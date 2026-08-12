El debate de la reforma pensional del Gobierno Petro fue aplazado en la Corte Constitucional

La Corte Constitucional ya devolvió una vez la reforma pensional al Congreso para que hiciera correcciones - crédito Corte Constitucional

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La reforma pensional (Ley 2381 de 2024) del expresidente Gustavo Petro sigue sin ser objeto de una decisión en la Corte Constitucional. El 13 de agosto de 2026 se tenía previsto que los magistrados deliberaran sobre el futuro de la ley y definieran si se declara inexequible, si se le da luz verde o si se devuelve al Congreso para corregir vicios de trámite.

De acuerdo con El Tiempo, el debate en la Corte fue aplazado, debido a que uno de los despachos solicitó que el expediente fuera rotado, con el fin de poder estudiarlo. Por el momento, se desconoce cuál sería la nueva fecha para debatir la ley.

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El informativo indicó que una de las ponencias que hay en la Corte Constitucional busca que la reforma sea devuelta a la Cámara de Representantes para subsanar errores de trámite. Esta sería la segunda vez que el alto tribunal regresa la ley para que la corporación haga correcciones.

El expresidente Gustavo Petro aseguró que la Corte Constitucional tenía trancada la reforma pensional - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/Procuraduría General de la Nación

El problema se centra en que la Cámara de Representantes aprobó el texto de reforma que fue avalado por el Senado, sin discutir completamente el proyecto (todo el articulado). Esto iría en contra del principio de “deliberación”.

“La aprobación de una proposición que acoja el texto previamente aprobado por otra célula legislativa, no puede entenderse como un mecanismo de suplantación del debate, ni como una forma de trasplante automático del juicio deliberativo realizado en otra instancia”, indicó la Corte Constitucional en el Auto A-841 de 2025, por medio del cual devolvió la reforma, debido a una “insuficiencia deliberativa” que se evidenció en el segundo debate surtido en la plenaria de la Cámara.

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En cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en su momento, la Cámara de Representantes volvió a discutir el proyecto y a votarlo en sesiones extraordinarias que fueron solicitadas por el Gobierno nacional.

La Corte Constitucional podría volver a regresar la reforma pensional al Congreso - crédito Luisa González/Reuters

Los pronunciamientos del expresidente Petro sobre la reforma pensional

El expresidente Petro ha mantenido una postura crítica con respecto al trabajo de la Corte Constitucional alrededor del estudio de la reforma pensional. En varias oportunidades defendió la iniciativa y el trámite que se surtió en el Congreso para que finalmente pudiera entrar en vigor.

En una publicación en X, por ejemplo, recordó que, según indicó el expresidente de la Cámara Julián López en documentos que allegó a la Corte, en la sesión en la que fue aprobada la reforma se contó con el cuórum deliberatorio exigido por la normativa vigente. Además, recordó que el Senado y la Cámara hicieron un proceso de conciliación para definir el texto aprobado por el Congreso.

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“Efectivamente, la carta del presidente de la Cámara, muestra que hubo mayoría constitucional en la sesión donde se aprobó la conciliación de la reforma laboral y efectivamente el acta de dicha sesión fue aprobada”, precisó en su momento el exmandatario en la red social.

El expresidente Gustavo Petro hizo precisiones sobre el trámite legislativo de la Reforma Pensional - crédito @petrogustavo/X

De igual manera, en un evento llamado Convocatoria por la Democracia, la Dignidad y la Independencia Nacional, llevado a cabo el 3 de octubre de 2025 en Ibagué, Tolima, el ex jefe de Estado señaló al entonces presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, de haber tratado de impedir el avance de la iniciativa en el alto tribunal.

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“Un magistrado ahí que es prejuicia ideológicamente (sic), lo cual lo prohíbe la Constitución de Colombia, tiene trancada la reforma pensional”, aseguró Petro en el evento.

El exministro del Interior Armando Benedetti también reaccionó en su momento a los reparos de la Corte sobre el trámite de la reforma en la Cámara de Representantes. De acuerdo con el exfuncionario, nunca antes se había presentado una situación similar en Colombia.

El exministro Armando Benedetti se refirió al trámite de la reforma pensional - crédito @AABenedetti/X

“Tercera subsanación que se le hace a la Reforma Pensional por los caprichos del magistrado Ibáñez. Ojo! Esto nunca había pasado! Por favor, independencia y respeto de poderes”, señaló.

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