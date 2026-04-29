El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa viajará a Estados Unidos

Juan Pablo Guanipa (REUTERS/Issac Urrutia)

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, vinculado a la líder venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, anunció que viajará a Estados Unidos para “atender temas familiares” y cumplir compromisos de trabajo con “aliados”.

A través de X, Guanipa —quien estuvo detenido en mayo de 2025 y recuperó su libertad en febrero de este año— comunicó que permanecerá en Estados Unidos “por unos días”, aunque no especificó la duración exacta de su estancia. Afirmó que volverá a Venezuela, pero evitó detallar los motivos de su agenda de trabajo.

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La salida de Guanipa del país coincide con la situación de María Corina Machado, quien permanece fuera de Venezuela tras haber viajado en diciembre pasado a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz. La líder opositora había pasado un año en la clandestinidad, eludiendo a las autoridades, que la señalan por promover la violencia y solicitar una intervención militar.

El mensaje de Juan Pablo Guanipa en X

Desde entonces, Machado ha recorrido varios países, entre ellos Estados Unidos, España, Francia, Italia, Países Bajos y Chile, y ha manifestado su intención de regresar a Venezuela para recorrer el territorio.

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Recientemente, la dirigente declaró que “es importante” que Venezuela lleve a cabo elecciones democráticas en el corto plazo, para que “los venezolanos no se desesperen y toda la energía se canalice de una manera cívica”.

En una entrevista concedida a la agencia de noticias EFE en Madrid, la Premio Nobel de la Paz expresó que “aquellos que ven un riesgo en el proceso electoral no están viendo que no hacer elecciones conlleva un riesgo mucho mayor”.

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La líder opositora venezolana María Corina Machado (REUTERS/Isabel Infantes)

El 12 de abril pasado, la principal coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), presentó una hoja de ruta para organizar elecciones libres, lo que implica designar nuevas autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y avanzar hacia una transición política.

En conferencia de prensa, la PUD explicó que el plan de transición contempla tres fases: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y la celebración de elecciones, un esquema que replica casi al detalle la propuesta que Estados Unidos presentó luego de la captura, el 3 de enero, de Nicolás Maduro durante una operación en Caracas.

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