Venezuela

Starlink ofrecerá conexión gratuita hasta el 25 de julio para los afectados por los terremotos en Venezuela

La empresa que brinda internet satelital informó su iniciativa a través de las redes sociales mientras miles de venezolanos buscan contactarse con sus seres queridos, desesperados por conseguir una señal de vida

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Personas en la calle en Caracas intentan comunicarse con sus allegados tras los sismos (EFE/ Rayner Peña R.)
Personas en la calle en Caracas intentan comunicarse con sus allegados tras los sismos (EFE/ Rayner Peña R.)

Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, anunció que estará disponible gratuitamente hasta el 25 de julio a sus clientes en las zonas de Venezuela afectadas por los terremotos del miércoles. La compañía informó que trabaja para desplegar terminales adicionales y restablecer la conectividad en las áreas más golpeadas.

El beneficio se aplicará automáticamente a los clientes activos, sin necesidad de trámites adicionales. Aquellos usuarios que habían cancelado su servicio también recibirán el crédito, lo que les permitirá reactivar su conexión.

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Los nuevos clientes que adquieran un equipo Starlink en las zonas damnificadas deberán contactar al soporte técnico tras la compra para acceder al beneficio. Además, quienes tengan equipos dañados por los sismos podrán solicitar un reemplazo gratuito a través del mismo canal.

El anuncio cobra especial importancia ante la interrupción de los servicios de electricidad, telefonía e internet en amplias zonas de Caracas, La Guaira y otras localidades, lo que dificultó las comunicaciones familiares y las tareas de rescate. En este contexto, el municipio Chacao habilitó antenas Starlink en la Plaza de Los Palos Grandes como punto de conectividad de emergencia para la población.

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Vista sobre el hombro de una persona que sostiene un teléfono móvil con el logo blanco de Starlink sobre fondo negro en la pantalla.
Una persona sostiene un teléfono inteligente que muestra el logotipo blanco de Starlink sobre un fondo negro en su pantalla, simbolizando el acceso a internet satelital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante este jueves, mientras las cámaras mostraban edificios colapsados, hospitales recibiendo heridos y equipos de rescate removiendo escombros, otra crisis se manifestaba lejos de las zonas más afectadas: la de quienes no podían acceder a información confiable. Familias enteras aguardaron durante horas sin saber si sus seres queridos habían sobrevivido.

Algunas personas lograron establecer contacto, pero solo de manera intermitente y a través de mensajes breves que, en muchos casos, llegaron con demoras de varias horas. Hubo quienes recibieron apenas una fotografía, otros solo una palabra, y muchos no obtuvieron respuesta alguna.

En la ausencia de información clara, comenzaron a circular versiones no verificadas: videos sin ubicación confirmada, imágenes antiguas difundidas como si fueran actuales, audios reenviados miles de veces por aplicaciones de mensajería y balances de víctimas que variaban constantemente. Para quienes buscaban noticias de familiares, cada mensaje podía transformarse en una fuente de esperanza o motivo de angustia.

En numerosos casos, resultaba imposible distinguir entre información real y rumores. Esta situación se agravó por un ecosistema informativo debilitado tras años de restricciones y obstáculos al funcionamiento de medios independientes, una realidad documentada por diversos organismos de libertad de prensa en Venezuela.

Un hombre herido descansa en una camilla tras los terremotos ocurridos en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026 (REUTERS/Maxwell Briceno)
Un hombre herido descansa en una camilla tras los terremotos ocurridos en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026 (REUTERS/Maxwell Briceno)

Durante los terremotos, numerosas personas salieron corriendo de los edificios que se balanceaban. El jueves por la mañana, muchos observaron con asombro estructuras reducidas a escombros, muebles colgando de las ventanas y helicópteros sobrevolando las áreas afectadas.

En La Guaira, Cristian Carreño observaba el estado de su edificio de apartamentos, carbonizado y peligrosamente inclinado. “Lo perdí todo”, declaró. “Me imagino que todavía hay gente dentro que no pudo salir. Es increíblemente devastador”.

En el centro de Caracas, cientos de personas pasaron la noche en parques, estacionamientos y espacios abiertos. “Teníamos miedo de que los edificios se derrumbaran sobre nosotras”, relató María Cristina Díaz, conserje de 41 años. “Mi madre, mi hija y yo teníamos frío. No pegamos ojo en toda la noche”.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó sobre cortes de luz y telefonía celular en algunas zonas de la capital. El servicio de metro quedó suspendido y el gas natural fue interrumpido. Las clases se suspenderán durante varios días, y el Ministerio de Educación anunció que algunos edificios escolares funcionarán como refugios y centros de donación.

Familias comenzaron a colocar carteles de personas desaparecidas con fotografías de sus allegados, mientras otras compartieron listas de nombres escritas a mano en su búsqueda. Los venezolanos residentes en el extranjero enfrentaron dificultades para comunicarse con sus familiares en el país.

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