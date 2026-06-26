Delcy Rodríguez visitó La Guaira, la región más afectada por los sismos y declarada “zona de desastre”

"Estamos acompañando a las familias, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida", aseveró Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recorrió este jueves La Guaira, uno de los estados más afectados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles. Desde la parroquia Macuto, Rodríguez se dirigió al país acompañada por el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Según imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), aseguró: “Esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional, ya están por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas llegarán del resto de los países”.

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La mandataria encargada reiteró que La Guaira concentra la mayor afectación por los sismos, con “decenas” de edificios colapsados. En este estado se encuentra el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal terminal aérea que sirve a Caracas y que permanece inoperativo por daños derivados de los terremotos.

Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro, visitó la región al norte de Caracas, la cual había declarado “zona de desastre” durante las primeras horas del jueves.

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El Gobierno actualizó el balance oficial a 235 fallecidos y 4.300 heridos, con al menos 346 construcciones —entre edificios, hospitales y centros comerciales— afectadas. El informe El último informe fue informado la noche de este jueves por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, en una transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Delcy Rodríguez visitó La Guaira, el epicentro de la devastación de los sismos calificado como “zona de desastre” (Captura de pantalla)

“Es bueno también recordar que en el sistema público, hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más 4.300 heridos (...) y hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud”, precisó Alvarado.

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A su vez, en el reporte anterior del Gobierno venezolano se notificó que hay 2.927 familias damnificadas, 157 personas desaparecidas, 200 atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales tuvieron que ser evacuados.

Varios países anunciaron el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos Estados Unidos, donde el Departamento de Estado trabaja en coordinación con el Pentágono para las tareas logísticas y de traslado, considerando la clausura del aeropuerto de Maiquetía a causa de los daños.

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La zona más castigada por los terremotos fue La Guaira, localidad costera vecina a Caracas y sede del aeropuerto más importante del país, actualmente inhabilitado a causa del sismo. “Fue terrible, fue terrible. Todo, todo se desplomó”, relató a la agencia AFP Yilsmaris Blanco, de pie frente a un edificio fracturado. “Es algo que no le deseo a nadie”.

Una persona entre los escombros de un edificio derrumbado, tras los terremotos ocurridos en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026 (REUTERS/Maxwell Briceno)

Las labores de rescate avanzan con lentitud y, 24 después de los terremotos, aún se observan cuerpos bajo los escombros. Los residentes permanecieron durante horas escuchando a tres personas atrapadas. “Están con vida, le decimos que no fuercen la voz, que respiren corto”, explicó Antonio Bermúdez, de 45 años. Familias intentaron rescatarlas, pero la falta de herramientas adecuadas impidió mover las placas de concreto con los recursos caseros disponibles.

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Un rescatista que solicitó anonimato describió a la AFP las condiciones en La Guaira como precarias y señaló la escasez de personal capacitado y notables limitaciones técnicas en las labores de emergencia. Reporteros de la AFP observaron saqueos en un supermercado local de la ciudad, en un contexto marcado por la escasez y el impacto del desastre.

La directora del Comité Internacional de Rescate (IRC) en Venezuela, Nicole Kast, calificó la situación como catastrófica.

(Con información de EFE y AFP)