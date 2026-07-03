Crece el saldo de la tragedia en Venezuela: hay al menos 2.595 muertos y más de 12.400 heridos

Al menos 2.595 personas han muerto por los dos terremotos del 24 de junio en Venezuela, anunció este jueves la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien aseguró que todos los fallecidos serán debidamente identificados.

Venezuela elevó a 2.595 el número de muertos y a 12.400 la cifra de heridos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país el 24 de junio, informó este jueves por la noche la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La mandataria aseguró que todas las víctimas fatales serán identificadas antes de su entrega a los familiares y afirmó que el Gobierno no realizará entierros en fosas comunes, mientras continúan las tareas de rescate en el estado La Guaira.

Durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, Rodríguez sostuvo: “Yo de entrada dije: nadie va a fosa común”. Además, explicó el proceso de identificación de los fallecidos: “Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar)”. Agregó que la identificación también podrá realizarse mediante fotografías y precisó: “En los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense”.

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El Gobierno venezolano no informó una cifra oficial de personas desaparecidas. Por su parte, Naciones Unidas estimó que el número de desaparecidos podría alcanzar las 50.000 personas.

Rodríguez defendió la respuesta oficial ante la emergencia y respondió a las críticas sobre la gestión de la catástrofe. “Se pueden contar las horas” entre el momento de los terremotos y la orden de desplegar efectivos militares y policiales, afirmó. La mandataria detalló que “En las primeras 24 horas alcanzó 4.000 funcionarios y a las 48 horas había 11.000 funcionarios y en este momento ya hay 19.000”.

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Los dos terremotos provocaron una destrucción generalizada en el estado La Guaira, sobre el mar Caribe, y también afectaron a la vecina Caracas. Según el Gobierno, cerca de 200 edificios colapsaron por completo. Por su parte, estimaciones de la NASA indicaron que 58.000 edificaciones podrían haber resultado afectadas por los sismos.

Una vista aérea muestra los edificios dañados en Caraballeda, en el estado de La Guaira (Venezuela), el 2 de julio de 2026, tras los dos terremotos que se produjeron el 24 de junio (REUTERS)

Los trabajos de rescate continúan en La Guaira, entre edificios colapsados, escombros y zonas de acceso limitado, ocho días después del doble terremoto. Equipos especializados mantienen la búsqueda de personas que podrían permanecer bajo las estructuras derrumbadas.

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En una de las operaciones más recientes, un vigilante de 43 años fue localizado con vida tras permanecer ocho días bajo los restos de un edificio. El rescate se concretó después de más de 72 horas de trabajo continuo en un operativo que reunió a más de un centenar de rescatistas internacionales en la zona de Playa Grande. El hallazgo impulsó nuevas tareas en otros sectores donde aún existen expectativas de encontrar sobrevivientes.

De acuerdo con el despliegue coordinado por organismos internacionales, cerca de 3.000 rescatistas trabajan de forma simultánea en distintas áreas afectadas del estado. Hasta el momento, las operaciones permitieron rescatar con vida a 13 personas desde el inicio de las tareas, mientras continúan las intervenciones en estructuras consideradas de alto riesgo por su inestabilidad.

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En distintas zonas afectadas aparecen mensajes escritos en paredes de viviendas parcialmente destruidas. Frases como “Estamos vivos”, “Familia completa” o “Estamos en Caracas” figuran en las fachadas, mientras equipos técnicos inspeccionan los inmuebles para determinar si pueden ser habitados o si corresponde su demolición.

La distribución de ayuda continúa de forma intermitente. Habitantes de distintas zonas se concentran en plazas y espacios abiertos para recibir alimentos, agua y artículos básicos, que luego son trasladados hacia comunidades de difícil acceso.

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Los trabajos de rescate continúan en La Guaira, entre edificios colapsados, escombros y zonas de acceso limitado, ocho días después del doble terremoto (REUTERS)

Un comerciante de 57 años, identificado como Joel Sojo Sánchez, afirmó que la asistencia no alcanza a todas las localidades afectadas. “Necesitamos ayuda más allá de Tanaguarena, Quebrada Seca, Osma, Oritapo, Todasana. En esa comunidad en sí no afectaron, pero la gente está como desesperada pidiendo ayuda porque no hay alimentación”, señaló.

Sobre la ayuda recibida, agregó: “Gracias a Dios, a la ayuda internacional que nos han metido la mano y a (al presidente Nayib) Bukele. Ese tenemos que sea una estatua aquí en Venezuela cuando sea la nueva recuperación del estado de La Guaira porque La Guaira es un desastre (..) no vimos recurso del Gobierno”.

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En distintas zonas del estado, familias permanecen en campamentos improvisados o a la intemperie, mientras otras cocinan frente a las estructuras dañadas de sus viviendas. La ropa y otros artículos donados se acumulan en espacios abiertos, donde voluntarios organizan su distribución.

Las agencias de Naciones Unidas habilitaron tres refugios temporales en La Guaira para albergar a personas desplazadas. Según la Organización Internacional para las Migraciones, esas instalaciones permanecerán activas inicialmente durante un mes, aunque su continuidad dependerá de la evolución de la situación en el terreno.

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En distintas zonas afectadas aparecen mensajes escritos en paredes de viviendas parcialmente destruidas (AFP)

El número de personas que perdieron su vivienda se estima en 12.841, de acuerdo con cifras oficiales. Sin embargo, organismos de Naciones Unidas elevan la estimación a cerca de 16.000 personas desplazadas, parte de las cuales permanece en espacios públicos o refugios improvisados.

(Con información de AFP)