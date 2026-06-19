Venezuela

El Parlamento venezolano anunció 561 postulaciones para renovar el Tribunal Supremo de Justicia

Este proceso surgió tras una modificación legal que cambió la estructura del máximo tribunal y estableció que el Supremo contará con 32 jueces, buscando así dar un nuevo impulso a la justicia en el país

Guardar
Google icon
La Asamblea Nacional abrió la convocatoria para magistrados, inspectores de tribunales y director de la Escuela Nacional de Magistratura (Europa Press)
La Asamblea Nacional abrió la convocatoria para magistrados, inspectores de tribunales y director de la Escuela Nacional de Magistratura (Europa Press)

El Parlamento venezolano comunicó que 561 personas se postularon para ocupar los cargos de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un proceso motivado por la reciente reforma de la ley que reorganizó el máximo tribunal del país y fijó en 32 el número de jueces, con el objetivo de renovar parte de la justicia venezolana.

Entre los aspirantes figuran nombres de alto perfil, como la exvicefiscal general Katherine Haringhton, sancionada por Estados Unidos en 2015; la rectora del Consejo Nacional Electoral Aimé Nogal, y el exrector Luis Emilio Rondón González, según la lista difundida por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional.

PUBLICIDAD

El proceso de selección se abrió el 22 de mayo, cuando la Asamblea Nacional convocó a juristas venezolanos a presentarse tanto para los cargos de magistrados como para inspector de tribunales y director de la Escuela Nacional de Magistratura. En paralelo a las postulaciones para el TSJ, se inscribieron 63 candidatos al cargo de inspector de tribunales y 33 al de director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

El Parlamento previó sustituir a ocho magistrados que dejaron sus cargos por jubilaciones y renuncias, y designar a 12 nuevos jueces, mientras otros 12 permanecieron en sus funciones dentro de la corte.

PUBLICIDAD

La reforma aprobada por la Asamblea Nacional el 12 de mayo introdujo cambios en la estructura del TSJ: la Sala Constitucional aumentó de cinco a siete magistrados, y el resto de las salas: Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social, pasaron de tres a cinco magistrados cada una.

Esta modificación se inscribió en un proceso más amplio de revisión de la justicia penal, impulsado en abril por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien inauguró una consulta nacional para abordar las deficiencias del sistema judicial, especialmente el retardo procesal y la corrupción que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad.

La presidenta encargada implementó una línea telefónica para que la ciudadanía denuncie extorsiones dentro de la justicia (EFE)
La presidenta encargada implementó una línea telefónica para que la ciudadanía denuncie extorsiones dentro de la justicia (EFE)

Rodríguez identificó tres grandes retos para el sistema judicial: el retardo procesal, la corrupción y la criminalización de la pobreza, al reconocer que el 68% de las personas encarceladas en Venezuela pertenecen a los estratos más desfavorecidos.

Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones calculó que existen 26.694 personas privadas de libertad en el país, lo que supone un hacinamiento de 176,83%. Sin embargo, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, precisó que la cifra real alcanza 58.714 personas, de las cuales 12.425 superaron los dos años de detención sin sentencia y 8.222 permanecen recluidas en centros de detención preventiva, instalaciones diseñadas solo para estadías breves.

El fiscal general Larry Devoe señaló que casi el 70% de la población privada de libertad corresponde a los estratos económicos más bajos, y 81% se enfrentó por primera vez a un proceso judicial penal.

