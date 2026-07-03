Festival Cervantino 2026 en CDMX: escenarios, fechas y eventos que no te puedes perder

El Festival Internacional Cervantino celebra su 54.ª edición con una propuesta que trasciende los límites de Guanajuato y se despliega en la Ciudad de México.
Este año, la programación suma la participación de Francia como país invitado, aportando compañías, espectáculos de alto perfil.
La edición fortalece la tradición cultural mexicana a través de una selección de espectáculos nacionales e internacionales que, durante octubre, reúnen artistas y compañías de distintos países y estados del país.
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El circuito capitalino se convierte así en un punto neurálgico para quienes buscan experiencias escénicas y musicales diversas.
Circuito Cervantino en CDMX: expansión de la experiencia artística
El Circuito Cervantino es una iniciativa que busca descentralizar la oferta cultural del festival.
Por medio de alianzas con instituciones y recintos de la Ciudad de México, el Cervantino extiende su programación a públicos diversos.
Espacios como el Complejo Cultural Los Pinos, el Palacio de Bellas Artes, el Centro Cultural Helénico, el CENART y el Teatro Julio Castillo conforman el núcleo de esta programación en la capital.
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Esta estrategia responde a la necesidad de fortalecer el acceso a expresiones artísticas de calidad en todo el país.
La colaboración entre el festival y las instituciones de la Ciudad de México permite que la riqueza de la programación alcance nuevos públicos y renueve el compromiso con la diversidad cultural.
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Fechas clave y sedes principales en la capital
Durante el mes de octubre, la Ciudad de México acoge funciones de música, danza, teatro y ópera, replicando la variedad de disciplinas que caracteriza al Cervantino.
Los eventos en la capital comienzan el 1 de octubre y se extienden hasta el 30 de octubre. Los escenarios seleccionados ofrecen propuestas tanto en recintos tradicionales como en espacios al aire libre.
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El Complejo Cultural Los Pinos, por ejemplo, alberga presentaciones en sus áreas verdes y en el helipuerto, mientras que el Palacio de Bellas Artes concentra funciones de música y danza de alto perfil.
Lo imperdible: agenda destacada en los recintos de CDMX
Palacio de Bellas Artes
- Mondo Cane con Mike Patton – 1 de octubre
- Ensamble Pygmalion – 9 de octubre
- Cuarteto Arod – 14 de octubre
- Compañía Antonio Gades (“Carmen”) – 17 de octubre
Teatro Julio Castillo
- Estudio de Ópera de Bellas Artes y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (“Adriana Mater” de Kaija Saariaho) – 3 de octubre y 4 de octubre
- Compañía La Meute (“Motel Cactus”) – 10 de octubre
- Leïla Ka (“Maldonne”) – 16 de octubre
- Dab Dance Project (“hello world”) – 20 de octubre
- (LA)HORDE/Ballet de Marsella y Rone (“Room with a View”) – 24 de octubre y 25 de octubre
- Bangarra Dance Theatre (“FuturesPast”) – 29 y 30 de octubre
Centro Nacional de las Artes
- Trío de Mujeres Tamaulipecas (“Canto a mi Huasteca”) – 4 de octubre
- Debit – 10 de octubre
- Mazelfreten – 10 de octubre
- Tamara Cubas (“Sea of Silence”) – 10 de octubre
- Stage of the Arts México & Compañía Flotante (“La ópera de los monstruos”) – 10 de octubre
Centro Cultural Helénico
- Thomas Quillardet (“En Addicto”) – 14 de octubre
- Los Purépechas de Charapan – 19 de octubre
- La Compañía Opcional – 20 de octubre
Complejo Cultural Los Pinos
- Samoyedo – 9 de octubre
- Cuarteto de Mario Nandayapa – 9 de octubre
Laboratorio de Creación Escénica
- NOVAYA (“Noire”) – del 22 al 28 de octubre
Pabellón Escénico
- Olivier Normand (“Vaslav”) – 8 de octubre
Cómo acceder a los eventos y recomendaciones adicionales
Quienes deseen disfrutar de la programación del Cervantino en la Ciudad de México pueden consultar las fechas y horarios específicos en el portal oficial del festival.
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La compra de boletos está disponible a través de Ticketmaster y en las taquillas oficiales del festival. Algunas actividades son de acceso libre en espacios públicos.
Se recomienda planear con anticipación por la alta demanda de eventos internacionales.
La edición 54 del Festival Internacional Cervantino consolida a la Ciudad de México como uno de los polos culturales más activos del país y de América Latina.
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