Venezuela

El balance oficial del doble terremoto en Venezuela se acerca a 2.000 muertos: buscan a 16.000 personas en La Guaira

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reportó 10.571 lesionados y un alza de 224 decesos frente al parte del lunes, en una comparecencia difundida por el canal estatal

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Equipos de rescate buscan personas atrapadas entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 24 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceño
Equipos de rescate buscan personas atrapadas entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 24 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceño

El balance de víctimas del doble terremoto en Venezuela ascendió a 1.943 muertos y 10.571 heridos, según informó este martes el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, en rueda de prensa y a través del canal estatal Venezolana de Televisión. La cifra supone un incremento de 224 fallecidos respecto al parte del lunes, que registraba 1.719 muertos.

Los sismos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter sacudieron el centro de la costa venezolana el pasado miércoles 24 de junio. Desde entonces se han registrado 689 réplicas, aunque Rodríguez advirtió que su frecuencia y magnitud han disminuido: “Eso no necesariamente quiere decir que se ha disipado por completo cualquier riesgo de aparición de un evento peligroso”.

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El doble sismo afectó Caracas y otros seis estados del norte del país, y constituye el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. El antecedente más cercano data de julio de 1967, cuando un terremoto en las proximidades de Caracas dejó 245 muertos.

Miembros de equipos de rescate buscan víctimas entre los escombros tras los terremotos que azotaron el país, en el barrio de Tanaguarena, La Guaira, Venezuela, 28 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
Miembros de equipos de rescate buscan víctimas entre los escombros tras los terremotos que azotaron el país, en el barrio de Tanaguarena, La Guaira, Venezuela, 28 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

La zona más golpeada fue el estado costero de La Guaira, donde las autoridades estiman que había unas 30.000 personas entre las localidades de Catia La Mar y Caraballeda al momento de los sismos. De ese total, entre 13.400 y 13.500 lograron salir “por sus propios medios o ayudados por amigos y familiares”, según cifras oficiales, por lo que las autoridades están intentando dar con el paradero de unas 16.500 personas.

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En total, 6.461 personas han sido rescatadas con vida en La Guaira hasta este martes. El ritmo de rescates cayó de forma pronunciada: de 2.407 personas en el primer día se pasó a 345 en el cuarto, cuatro en el quinto y apenas una en el sexto, un niño de dos años hallado en la madrugada del martes.

El gobierno no ha precisado una cifra de desaparecidos, pero el desfase entre las personas que se sabe que sobrevivieron y las que figuran entre los muertos deja un vacío de entre 7.000 y 10.000 personas solo en La Guaira. Naciones Unidas estima que puede haber hasta 50.000 desaparecidos en toda la región afectada.

Rescatistas y otros equipos trabajan para sacar a personas de entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos que azotaron el país, en La Guaira, Venezuela, 26 de junio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Rescatistas y otros equipos trabajan para sacar a personas de entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos que azotaron el país, en La Guaira, Venezuela, 26 de junio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

Un total de 855 edificios sufrieron daños en Venezuela, de los cuales 189 “colapsaron de forma total”, detalló Rodríguez. Una evaluación preliminar de la agencia espacial estadounidense NASA, basada en imágenes satelitales, indica que el doble terremoto podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región.

Más de 3.300 rescatistas provenientes de 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran desplegados en Venezuela para apoyar las labores de búsqueda bajo los escombros, según informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Las autoridades han habilitado 14 refugios en La Guaira y 55 adicionales en Caracas y otros estados afectados.

Personas trabajan en el rescate de víctimas entre los escombros de un edificio destruido, tras los terremotos que azotaron el país, en el barrio de Tanaguarena, La Guaira, Venezuela, 28 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
Personas trabajan en el rescate de víctimas entre los escombros de un edificio destruido, tras los terremotos que azotaron el país, en el barrio de Tanaguarena, La Guaira, Venezuela, 28 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

La región de La Guaira ya había sufrido una catástrofe en 1999, cuando un deslave dejó miles de muertos en la misma zona costera que hoy concentra los mayores esfuerzos de rescate.

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