Además, Rodríguez lanzó una línea telefónica para que los ciudadanos denuncien actos de extorsión por parte de funcionarios del sistema judicial, y afirmó que busca erradicar la corrupción y la extorsión en los procesos penales. En los últimos dos años, el gobierno removió y procesó judicialmente a 28.314 funcionarios policiales.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

VenezuelaParlamento venezolanoTribunal Supremo de Justicia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Polémica rectora del CNE que avaló proclamación de Maduro aspira a ser magistrada del Supremo en Venezuela

Figuras del chavismo sancionadas por Estados Unidos y la Unión Europea por violaciones a los Derechos Humanos, se postularon para volver a la cúpula del Poder Judicial

Polémica rectora del CNE que avaló proclamación de Maduro aspira a ser magistrada del Supremo en Venezuela

La muerte de “Niño Guerrero” no acaba con la incertidumbre y las mafias que operan en el Arco Minero

Organizaciones civiles advierten que el abandono institucional facilitó el ascenso de grupos irregulares y la instalación de una economía criminal que afecta a los pobladores del sur de Venezuela

La muerte de “Niño Guerrero” no acaba con la incertidumbre y las mafias que operan en el Arco Minero

Una demostración de fuerza: Diosdado Cabello exhibe respaldo militar en televisión con 74 altos oficiales

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela reunió en su programa televisivo a altos mandos de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en una puesta en escena interpretada como una demostración de respaldo político y militar

Una demostración de fuerza: Diosdado Cabello exhibe respaldo militar en televisión con 74 altos oficiales

Venezuela: sindicato de CANTV denuncia que se eliminó el bono para los jubilados de la telefónica estatal

Los sindicalistas recuerdan que la pensión básica equivale a menos de un dólar al mes, y sostienen que suprimir la entrega de la asignación especial “condena a la miseria y al desamparo a miles de adultos mayores”

Venezuela: sindicato de CANTV denuncia que se eliminó el bono para los jubilados de la telefónica estatal

Estados Unidos flexibilizó las sanciones a la aerolínea estatal venezolana Conviasa y autorizó nuevas operaciones vinculadas a PDVSA

Las nuevas licencias también habilitan determinadas transacciones relacionadas con deuda de la petrolera y amplían las excepciones para servicios de telecomunicaciones y correo

Estados Unidos flexibilizó las sanciones a la aerolínea estatal venezolana Conviasa y autorizó nuevas operaciones vinculadas a PDVSA
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos vs Australia en VIVO y en DIRECTO: el local se pone al frente en los primeros minutos

Estados Unidos vs Australia en VIVO y en DIRECTO: el local se pone al frente en los primeros minutos

Sinuano Día resultados de hoy viernes 19 de junio: ganadores del último sorteo

Tepezcohuite: el secreto de belleza de Salma Hayek que la Marina impidió que llegara a Países Bajos

México vs Chequia: cuándo, a qué hora y dónde ver el último partido del Tricolor en fase de grupos del Mundial 2026

DEA lleva a cabo operaciones en México para detener y extraditar a Rocha Moya, Inzunza y Gámez Mendívil, asegura especialista

INFOBAE AMÉRICA

Los ministros del gabinete británico presionan a Keir Starmer para que ponga fecha a su salida

Los ministros del gabinete británico presionan a Keir Starmer para que ponga fecha a su salida

El presidente del Consejo Europeo defendió la apertura de un canal directo con Rusia para transmitir mensajes de la Unión Europea

El primer ministro de Qatar viajó a Bürgenstock pese a la suspensión de la cumbre entre Estados Unidos e Irán

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador entrega la Palma de Oro 2026

La película de terror “Obsession” recauda 286,5 millones de dólares y rompe récord histórico de taquilla en festivales

ENTRETENIMIENTO

Final explicado de “Te encontraré” en Netflix

Final explicado de “Te encontraré” en Netflix

Lily Phillips y Annie Knight defienden sus retos sexuales en OnlyFans: “Hemos hecho mucho para que la sociedad nos acepte más”

La película de terror “Obsession” recauda 286,5 millones de dólares y rompe récord histórico de taquilla en festivales

“Es algo que he olido”: Olivia Rodrigo revela el sacrificio extremo de algunos fans para estar en primera fila

La inesperada decisión de Oliver Tree sobre su herencia vuelve a escena tras el emotivo mensaje de su madre