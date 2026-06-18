Venezuela

Brasil impulsa su retorno empresarial a Venezuela con una misión de 30 compañías en Caracas

Según un informe de Bloomberg, el interés se centra en sectores como el agroindustrial, automotriz y farmacéutico, con la expectativa de aprovechar la reactivación económica y el potencial de consumo del mercado venezolano

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La delegación sostuvo un encuentro directo con Calixto Ortega, vicepresidente de Economía venezolano (REUTERS/Anton Vaganov/Archivo)
La delegación sostuvo un encuentro directo con Calixto Ortega, vicepresidente de Economía venezolano (REUTERS/Anton Vaganov/Archivo)

El renovado interés de empresas brasileñas en Venezuela marcó una semana intensa en Caracas, donde representantes de cerca de 30 compañías viajaron con el objetivo de reposicionarse en un mercado que muestra signos de reapertura tras años de aislamiento, seis meses después de la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro.

Según reportó Bloomberg, el encuentro incluyó reuniones con altas autoridades venezolanas y agrupaciones empresariales, en un esfuerzo coordinado por la embajada de Brasil en Caracas y la Agencia Brasileña de Promoción del Comercio y la Inversión. Entre las firmas invitadas figuraron nombres destacados como JBS SA, Tenaris, Biolab Sanus, Grupo Eurofarma, así como filiales de fabricantes de automóviles como Toyota, General Motors y Scania.

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Aunque varias empresas participaron activamente, un portavoz de Embraer confirmó a Bloomberg que la compañía no envió representación a las reuniones, a pesar de su inclusión en la lista de invitados. Por su parte, JBS no ofreció comentarios ante la solicitud de la prensa.

La delegación también sostuvo un encuentro directo con Calixto Ortega, vicepresidente de Economía venezolano, según fuentes cercanas a la organización del evento. De acuerdo con las mismas fuentes, algunos ejecutivos del sector cárnico evaluaron terrenos en Venezuela para posibles proyectos de cría de ganado, en busca de anticipar oportunidades en agroindustria.

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La reanudación de estos contactos empresariales responde a una estrategia impulsada desde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que busca revitalizar los lazos económicos entre ambos países. El comercio bilateral, que llegó a superar los USD 5.1 mil millones en 2008, cayó en picada durante más de una década de crisis y sanciones en Venezuela, situándose el año pasado en apenas USD 837 millones, según datos del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil.

El auge del comercio bilateral entre Brasil y Venezuela durante los años 2000 estuvo impulsado por la afinidad política de los gobiernos de Lula y Hugo Chávez (Europa Press)
El auge del comercio bilateral entre Brasil y Venezuela durante los años 2000 estuvo impulsado por la afinidad política de los gobiernos de Lula y Hugo Chávez (Europa Press)

El acercamiento de Brasil se produce en un contexto en el que otros países limítrofes, como Colombia, también intentan restablecer sus relaciones comerciales y de inversión con Venezuela, ante una perspectiva de estabilización y apertura del país sudamericano, encaminada por el plan de tres fases del gobierno estadounidense para el país caribeño.

En el ámbito sectorial, la comitiva brasileña agrupó a entidades clave como la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) y la Federación Industrial de São Paulo, así como asociaciones ligadas al arroz, cereales y autopartes.

El director de Asuntos Estratégicos de la ABIEC, Julio Ramos, sintetizó la expectativa: “Venezuela fue en su día un importante socio comercial de Brasil. Por ello, consideramos este momento como una oportunidad para un nuevo comienzo: un nuevo capítulo en las relaciones entre Brasil y Venezuela, especialmente en lo que respecta a la carne de vacuno brasileña”.

La reciente visita de empresarios brasileños a Venezuela responde a una apuesta por recuperar el intercambio comercial entre ambos países, tras un largo periodo de distanciamiento por la crisis venezolana y las sanciones internacionales. El interés se centra en sectores como el agroindustrial, automotriz y farmacéutico, con la expectativa de aprovechar la reactivación económica y el potencial de consumo del mercado venezolano.

Vista general de la empresa brasileña de procesamiento cárnico JBS SA en la ciudad de Lapa, en el estado de Paraná (Brasil) (REUTERS/Ueslei Marcelino/Foto de archivo)
Vista general de la empresa brasileña de procesamiento cárnico JBS SA en la ciudad de Lapa, en el estado de Paraná (Brasil) (REUTERS/Ueslei Marcelino/Foto de archivo)

El auge del comercio bilateral entre Brasil y Venezuela durante los años 2000 estuvo impulsado por la afinidad política de los gobiernos de Lula y Hugo Chávez, así como por la creciente demanda venezolana de bienes manufacturados y alimentos. El posterior desplome económico y las restricciones internacionales frenaron el intercambio y aislaron al país caribeño de sus principales socios.

Mientras algunos ejecutivos exploran nuevas oportunidades en Venezuela, las autoridades brasileñas y venezolanas mantienen la cautela ante los avances concretos de las negociaciones. El Ministerio de Comercio de Brasil remitió las preguntas sobre la visita al Ministerio de Asuntos Exteriores, que no respondió a las solicitudes de información de Bloomberg, y lo mismo ocurrió con el Ministerio de Información de Venezuela.

La incertidumbre sobre la asistencia final de ciertas empresas y la falta de declaraciones oficiales reflejan la prudencia con la que ambos gobiernos gestionan esta reactivación. No obstante, el movimiento empresarial brasileño en Caracas sugiere que el sector privado está dispuesto a tomar la iniciativa en el nuevo escenario económico de Venezuela.

(Con información de Bloomberg)

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