Venezuela

Crece el saldo de la tragedia en Venezuela: hay al menos 2.595 muertos y más de 12.400 heridos

El nuevo balance, informado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no incluyó una cifra oficial de desaparecidos tras los terremotos. Por su parte, Naciones Unidas estimó que su número podría alcanzar las 50.000 personas

Guardar
Google icon
Al menos 2.595 personas han muerto por los dos terremotos del 24 de junio en Venezuela, anunció este jueves la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien aseguró que todos los fallecidos serán debidamente identificados.

Venezuela elevó a 2.595 el número de muertos y a 12.400 la cifra de heridos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país el 24 de junio, informó este jueves por la noche la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La mandataria aseguró que todas las víctimas fatales serán identificadas antes de su entrega a los familiares y afirmó que el Gobierno no realizará entierros en fosas comunes, mientras continúan las tareas de rescate en el estado La Guaira.

Durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, Rodríguez sostuvo: “Yo de entrada dije: nadie va a fosa común”. Además, explicó el proceso de identificación de los fallecidos: “Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar)”. Agregó que la identificación también podrá realizarse mediante fotografías y precisó: “En los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense”.

PUBLICIDAD

El Gobierno venezolano no informó una cifra oficial de personas desaparecidas. Por su parte, Naciones Unidas estimó que el número de desaparecidos podría alcanzar las 50.000 personas.

Rodríguez defendió la respuesta oficial ante la emergencia y respondió a las críticas sobre la gestión de la catástrofe. “Se pueden contar las horas” entre el momento de los terremotos y la orden de desplegar efectivos militares y policiales, afirmó. La mandataria detalló que “En las primeras 24 horas alcanzó 4.000 funcionarios y a las 48 horas había 11.000 funcionarios y en este momento ya hay 19.000”.

PUBLICIDAD

Los dos terremotos provocaron una destrucción generalizada en el estado La Guaira, sobre el mar Caribe, y también afectaron a la vecina Caracas. Según el Gobierno, cerca de 200 edificios colapsaron por completo. Por su parte, estimaciones de la NASA indicaron que 58.000 edificaciones podrían haber resultado afectadas por los sismos.

Una vista aérea muestra los edificios dañados en Caraballeda, en el estado de La Guaira (Venezuela), el 2 de julio de 2026, tras los dos terremotos que se produjeron el 24 de junio (REUTERS)
Una vista aérea muestra los edificios dañados en Caraballeda, en el estado de La Guaira (Venezuela), el 2 de julio de 2026, tras los dos terremotos que se produjeron el 24 de junio (REUTERS)

Los trabajos de rescate continúan en La Guaira, entre edificios colapsados, escombros y zonas de acceso limitado, ocho días después del doble terremoto. Equipos especializados mantienen la búsqueda de personas que podrían permanecer bajo las estructuras derrumbadas.

En una de las operaciones más recientes, un vigilante de 43 años fue localizado con vida tras permanecer ocho días bajo los restos de un edificio. El rescate se concretó después de más de 72 horas de trabajo continuo en un operativo que reunió a más de un centenar de rescatistas internacionales en la zona de Playa Grande. El hallazgo impulsó nuevas tareas en otros sectores donde aún existen expectativas de encontrar sobrevivientes.

De acuerdo con el despliegue coordinado por organismos internacionales, cerca de 3.000 rescatistas trabajan de forma simultánea en distintas áreas afectadas del estado. Hasta el momento, las operaciones permitieron rescatar con vida a 13 personas desde el inicio de las tareas, mientras continúan las intervenciones en estructuras consideradas de alto riesgo por su inestabilidad.

En distintas zonas afectadas aparecen mensajes escritos en paredes de viviendas parcialmente destruidas. Frases como “Estamos vivos”, “Familia completa” o “Estamos en Caracas” figuran en las fachadas, mientras equipos técnicos inspeccionan los inmuebles para determinar si pueden ser habitados o si corresponde su demolición.

La distribución de ayuda continúa de forma intermitente. Habitantes de distintas zonas se concentran en plazas y espacios abiertos para recibir alimentos, agua y artículos básicos, que luego son trasladados hacia comunidades de difícil acceso.

Los trabajos de rescate continúan en La Guaira, entre edificios colapsados, escombros y zonas de acceso limitado, ocho días después del doble terremoto (REUTERS)
Los trabajos de rescate continúan en La Guaira, entre edificios colapsados, escombros y zonas de acceso limitado, ocho días después del doble terremoto (REUTERS)

Un comerciante de 57 años, identificado como Joel Sojo Sánchez, afirmó que la asistencia no alcanza a todas las localidades afectadas. “Necesitamos ayuda más allá de Tanaguarena, Quebrada Seca, Osma, Oritapo, Todasana. En esa comunidad en sí no afectaron, pero la gente está como desesperada pidiendo ayuda porque no hay alimentación”, señaló.

Sobre la ayuda recibida, agregó: “Gracias a Dios, a la ayuda internacional que nos han metido la mano y a (al presidente Nayib) Bukele. Ese tenemos que sea una estatua aquí en Venezuela cuando sea la nueva recuperación del estado de La Guaira porque La Guaira es un desastre (..) no vimos recurso del Gobierno”.

