Delcy Rodríguez prometió nuevas viviendas antes de fin de año para damnificados por los terremotos en Venezuela (Captura de VTV)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el lunes que antes de que finalice el año habrá nuevas viviendas para las familias que perdieron sus hogares por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona norte del país el miércoles pasado y dejó, hasta el momento, 1.719 fallecidos y 5.034 heridos.

El anuncio se produjo durante la instalación del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios y la Planificación de Construcción de Viviendas, mientras continúan las tareas de evaluación de daños, rescate y asistencia humanitaria.

PUBLICIDAD

"El Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible, hay miles de soluciones antes de que finalice el año“, afirmó Rodríguez durante un acto transmitido por el canal estatal VTV. La mandataria explicó que el objetivo es ofrecer una respuesta habitacional para las personas que perdieron sus viviendas a causa del desastre.

Rodríguez informó además que el Gobierno mantiene reuniones con expertos y organismos internacionales que presentan alternativas para brindar soluciones habitacionales de carácter inmediato. “Estamos en reuniones con expertos y organismos internacionales que están brindando opciones de soluciones habitacionales inmediatas”, expresó durante su intervención.

PUBLICIDAD

La presidenta encargada indicó que ingenieros y arquitectos permanecen desplegados en los estados La Guaira, Miranda y Caracas para inspeccionar las viviendas afectadas por los sismos y determinar cuáles pueden seguir habitadas y cuáles requieren reconstrucción o demolición. "Es una labor que debemos abordar en conjunto e inmediato que no tiene postergación, y por eso la instalación de este estado mayor“, sostuvo.

La presidenta encargada indicó que ingenieros y arquitectos permanecen desplegados en los estados La Guaira, Miranda y Caracas para inspeccionar las viviendas afectadas por los sismos (REUTERS)

El domingo, Rodríguez anunció la creación inmediata de una comisión encargada de inspeccionar las viviendas dañadas por los terremotos. También extendió por una semana la suspensión de clases en las zonas afectadas mientras continúan las evaluaciones sobre la infraestructura educativa y las condiciones de seguridad.

PUBLICIDAD

El doble terremoto registrado el miércoles constituye el desastre sísmico más mortífero ocurrido en Venezuela en el último siglo. El antecedente más grave correspondía al terremoto de julio de 1967, registrado en las proximidades de Caracas, que provocó la muerte de 245 personas, dejó miles de heridos y ocasionó importantes daños materiales.

De acuerdo con las cifras oficiales difundidas por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, los terremotos también dejaron 5.034 personas heridas, además de miles de familias desplazadas y severos daños en viviendas, edificios públicos y otras infraestructuras de los estados afectados.

PUBLICIDAD

En paralelo, un análisis preliminar elaborado por la NASA estimó que alrededor de 58.870 edificaciones resultaron dañadas o colapsaron tras los terremotos. La agencia aclaró que se trata de una evaluación inicial basada en imágenes satelitales y que los resultados permanecen sujetos a revisión conforme avance la recopilación de información.

El cálculo surgió a partir del procesamiento de imágenes obtenidas por el radar del satélite Sentinel-1, perteneciente al programa europeo Copernicus, mediante la comparación entre registros previos y posteriores al evento sísmico. Según la descripción técnica difundida por los equipos de monitoreo, los resultados “representan una estimación preliminar generada pocos días después del evento y aún no verificada completamente”.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla del mapa interactivo creado por del Sistema de Información Geográfica Earthdata de la NASA, que muestra en color rojo los edificios que tendrían más de un 75 % de probabilidades de estar dañados en la localidad de Caraballeda, en el Estado de La Guaira. Crédito: NASA

Las imágenes utilizadas corresponden a registros obtenidos el 24 y el 25 de junio sobre sectores cercanos al epicentro y al área metropolitana de Caracas. El procedimiento consiste en superponer imágenes anteriores y posteriores al terremoto para identificar cambios compatibles con daños estructurales. Los especialistas precisaron que este sistema permite elaborar mapas de afectación en poco tiempo, aunque no reemplaza las inspecciones técnicas sobre el terreno ni las evaluaciones oficiales de ingeniería.

La NASA también activó su sistema de respuesta ante desastres, que publica mapas actualizados conforme incorpora nueva información satelital. Paralelamente, la Agencia Espacial Europea (ESA) trabaja con los datos del mismo satélite para elaborar mapas de deformación del suelo mediante técnicas de interferometría, capaces de detectar desplazamientos milimétricos en la superficie terrestre. Uno de esos productos identifica una franja de impacto que se extiende desde el área metropolitana de Caracas hasta sectores cercanos a Puerto Cabello, a más de 200 kilómetros de distancia.

PUBLICIDAD

En el plano humanitario, organismos internacionales comenzaron a preparar escenarios de mayor complejidad ante el aumento de víctimas y la magnitud de los daños. Entre las medidas anunciadas figura la adquisición de 10.000 bolsas mortuorias, acordada entre Naciones Unidas y las autoridades venezolanas como previsión frente a un posible incremento del número de fallecidos.

El coordinador humanitario de la ONU en Caracas, Gianluca Rampolla, señaló que todavía no existe una cifra definitiva de personas desaparecidas y explicó que las operaciones de búsqueda permanecen activas. Según indicó, los equipos de rescate decidieron prolongar las tareas más allá de las primeras 72 horas debido a indicios de personas atrapadas bajo los escombros en distintas localidades.

PUBLICIDAD

El coordinador humanitario de la ONU en Caracas, Gianluca Rampolla, señaló que todavía no existe una cifra definitiva de personas desaparecidas y explicó que las operaciones de búsqueda permanecen activas (AFP)

Las estimaciones oficiales sitúan el balance provisional en 1.719 fallecidos, 5.034 heridos y miles de personas desplazadas, además del colapso parcial o total de decenas de miles de estructuras. A ello se suma la continuidad de las réplicas, que mantiene la actividad sísmica en la región y dificulta las labores de rescate y evaluación.

La ONU informó además que habilita centros de atención en las zonas afectadas para asistir a las familias desplazadas con servicios de salud, alimentación, agua potable y apoyo psicosocial. Las próximas etapas de la respuesta incluirán la remoción de escombros, la evaluación de hospitales, escuelas e infraestructura crítica, además de estudios de suelo y la planificación de eventuales reasentamientos en zonas consideradas seguras.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP)