Concert Week 2026 presenta su edición más grande con más de 150 conciertos al 2x1: artistas, fechas y cómo comprar boletos

Un collage de estilo retro ilustra la diversidad musical de la Semana del Concierto, que incluye shows de rock, DJ, orquesta y acústico, con una oferta de boletos 2x1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La música en vivo tendrá una de sus promociones más amplias del año con la llegada de Concert Week 2026, iniciativa que ofrecerá boletos al 2x1 para más de 150 conciertos y festivales. La campaña fue presentada por OCESA, Ticketmaster y Banamex como la edición más grande realizada hasta ahora.

El beneficio estará disponible del 17 al 24 de agosto de 2026 para compras en línea efectuadas con tarjetas de crédito o débito Banamex. Los eventos participantes se llevarán a cabo en recintos de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras ciudades del país.

La oferta incluye diferentes géneros musicales y contempla tanto artistas nacionales como figuras internacionales. Sin embargo, la disponibilidad dependerá de cada espectáculo, ciudad, fecha, sección y número de boletos destinados a la promoción, por lo que las empresas recomiendan consultar la cartelera antes de iniciar la compra.

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¿Qué artistas participan en Concert Week 2026?

De acuerdo con la información difundida por OCESA, la edición 2026 de Concert Week incluye más de 150 conciertos y festivales. Entre los artistas y agrupaciones confirmados que destacan dentro de la promoción se encuentran:

Maroon 5

Def Leppard

Alejandro Sanz

Babasónicos

Apocalyptica

Anyma

Fobia

Adam Levine de Maroon 5 levanta con los brazos en alto la bandera de México en un concierto frente a una multitud, en un gesto de conexión con sus fans. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La banda Fobia confirma una segunda fecha de concierto en el Palacio de los Deportes tras agotar localidades del 24 de octubre. - (Fobia)

La cartelera completa reúne presentaciones pertenecientes a distintos estilos musicales, desde pop, rock y música alternativa hasta propuestas electrónicas y espectáculos dirigidos a diferentes generaciones.

El listado de artistas, fechas, ciudades y secciones participantes debe revisarse directamente en la plataforma de Eticket, ya que no todos los lugares disponibles para un concierto necesariamente formarán parte de la oferta.

OCESA señaló que se trata de la segunda edición de Concert Week realizada durante 2026 y la de mayor alcance desde el lanzamiento de la iniciativa. Además de las grandes giras internacionales, la campaña incorpora artistas nacionales y festivales programados en diferentes puntos de México.

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Armando Calvillo, director de Marketing Festivales de OCESA, explicó que el proyecto fue creado con la intención de facilitar que más personas puedan asistir a presentaciones de música en vivo. El directivo agregó que la dimensión de esta edición responde al crecimiento de la industria del entretenimiento en el país.

¿Cuándo comienza la promoción de boletos al 2x1?

La promoción de Concert Week 2026 estará vigente desde el lunes 17 hasta el lunes 24 de agosto de 2026. Las compras podrán realizarse a partir de las 09:00 horas y hasta las 23:59 horas del 24 de agosto, tiempo del centro de México.

Concert Week 2024: cómo obtener boletos GRATIS en Ticketmaster y qué conciertos participan (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

No obstante, los boletos promocionales estarán disponibles solamente hasta agotar existencias. Esto significa que la oferta podría terminar antes de la fecha límite para determinados conciertos, ciudades o secciones si se alcanza el número de entradas asignadas.

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El beneficio es exclusivo para titulares de tarjetas de crédito y débito Banamex. Las tarjetas corporativas no participan en la campaña.

Aunque la promoción se anuncia como un esquema de 2x1, en la operación se aplicará un descuento directo del 50% sobre la compra de boletos en múltiplos de dos. De esta manera, el cliente obtendrá dos entradas pagando, en conjunto, el equivalente al precio completo de una entrada normal.

Cómo comprar boletos de Concert Week 2026

Las personas interesadas deberán realizar la compra exclusivamente por internet mediante las páginas de Ticketmaster o Eticket, dependiendo de la boletera encargada de comercializar las entradas del evento elegido.

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INFOGRAFÍA

El procedimiento indicado por los organizadores es el siguiente:

Ingresar, entre el 17 y el 24 de agosto, a la guía de Concert Week 2026 y consultar los conciertos participantes. Elegir el evento, la ciudad y la fecha disponibles. Seleccionar los lugares identificados con la promoción CONCERT WEEK. Agregar al carrito un mínimo de dos y un máximo de ocho boletos. Pagar con una tarjeta de crédito o débito Banamex participante. Comprobar que el descuento del 50% se haya aplicado antes de finalizar la transacción.

Las entradas deben comprarse en múltiplos de dos; es decir, el usuario podrá adquirir dos, cuatro, seis u ocho boletos. El límite máximo establecido es de ocho entradas por operación dentro de la promoción.

Restricciones y meses sin intereses

Además de seleccionar la modalidad correspondiente, los compradores deben verificar que los asientos elegidos pertenezcan a una sección participante. La oferta no aplica automáticamente a todos los boletos de los más de 150 espectáculos anunciados.

Los términos difundidos por OCESA también establecen las siguientes condiciones:

La compra debe efectuarse únicamente en línea.

Se requiere una tarjeta de crédito o débito Banamex .

No participan tarjetas corporativas.

La compra mínima es de dos boletos y la máxima, de ocho.

Las entradas deben adquirirse en múltiplos de dos.

El beneficio está sujeto a disponibilidad y hasta agotar existencias.

Solamente participan los eventos, ciudades y secciones señalados por las boleteras.

Los meses sin intereses están reservados para tarjetas de crédito Banamex.

Para acceder a tres meses sin intereses, el monto mínimo de compra será de 3 mil pesos, tanto en Ticketmaster como en Eticket, siempre que se trate de eventos organizados por OCESA. Esta facilidad de pago es independiente del uso de tarjetas de débito, las cuales sí pueden acceder al descuento 2x1, pero no al financiamiento.

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Rubén Navarrete, director de Tarjetas de Crédito de Banamex, aseguró que la colaboración busca ampliar el acceso de sus clientes a los espectáculos en vivo y fortalecer los beneficios relacionados con el entretenimiento.

Antes de pagar, resulta importante revisar el precio final, los cargos aplicables y las condiciones específicas de cada concierto. También se recomienda confirmar que aparezca la promoción CONCERT WEEK, pues seleccionar un evento incluido no garantiza que todos sus boletos o localidades tengan el descuento.