Venezuela
Agregar Infobae enGoogle

Exigen a Delcy Rodríguez precisar cuánto recibió y en qué utilizó el dinero enviado por Estados Unidos

Transparencia Venezuela denuncia la opacidad en el manejo del llamado Fondo Petrolero y solicita a Pdvsa un informe que detalle las exportaciones de crudo en 2026

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una foto de archivo. EFE/ Iván Cárdenas
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una foto de archivo. EFE/ Iván Cárdenas
Guardar

Más oscuro que el petróleo. “La magnitud de los recursos generados por la renta petrolera venezolana en 2026 contrasta con la opacidad casi total sobre su administración, tanto en el diseño institucional del Fondo Petrolero como en el manejo de los ingresos que corresponden al Estado venezolano”, advierte en un informe la ONG Transparencia Venezuela.

¿Cuál es el verdadero monto de la factura petrolera venezolana durante 2026? ¿Y cuánto de ese dinero ha sido transferido al régimen chavista? No hay una respuesta oficial a esas interrogantes.

El 9 de enero, seis días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, la administración de Donald Trump constituyó un Fondo de Depósito del Gobierno Extranjero (conocido como Fondo Petrolero) para administrar los ingresos venezolanos por exportación de petróleo, gas y minerales.

PUBLICIDAD

Aunque en un principio se habló de enviar el dinero a una cuenta en Catar, pronto se resolvió que los recursos se depositarían en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Para marcar la singularidad de esta iniciativa, Transparencia Venezuela subraya las diferencias que existen con casos como el programa Petróleo por Alimentos que se aplicó en Irak en 1995 y el Fondo para el Pueblo Afgano de 2022.

“El Fondo Petrolero venezolano no cuenta con un mecanismo de gobernanza especial, ya que no se trata de la administración de fondos humanitarios de terceros, sino de fondos venezolanos protegidos por Estados Unidos”, precisa la ONG.

PUBLICIDAD

Números

El diario Financial Times estima que Washington ha recaudado unos 13 mil millones de dólares por la comercialización del crudo venezolano. Al ser consultado sobre ese monto, el presidente Trump respondió: “¿13 mil millones de dólares de Venezuela? Creo que más de eso (…) Hemos pagado por esa guerra muchas veces. Y eso va a pasar con Irán también. Hemos pagado por la guerra muchas veces”.

Pumpjacks abandonados y dañados por el tiempo en un campo de la petrolera estatal PDVSA en el Lago Maracaibo, mientras los residentes de los alrededores del centro rico en petróleo de Maracaibo, en el estado de Zulia, mantienen la incertidumbre sobre nuevas inversiones tras las recientes reformas legislativas que permiten una mayor participación privada en PDVSA y que tienen como objetivo revitalizar el sector petrolero del país en dificultades, en Cabimas, Venezuela, 27 de enero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo
Pumpjacks abandonados y dañados por el tiempo en un campo de la petrolera estatal PDVSA en el Lago Maracaibo, mientras los residentes de los alrededores del centro rico en petróleo de Maracaibo, en el estado de Zulia, mantienen la incertidumbre sobre nuevas inversiones tras las recientes reformas legislativas que permiten una mayor participación privada en PDVSA y que tienen como objetivo revitalizar el sector petrolero del país en dificultades, en Cabimas, Venezuela, 27 de enero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo

Transparencia Venezuela hizo sus propios cálculos: 15.166,8 millones de dólares en ventas por exportaciones, de los cuales entre 12 mil y 13 mil millones de dólares ingresaron al Fondo Petrolero, y entre 6 mil y 8 mil millones de dólares llegaron a las arcas del gobierno interino de Delcy Rodríguez.

La producción petrolera pasó de 924 mil barriles diarios (b/d) en enero a 1.187.000 b/d en junio (+28,5%), mientras que las exportaciones alcanzaron los 1.254.000 b/d en mayo, con una variación de 70% respecto de enero. En el semestre se habrían producido unos 196,26 millones de barriles y exportado 190,52 millones”, sustentan sus cómputos.

Agregan que “el Banco Central de Venezuela publicó, tras siete años de incumplimiento, que la balanza comercial del primer trimestre registró USD 5.491 millones por exportaciones petroleras, para el segundo trimestre, el precio promedio del crudo venezolano fue de USD 86,62 por barril”.

Transparencia Venezuela indica que “la Orden Ejecutiva de Estados Unidos otorga al Departamento de Estado la definición de la política de erogaciones y al Departamento del Tesoro su ejecución operativa”; sin embargo, ninguno de los dos organismos ha publicado las normas que regulan estas funciones.