En distintas zonas del estado, familias permanecen en campamentos improvisados o a la intemperie, mientras otras cocinan frente a las estructuras dañadas de sus viviendas. La ropa y otros artículos donados se acumulan en espacios abiertos, donde voluntarios organizan su distribución.

Las agencias de Naciones Unidas habilitaron tres refugios temporales en La Guaira para albergar a personas desplazadas. Según la Organización Internacional para las Migraciones, esas instalaciones permanecerán activas inicialmente durante un mes, aunque su continuidad dependerá de la evolución de la situación en el terreno.

Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles ayudando en Venezuela
En distintas zonas afectadas aparecen mensajes escritos en paredes de viviendas parcialmente destruidas (AFP)

El número de personas que perdieron su vivienda se estima en 12.841, de acuerdo con cifras oficiales. Sin embargo, organismos de Naciones Unidas elevan la estimación a cerca de 16.000 personas desplazadas, parte de las cuales permanece en espacios públicos o refugios improvisados.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

VenezuelaCaracasDelcy RodríguezTerremotos en VenezuelaÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Socorristas avanzan en La Guaira para llegar a Fabio, el niño de 9 años atrapado bajo los restos de un edificio de 12 pisos

El menor permanece con vida a unos seis metros de los equipos de rescate, que apuntalaron la estructura para continuar la operación sin provocar nuevos derrumbes

Socorristas avanzan en La Guaira para llegar a Fabio, el niño de 9 años atrapado bajo los restos de un edificio de 12 pisos

A ocho días del doble terremoto, rescatistas internacionales siguen removiendo escombros en La Guaira en busca de sobrevivientes

Las labores continúan en estructuras de alto riesgo donde aún se mantienen esperanzas de supervivencia. El saldo oficial asciende a más de 2.295 muertos y 11.267 heridos

A ocho días del doble terremoto, rescatistas internacionales siguen removiendo escombros en La Guaira en busca de sobrevivientes

Exigieron a Delcy Rodríguez derogar la “Ley Anti-ONG” para facilitar el apoyo humanitario a las víctimas del terremoto

Defensores de Derechos Humanos señalan que la norma promulgada por Nicolás Maduro bloquea la entrada de organizaciones para atender la tragedia

Exigieron a Delcy Rodríguez derogar la “Ley Anti-ONG” para facilitar el apoyo humanitario a las víctimas del terremoto

Rescatista salvadoreño es homenajeado por su cumpleaños durante la misión en Venezuela

El rescatista salvadoreño José Alexander Reyes Portillo fue sorprendido con una celebración por su cumpleaños mientras seguían los operativos en Venezuela

Rescatista salvadoreño es homenajeado por su cumpleaños durante la misión en Venezuela

Ex ministro de Finanzas de Chávez advierte que Venezuela se acerca al “colapso cambiario”

El profesor Rodrigo Cabezas observa el peligro del regreso a la hiperinflación, y exige al Banco Central que explique en qué se están gastando los dólares que llegan por el aumento de la factura petrolera

Ex ministro de Finanzas de Chávez advierte que Venezuela se acerca al “colapso cambiario”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de la CDMX llama a evitar aglomeraciones y respetar el aforo durante el México vs Inglaterra

Gobierno de la CDMX llama a evitar aglomeraciones y respetar el aforo durante el México vs Inglaterra

Ingrid Betancourt hizo una petición a De la Espriella que lo pondrá a prueba: “Nadie olvide que nuestro Ejército es poderoso”

Yeison Jiménez: el ‘reality’ para conocer al reemplazo de ‘El Aventurero’ ya tiene fecha de estreno y así se ve

La ONU expresó preocupación por amenazas contra los campesinos tras la entrega de tierras

Por qué el Estadio Monterrey habría negado transmitir el México vs Inglaterra de octavos de final en su cancha

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Ortega y Murillo elimina el pago de horas extras en el INSS y el Ministerio de Salud en Nicaragua

El régimen de Ortega y Murillo elimina el pago de horas extras en el INSS y el Ministerio de Salud en Nicaragua

Banco Central de Honduras mantiene sin cambios la tasa de política monetaria y destaca respaldo del FMI a la economía del país

En Panamá, la provincia de Colón abre diálogo sobre revitalización y desarrollo económico apostando a la apertura minera

El Salvador oficializa autorización de la venta de lácteos elaborados con leche en polvo reconstituida

Socorristas avanzan en La Guaira para llegar a Fabio, el niño de 9 años atrapado bajo los restos de un edificio de 12 pisos

ENTRETENIMIENTO

‘Minions & Monsters’: el director de la película revela detalles sobre el verdadero origen de los minions

‘Minions & Monsters’: el director de la película revela detalles sobre el verdadero origen de los minions

Ed Sheeran, Selena Gomez y más: los posibles invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Dwayne Johnson revela que “Moana 3” está entre los planes de Disney

“Ni siquiera pensamos que el programa iba a llegar a la televisión”, dijo Johnny Knoxville sobre el origen de Jackass

“Creo que mi herencia podría darme un rasgo distintivo”, afirmó Charli XCX sobre su origen indio