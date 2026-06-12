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Venezuela otorgó a Shell una licencia para la exploración y explotación de un campo de gas

La medida habilita el inicio de trabajos en el campo de gas Loran con siete depósitos, de los cuales seis se ubican en un esquema compartido con Trinidad y Tobago

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En un acto en Caracas, también se suscribieron varios acuerdos para el "desarrollo integral de las unidades de producción Carito y Pirital de la división Punta de Mata", en el estado de Monagas.

El Gobierno venezolano, liderado de por la presidenta encargada Delcy Rodríguez otorgó el jueves a la empresa británica de hidrocarburos Shell una licencia para iniciar la primera fase de exploración y explotación en el campo de gas Loran, que cuenta con siete yacimientos, seis de ellos compartidos con Trinidad y Tobago.

El anuncio se realizó durante un acto encabezado en Caracas por Rodríguez, quien también suscribió acuerdos para el desarrollo integral de las unidades de producción Carito y Pirital en la división Punta de Mata, estado de Monagas.

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Hoy estamos dando un paso histórico. Así lo considero yo. Con la firma de esta licencia para la fase número 1 del desarrollo, la explotación del campo Lorán”, sostuvo la presidenta encargada durante la ceremonia de firma, transmitida por la televisión estatal. “Es una licencia que va a permitir que Venezuela de un paso muy importante en su desarrollo gasífero y también como exportador de gas”, agregó.

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo nacional, Rodríguez explicó que la licencia permitirá un “aprovechamiento adecuado del gas para la exportación” y sostuvo que el campo permaneció sin desarrollo durante 23 años. La mandataria chavista destacó la alianza con Shell como un avance significativo para el sector energético nacional.

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La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, detalló que se firmaron “las primeras órdenes de servicio y órdenes de compra que se van a materializar en el corto plazo” en barriles “en superficie” con el desarrollo de los yacimientos ubicados en Monagas.

Fotografía de archivo que muestra vehículos abasteciéndose de gasolina en una estación de servicio de la estatal petrolera PDVSA en Caracas (Venezuela) (EFE/ Ronald Peña R.)
Fotografía de archivo que muestra vehículos abasteciéndose de gasolina en una estación de servicio de la estatal petrolera PDVSA en Caracas (Venezuela) (EFE/ Ronald Peña R.)

El presidente de Exploración y Producción de Shell, Peter Costello, calificó los acuerdos como “un logro maravilloso” para el país caribeño y la compañía. “Estoy ansioso de trabajar juntos para ver lo que podemos lograr juntos en beneficio de Venezuela y de Shell y estoy muy emocionado con esta oportunidad y ansío seguir trabajando juntos”, expresó durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Más temprano, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó sobre una inspección conjunta con representantes de Shell en un complejo de distribución y recepción de gas en Monagas, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y la producción.

La inspección estuvo encabezada por el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, y Costello, según informó la petrolera estatal a través de su cuenta de Telegram.

Durante la visita, los directivos acordaron avanzar en la expansión de la capacidad de producción, el fortalecimiento de la infraestructura para el manejo de gas y la mejora de la confiabilidad operacional del complejo, según detalla el comunicado.

El presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón (Reuters/Archivo)
El presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón (Reuters/Archivo)

La firma de estos convenios fue posible tras la aprobación, en enero, de una reforma a la Ley de Hidrocarburos que facilita la inversión privada y extranjera bajo el amparo de Estados Unidos. Durante la ceremonia, Rodríguez formalizó los acuerdos con Shell en presencia del secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum. Entre los convenios figura una alianza técnico-financiera para desarrollar una de las divisiones de PDVSA.

Los convenios apuntan al aumento de la disponibilidad de diluyentes necesarios para producir el crudo Merey —el principal producto de exportación del país— y para abastecer la refinería de Puerto La Cruz, con una capacidad de 187.000 barriles diarios, para la producción de combustibles, señaló el Gobierno en un comunicado.

La empresa británica BP también tiene interés en participar en el yacimiento de gas Loran y en el proyecto vecino de gas costa afuera Cocuina-Manakin, conforme a acuerdos separados firmados con el Gobierno venezolano en abril.

(Con información de EFE)

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