PDVSA y la petrolera italiana ENI firmaron un nuevo convenio para incrementar la producción de gas en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una foto de archivo. EFE/ Miguel Gutiérrez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó como el “más auspicioso” en la historia del país el acuerdo firmado el martes entre la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la compañía italiana ENI para incrementar la producción de gas y petróleo en el país caribeño.

“Hoy firmamos con la empresa italiana ENI el acuerdo productivo petrolero más auspicioso que se haya firmado con empresa alguna en nuestra historia”, declaró Rodríguez durante un acto realizado en el estado Carabobo, en el marco de la peregrinación nacional convocada para exigir el cese de las sanciones contra Venezuela.

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Horas antes, la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, firmaron junto al director de operaciones y recursos naturales de ENI Venezuela, Guido Brusco, un contrato para desarrollar actividades primarias en el área Junín-5, de acuerdo con la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El campo Junín-5, situado en la Faja Petrolífera del Orinoco, es administrado desde hace más de diez años por PetroJunín, una asociación entre PDVSA y ENI, con mayoría accionaria venezolana.

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Este nuevo contrato de ENI se suma a los acuerdos previos con las firmas Chevron y Repsol, firmados tras la flexibilización de sanciones estadounidenses impuestas al sector petrolero en 2019.

Una llama que quema gas natural se ve en una planta de tratamiento de crudo pesado operada por la petrolera estatal venezolana PDVSA, en la rica faja petrolífera del Orinoco (REUTERS/Carlos García Rawlins/Archivo)

“Estamos siendo testigos de un momento muy importante para Venezuela (...). ENI no se fue del país, ENI estuvo en Venezuela y hemos podido afianzar nuestros lazos de cooperación, yo quiero reconocérselo a esta empresa”, aseguró Rodríguez, quien ocupa la presidencia tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en una operación militar parte de las fuerzas de Estados Unidos.

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El director ejecutivo de ENI, Claudio Descalzi, destacó que la empresa posee “grandes proyecciones” para el campo operado en conjunto con PDVSA y la posibilidad de “acelerar” la producción.

“Va a ser una de las inversiones más importantes de la compañía. Las condiciones están dadas, hemos tenido reuniones muy positivas con el equipo, con los ministros, con la presidenta y sabemos que podemos tener planes muy ambiciosos para el futuro”, sostuvo, quien también adelantó que esperan definir el plan de inversión antes de fin de año.

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El vicepresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela (CVP), Álvaro Pérez Díaz, afirmó que actualmente existen “pocas restricciones para trabajar” en el mercado petrolero venezolano, tras las recientes licencias otorgadas por EEUU.

El director ejecutivo de Eni, Claudio Descalzi (REUTERS/Edgar Su/Archivo)

“Las licencias han ido dando permisos, han ido variando y toda la industria que está alrededor del petróleo pues se va moviendo en condición a cómo estas han ido cambiando, pero estamos trabajando y en este momento hay pocas restricciones para trabajar”, señaló Pérez Díaz el lunes a la agencia EFE durante el foro Venezuela Energética 2026, celebrado en Caracas y que reunió a más de 900 representantes del sector.

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Pérez Díaz sostuvo que los acuerdos firmados con las compañías Chevron y Repsol “están funcionando perfectamente” a partir del otorgamiento de estas licencias. “Ellos están ampliando su capacidad de producción y constantemente contratando a empresas nacionales, a empresas venezolanas”, indicó el directivo de la CVP.

El pasado 13 de abril, Venezuela firmó un acuerdo que amplía las operaciones de Chevron para aumentar la producción petrolera en el país. El acuerdo elevó la participación de Chevron al 49% en la empresa mixta Petroindependencia y otorgó derechos para actividades primarias en el bloque Ayacucho 8, dentro de la empresa conjunta Petropiar entre la petrolera estadounidense y la estatal PDVSA, según detalló Javier La Rosa, representante de Chevron, durante el evento.

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Estados Unidos autorizó a Repsol a reanudar operaciones en Venezuela (Europa Press)

Chevron, a su vez, aceptó renunciar a sus acciones en dos yacimientos de gas costa afuera, Macuira y Loran en Delta Amacuro, y en el yacimiento de crudo Petroindependiente en el lago de Maracaibo, estado Zulia, de acuerdo con un comunicado de la compañía.

Tres días después, la española Repsol anunció la firma de un acuerdo con Venezuela para retomar el control de las operaciones y aumentar la producción de petróleo en la empresa mixta Petroquiriquire, además de garantizar los mecanismos de pago. Este acuerdo, sujeto al cumplimiento de condiciones, permitirá incrementar la producción en Petroquiriquire (60% PDVSA y 40% Repsol) y fortalecer el marco operativo de sus actividades en el país, bajo el acuerdo marco firmado en 2023, detalló Repsol.

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(Con información de EFE)