Recuerda que el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró ante el Senado norteamericano que “los desembolsos consideran solicitudes mensuales del gobierno de Venezuela, lo que sugiere que la ejecución del presupuesto público venezolano depende de las transferencias del Fondo”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la encargada de negocios estadounidense para Venezuela, Laura Dogu, visitan las instalaciones de producción petrolera de la empresa conjunta entre Chevron y la estatal PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco, tras un acuerdo para impulsar la cooperación energética a largo plazo tras el reciente alivio de las sanciones y las reformas legales que abrieron el sector petrolero venezolano a una mayor inversión extranjera. En Maturín, estado de Monagas, Venezuela, el 12 de febrero de 2026. Palacio de Miraflores./Distribuida vía REUTERS
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la encargada de negocios estadounidense para Venezuela, Laura Dogu, visitan las instalaciones de producción petrolera de la empresa conjunta entre Chevron y la estatal PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco, tras un acuerdo para impulsar la cooperación energética a largo plazo tras el reciente alivio de las sanciones y las reformas legales que abrieron el sector petrolero venezolano a una mayor inversión extranjera. En Maturín, estado de Monagas, Venezuela, el 12 de febrero de 2026. Palacio de Miraflores./Distribuida vía REUTERS

Hasta la fecha, solo se tiene el registro oficial de unos 300 millones de dólares que el régimen chavista admitió haber recibido para un fondo de protección social. El monto equivaldría al 2% de lo que se cree ha generado el Fondo Petrolero.

La Orden Ejecutiva protege el dinero ante acreedores y demandas, pero Transparencia Venezuela “no identificó que el gobierno de Delcy Rodríguez cuente con algún mecanismo de rendición de cuentas que permita conocer el monto administrado por el Fondo ni el destino de los recursos”.

El diario ABC de Madrid informó que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) del Congreso de Estados Unidos abrió una investigación sobre el Fondo Petrolero venezolano.

¿Dónde?

El economista Asdrúbal Oliveros apunta que el dinero que transfiere la Casa Blanca al régimen chavista “se destina principalmente al mercado cambiario y a la recuperación de la industria petrolera”.

La sensación de frustración de buena parte de la sociedad sigue siendo comprensible. Los hospitales continúan necesitando inversiones. Las escuelas siguen deterioradas. Las carreteras muestran años de abandono. Los sistemas eléctrico y de agua potable operan con enormes limitaciones. Los salarios públicos permanecen muy lejos de lo necesario para recuperar el poder adquisitivo perdido”, enumera el experto.

Un hombre de traje oscuro firma un documento. Detrás, un hombre de traje, una mujer de traje verde, banderas de Venezuela y un busto de Simón Bolívar
Doug Burgum, secretario del Departamento del Interior de Estados Unidos, firma el Acuerdo y Alianza Técnico Financiera del Ministerio de Hidrocarburos y Petróleos de Venezuela, observado por Delcy Rodríguez.

Oliveros sostiene que “Venezuela no enfrenta un problema de miles de millones de dólares. Enfrenta un problema de decenas de miles de millones de dólares”.

“Después de más de veinte años de políticas públicas ineficientes, corrupción, pérdida de capacidad institucional y destrucción de capital físico, el país acumuló un déficit de inversión gigantesco. A ese panorama se suman ahora las necesidades derivadas de la reconstrucción tras los terremotos de junio, que por sí solas exigen recursos equivalentes a varios puntos del PIB. La conclusión es antipática: aunque el flujo petrolero haya mejorado, sigue siendo insuficiente para cubrir el tamaño del deterioro acumulado”, enfatiza el consultor.

Medidas

Transparencia Venezuela propone “conformar una unidad independiente de coordinación, gestión, monitoreo y transparencia de los recursos recibidos por Venezuela, sean del Fondo Petrolero o de ayuda humanitaria”.

A su vez, aboga por la divulgación de “las regulaciones sobre la administración del Fondo Petrolero y los informes de gestión del gobierno de Venezuela, previstos en la Orden Ejecutiva”, y exige a Petróleos de Venezuela “un informe sobre las exportaciones amparadas por la Orden Ejecutiva, con identificación de compradores, precio, volumen y condiciones de venta”.

