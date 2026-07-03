Festival Cervantino 2026 en CDMX: escenarios, fechas y eventos que no te puedes perder

El Palacio de Bellas Artes y otros recintos culturales se suman a la 54.ª edición del Cervantino, con una agenda de espectáculos internacionales y talento nacional. (Infobae/ Jesús Abraham Aviles Ortiz)

El Festival Internacional Cervantino celebra su 54.ª edición con una propuesta que trasciende los límites de Guanajuato y se despliega en la Ciudad de México.

Este año, la programación suma la participación de Francia como país invitado, aportando compañías, espectáculos de alto perfil.

La edición fortalece la tradición cultural mexicana a través de una selección de espectáculos nacionales e internacionales que, durante octubre, reúnen artistas y compañías de distintos países y estados del país.

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El circuito capitalino se convierte así en un punto neurálgico para quienes buscan experiencias escénicas y musicales diversas.

Circuito Cervantino en CDMX: expansión de la experiencia artística

El Circuito Cervantino es una iniciativa que busca descentralizar la oferta cultural del festival.

Por medio de alianzas con instituciones y recintos de la Ciudad de México, el Cervantino extiende su programación a públicos diversos.

Espacios como el Complejo Cultural Los Pinos, el Palacio de Bellas Artes, el Centro Cultural Helénico, el CENART y el Teatro Julio Castillo conforman el núcleo de esta programación en la capital.

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Esta estrategia responde a la necesidad de fortalecer el acceso a expresiones artísticas de calidad en todo el país.

La colaboración entre el festival y las instituciones de la Ciudad de México permite que la riqueza de la programación alcance nuevos públicos y renueve el compromiso con la diversidad cultural.

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Fechas clave y sedes principales en la capital

Durante el mes de octubre, la Ciudad de México acoge funciones de música, danza, teatro y ópera, replicando la variedad de disciplinas que caracteriza al Cervantino.

Los eventos en la capital comienzan el 1 de octubre y se extienden hasta el 30 de octubre. Los escenarios seleccionados ofrecen propuestas tanto en recintos tradicionales como en espacios al aire libre.

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El Complejo Cultural Los Pinos, por ejemplo, alberga presentaciones en sus áreas verdes y en el helipuerto, mientras que el Palacio de Bellas Artes concentra funciones de música y danza de alto perfil.

Lo imperdible: agenda destacada en los recintos de CDMX

Palacio de Bellas Artes

Mondo Cane con Mike Patton – 1 de octubre

Ensamble Pygmalion – 9 de octubre

Cuarteto Arod – 14 de octubre

Compañía Antonio Gades (“Carmen”) – 17 de octubre

Teatro Julio Castillo

Estudio de Ópera de Bellas Artes y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (“Adriana Mater” de Kaija Saariaho) – 3 de octubre y 4 de octubre

Compañía La Meute (“Motel Cactus”) – 10 de octubre

Leïla Ka (“Maldonne”) – 16 de octubre

Dab Dance Project (“hello world”) – 20 de octubre

(LA)HORDE/Ballet de Marsella y Rone (“Room with a View”) – 24 de octubre y 25 de octubre

Bangarra Dance Theatre (“FuturesPast”) – 29 y 30 de octubre

Centro Nacional de las Artes

Trío de Mujeres Tamaulipecas (“Canto a mi Huasteca”) – 4 de octubre

Debit – 10 de octubre

Mazelfreten – 10 de octubre

Tamara Cubas (“Sea of Silence”) – 10 de octubre

Stage of the Arts México & Compañía Flotante (“La ópera de los monstruos”) – 10 de octubre

Centro Cultural Helénico

Thomas Quillardet (“En Addicto”) – 14 de octubre

Los Purépechas de Charapan – 19 de octubre

La Compañía Opcional – 20 de octubre

Complejo Cultural Los Pinos

Samoyedo – 9 de octubre

Cuarteto de Mario Nandayapa – 9 de octubre

Laboratorio de Creación Escénica

NOVAYA (“Noire”) – del 22 al 28 de octubre

Pabellón Escénico

Olivier Normand (“Vaslav”) – 8 de octubre

Cómo acceder a los eventos y recomendaciones adicionales

Quienes deseen disfrutar de la programación del Cervantino en la Ciudad de México pueden consultar las fechas y horarios específicos en el portal oficial del festival.

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La compra de boletos está disponible a través de Ticketmaster y en las taquillas oficiales del festival. Algunas actividades son de acceso libre en espacios públicos.

Se recomienda planear con anticipación por la alta demanda de eventos internacionales.

La edición 54 del Festival Internacional Cervantino consolida a la Ciudad de México como uno de los polos culturales más activos del país y de América Latina.

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