte, Ernestina Godoy sostuvo que la desaparición de personas es uno de los problemas más complejos y sensibles del país. Por eso, remarcó la necesidad de mantener diálogo directo con quienes viven esa realidad.

Gobierno presenta estrategia forense y Tabasco enumera medidas recientes

El Gobierno de México presentó la Nueva Estrategia de Identificación y actualizó el Protocolo Homologado de Investigación en Materia de Desaparición de Personas. (Crédito: X/@rosaicela_)
El Gobierno de México presentó la Nueva Estrategia de Identificación y actualizó el Protocolo Homologado de Investigación en Materia de Desaparición de Personas. (Crédito: X/@rosaicela_)

Durante la jornada fueron presentados la Nueva Estrategia de Identificación, la actualización del Protocolo Homologado de Investigación en Materia de Desaparición de Personas y avances del Diagnóstico de Capacidades Forenses. También se informaron trabajos sobre el Banco Nacional de Datos Forenses y los registros nacionales especializados.

El encuentro ocurrió pocos días después de la instalación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, realizada el pasado 26 de junio. La medida busca consolidar una estrategia coordinada entre autoridades y sociedad civil para mejorar la búsqueda, la atención y el acompañamiento a las familias.

Entre las acciones recientes en Tabasco se mencionaron la revisión periódica de fotografías y prendas en el Servicio Médico Forense para facilitar identificaciones, jornadas de búsqueda en municipios como Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Centro, así como recorridos en centros penitenciarios para obtener información sobre posibles paraderos.

Los colectivos en la entidad, entre ellos Voces que no Callan y Madres Buscadoras Jireh, realizan búsquedas en campo, revisiones de expedientes forenses y movilizaciones para exigir avances en las investigaciones. También han planteado la necesidad de contar con mayores condiciones de seguridad, transporte y respaldo institucional durante sus jornadas.

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