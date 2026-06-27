La reapertura parcial del aeropuerto Simón Bolívar permite la llegada de ayuda humanitaria tras los terremotos en Venezuela

Personas hacen fila para recibir donaciones de alimentos y agua, tras los terremotos, en Caraballeda, estado de La Guaira (MIGUEL MEDINA/Pool via REUTERS)

La reapertura parcial del aeropuerto Simón Bolívar permitió este sábado la llegada de vuelos con ayuda humanitaria de Estados Unidos a La Guaira, tres días después de los dos terremotos que golpearon a Venezuela y dejaron más de 1.400 muertos.

El principal aeropuerto que sirve a Caracas volvió a operar de forma limitada después de la rehabilitación de una de sus pistas, lo que abrió la entrada de aviones de carga y hospitales móviles de Estados Unidos, mientras la otra pista sigue agrietada e inoperable.

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Un alto funcionario estadounidense informó que una de las pistas ya recibe aviones de transporte militar C-17. También indicó que Estados Unidos ayudará a coordinar los vuelos desde la torre del aeropuerto.

Miembros del Regimiento de Entrenamiento e Intervención de la Seguridad Civil Francesa llegan al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado La Guaira (MIGUEL MEDINA/Pool via REUTERS)

El funcionario añadió que este sábado comenzaron a llegar hospitales móviles al terminal aéreo, ubicado en La Guaira, la zona más afectada por el desastre. Los dos sismos del miércoles fueron de magnitud 7,2 y 7,5.

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Las autoridades habían informado al inicio de la emergencia que los terremotos dejaron más de 1.400 muertos y unos 50.000 desaparecidos, según datos oficiales y estimaciones de Naciones Unidas.

Un avión estadounidense de rotores basculantes aterrizó en un terreno baldío de La Guaira y luego despegó. El Comando Sur de Estados Unidos publicó además una fotografía con al menos tres de esas aeronaves operando en Venezuela.

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EEUU reforzó el apoyo militar en Venezuela para asistir en las tareas de rescate (Comando Sur de Estados Unidos)

En otra publicación apareció Kevin Jarrard, general del Comando Sur, sobre la pista del Simón Bolívar. El mensaje aludía a la coordinación de equipos de Estados Unidos, Argentina, Chile y Venezuela, además del envío de más rescatistas y brigadas caninas.

El funcionario estadounidense explicó que el buque anfibio USS Fort Lauderdale ya está frente a la costa venezolana. Añadió que esa plataforma permitirá evacuar por vía aérea a personas que necesiten atención médica a bordo y servirá para mando, control, logística y transporte aéreo.

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Personas reciben donaciones en Caraballeda, estado de La Guaira (MIGUEL MEDINA/Pool via REUTERS)

También indicó que Estados Unidos ya había destinado alrededor de USD 150 millones en ayuda para Venezuela, y añadió que esperaba que en los próximos días se anunciara otro paquete adicional.

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este sábado que el número de fallecidos subió a 1.430 y que hay 3.238 heridos. También reportó 3.142 familias damnificadas y 73.736 familias atendidas por las autoridades, sobre todo en La Guaira.

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Rodríguez señaló que llegaron 16 médicos de Curazao para atender a las víctimas. Añadió que más de 30.000 militares, policías, rescatistas, personal médico, paramédicos y psicólogos venezolanos están desplegados en las zonas afectadas.

Ya son más de 1400 los muertos por los terremotos en Venezuela (EFE/ Ronald Peña R)

El legislador pidió a la población no viajar por cuenta propia hacia La Guaira para facilitar el paso de maquinaria pesada y el traslado de heridos a centros de salud de la costa y Caracas. También informó que en el Poliedro de Caracas se hace el registro de voluntarios para organizar su movilización.

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Más temprano, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que durante la madrugada de este sábado distribuyó 2.600 toneladas de alimentos y agua potable entre familias afectadas en La Guaira. El viceministro para Europa y América del Norte Oliver Blanco informó además de la llegada de más de 1.600 rescatistas al país.

Delcy Rodríguez se reunió el viernes con expertos de Estados Unidos para evaluar las operaciones de rescate y atender a las víctimas. Con el aeropuerto parcialmente activo y el apoyo desde el mar, la capacidad de transporte aéreo para las labores de emergencia apunta ahora a ampliarse en la franja costera afectada por los sismos.

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