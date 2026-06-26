EEUU flexibilizó sanciones a Venezuela para permitir transacciones destinadas a la ayuda humanitaria por los terremotos

Estados Unidos flexibilizó sanciones a Venezuela para permitir transacciones destinadas a la ayuda humanitaria por los terremotos (REUTERS)

Estados Unidos autorizó el jueves las transacciones con Venezuela relacionadas con las labores de socorro por los terremotos que dejaron al menos 235 muertos y más de 4.300 heridos, pese a que esas operaciones estaban prohibidas por el régimen de sanciones vigente. La medida regirá hasta el 23 de octubre de 2026 y se suma al anuncio de una ayuda humanitaria por 150 millones de dólares y al despliegue de fuerzas militares para apoyar las tareas de respuesta.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, informó que “todas las transacciones relacionadas con las labores de ayuda tras el terremoto en Venezuela que, de otro modo, estarían prohibidas por el VSR quedan autorizadas hasta las 12.01 a. m., hora de verano del Este, del 23 de octubre de 2026”.

PUBLICIDAD

La licencia general también permite el procesamiento o la transferencia de fondos en nombre de personas de terceros países hacia o desde Venezuela para respaldar las operaciones autorizadas.

El Departamento del Tesoro aclaró que la autorización no permite el desbloqueo de bienes sujetos al Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR) ni habilita “ninguna otra transacción o actividad prohibida por cualquier otro decreto ejecutivo” que no esté contemplada en la licencia emitida.

PUBLICIDAD

La decisión responde a la emergencia provocada por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,4 —o 7,5 y 7,2, según distintos reportes oficiales— que sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia y provocaron graves daños en varias zonas del país.

La decisión responde a la emergencia provocada por los dos terremotos que sacudieron el país (REUTERS)

Horas antes, el Gobierno estadounidense anunció un paquete de asistencia por 150 millones de dólares para atender las consecuencias del desastre. De ese monto, 100 millones de dólares se asignarán a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y 50 millones de dólares financiarán operaciones de ayuda sobre el terreno.

PUBLICIDAD

En paralelo, Washington anunció el despliegue de fuerzas militares para apoyar las operaciones de socorro en Venezuela. El Comando Sur de Estados Unidos informó que las autoridades interinas de Venezuela presentaron una solicitud formal de asistencia para responder a la emergencia provocada por los terremotos.

“Las autoridades interinas de Venezuela solicitaron formalmente asistencia estadounidense a raíz de los sucesos”, indicó el organismo militar estadounidense en un comunicado.

El comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, detalló que Estados Unidos movilizó un buque de transporte anfibio, un buque de combate, aviones de transporte, plataformas de reconocimiento y aeronaves de ala rotatoria para apoyar las tareas de respuesta.

PUBLICIDAD

Según explicó el Comando Sur, el despliegue tiene como objetivo brindar apoyo logístico y operativo a las autoridades venezolanas y a los equipos que participan en la emergencia.

Estados Unidos desplegó buques, aviones y helicópteros para apoyar las operaciones de rescate en Venezuela (REUTERS)

“Estas fuerzas proporcionarán servicios especializados de movilidad y apoyo al personal del gobierno de los EEUU, a los equipos de búsqueda y rescate y a los socios interinstitucionales estadounidenses mientras evalúan los daños, localizan a los heridos y entregan asistencia vital de emergencia”, señaló el comunicado.

PUBLICIDAD

La institución también aseguró que mantendrá la coordinación con las autoridades venezolanas durante las próximas etapas de la respuesta.

“Continuará colaborando estrechamente con las autoridades interinas de Venezuela para planificar, coordinar y dirigir” las fuerzas armadas estadounidenses “en apoyo a las operaciones de socorro rápido en las zonas afectadas”, añadió el Comando Sur.

PUBLICIDAD