Primer plano de un gran tanque blanco de almacenamiento de PDVSA con franjas de la bandera venezolana y el texto 'Patria, Socialismo o Muerte'
Un tanque de almacenamiento de la petrolera estatal venezolana PDVSA muestra su logotipo y el lema 'Patria, Socialismo o Muerte', reflejando la ideología del gobierno en el país.

La ONG reclama al Ministerio de Finanzas y al Banco Central de Venezuela que brinden detalles sobre los recursos recibidos desde el Departamento del Tesoro, y a la Contraloría General de la República que “audite los reportes de Pdvsa sobre las ventas amparadas por la Orden Ejecutiva”.

“Cerrar esa brecha de información es, para Transparencia Venezuela, una condición indispensable para que la recuperación económica del país beneficie a la ciudadanía y no únicamente a la industria y a los actores políticos y económicos que hoy controlan su gestión”, concluye.

Temas Relacionados

Fondo PetroleroVenezuelaDelcy RodríguezDonald TrumpMarco RubioTransparencia Venezuela

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los ascensos militares en el Ejército venezolano refuerzan el control político y operativo de la Fuerza Armada

Todos los oficiales promovidos a generales han ocupado posiciones claves dentro del Alto Mando Institucional y de los mandos operativos

Los ascensos militares en el Ejército venezolano refuerzan el control político y operativo de la Fuerza Armada

Venezuela inspeccionó el estado de más de 51.000 edificaciones tras el doble terremoto del 24 de junio

El Gobierno de transición informó que el 58% de los inmuebles evaluados fueron considerados seguros, mientras continúa la reparación de más de 13.000 viviendas afectadas

Venezuela inspeccionó el estado de más de 51.000 edificaciones tras el doble terremoto del 24 de junio

Paz, elecciones y justicia, y un nuevo diálogo venezolano

Un proyecto ético para la democracia debería basarse en la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición

Paz, elecciones y justicia, y un nuevo diálogo venezolano

Una ONG venezolana pidió al Gobierno chavista el ingreso de organismos internacionales para evaluar presuntas violaciones de derechos humanos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) resaltó la urgencia de permitir el acceso de las instituciones a los centros de detención para monitorear las condiciones de los presos políticos y garantizar el cumplimiento de estándares básicos

Una ONG venezolana pidió al Gobierno chavista el ingreso de organismos internacionales para evaluar presuntas violaciones de derechos humanos

La justicia de Venezuela otorgó la libertad plena a la jueza María Lourdes Afiuni tras más de 15 años de proceso

La resolución, comunicada por su familia, cerró de forma definitiva un expediente atravesado por denuncias de arbitrariedad, detenciones y restricciones a sus derechos

La justicia de Venezuela otorgó la libertad plena a la jueza María Lourdes Afiuni tras más de 15 años de proceso
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO| Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Cali y Manizales reportan derrumbes en edificaciones

EN VIVO| Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Cali y Manizales reportan derrumbes en edificaciones

Juicio a Pity Álvarez, en vivo: el músico llegó a los tribunales

Jorge Máynez arropa a Grecia Quiroz en su segundo informe de gobierno

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 10 de agosto: la mandataria se solidariza con el pueblo de Colombia tras terremoto

Antidumping europeo golpea a México: arancel de hasta 24.1% al ácido tereftálico

INFOBAE AMÉRICA

Por qué algunas osas matan crías ajenas: dos casos en Alaska reavivan el debate científico

Por qué algunas osas matan crías ajenas: dos casos en Alaska reavivan el debate científico

Maximilien Robespierre, político francés: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más indispensable de los deberes”

Científicos crean robots que limpian microplásticos del agua y el suelo: cómo funcionan

En fotos: El camarón protagoniza un concurso y festival para elegir el mejor plato en “Saborea Sánchez” de República Dominicana

La confesión en vivo de un ex diputado en la TV de Tailandia: “Le disparé y está muerto”

ENTRETENIMIENTO

Monica Barbaro reveló por qué abandonó la danza para dedicarse a la actuación: “Nunca eres suficiente en el ballet”

Monica Barbaro reveló por qué abandonó la danza para dedicarse a la actuación: “Nunca eres suficiente en el ballet”

Tras 11 años de trayectoria, Jeongyeon abandona JYP Entertainment, ¿qué pasará con TWICE?

Amistad renovada y encuentros privados: Jennifer Aniston y Brad Pitt vuelven a acercarse a más de 20 años de su divorcio

Broadway rompe su récord de ingresos y la temporada cierra con 1.910 millones de dólares

Martín Bossi encabezará “Amores inesperados”, una de las apuestas argentinas de Disney+