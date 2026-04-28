Pese al avance de las provincias petroleras y mineras, en 2025 la región pampeana explicó más del 70% de las exportaciones argentinas

La agroindustria concentró buena parte de las exportaciones argentinas, con Santa Fe como uno de los principales nodos portuarios del país. (Reuters)

Argentina registró en 2025 exportaciones de bienes por USD 87.111 millones, con un crecimiento interanual del 9,3% que ubicó al año como el segundo mejor registro desde 1993. El récord es de 2022, cuando el valor total de las ventas externas fue turbo propulsado por los altísimos precios de la agroexportación, a causa de la invasión rusa y el inicio de la guerra en Ucrania, que coincidió con el “trimestre” dorado de exportaciones pampeanas.

Lo cierto es que el año pasado, en un contexto expansivo, el mapa exportador volvió a mostrar, aunque ya no vía precios, sino volúmenes, el todavía vigente predominio de la región pampeana como motor exportador, aun cuando las provincias vinculadas a la energía y la minería ganaron terreno.

PUBLICIDAD

De acuerdo con datos oficiales, la región pampeana explicó el 71,5% de las exportaciones nacionales durante el último año, con envíos por USD 62.250 millones. Si bien se trata de una leve pérdida de participación respecto de años previos, el peso de esta zona continúa siendo determinante para el comercio exterior argentino.

Además, el desempeño de 2025 refleja, por un lado, la consolidación del núcleo agroindustrial y, por otro, el crecimiento sostenido de nuevas regiones exportadoras, en particular la Patagonia. Este cambio de composición no alteró el liderazgo pampeano, pero sí redujo su participación relativa dentro del total.

PUBLICIDAD

Las provincias que se destacaron

A nivel provincial, el liderazgo volvió a recaer en Buenos Aires, que originó exportaciones por USD 31.684 millones. Esto representó el 36% de las ventas externas del país, con un incremento del 7% frente a 2024 y del 16% en comparación con el promedio de los últimos cinco años. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre los principales productos exportados desde esa jurisdicción se destacaron el material de transporte terrestre, los cereales, las grasas y aceites, las harinas y pellets y las carnes.

En segundo lugar se ubicó Santa Fe, con envíos por USD 16.190 millones, lo que implicó un crecimiento del 5% interanual. La provincia explicó el 19% de las exportaciones nacionales y mantuvo un perfil fuertemente vinculado a la agroindustria: más del 80% de sus ventas externas correspondieron a harinas y pellets, grasas y aceites, cereales, semillas y frutos oleaginosos y carnes.

PUBLICIDAD

: Los productos agroindustriales volvieron a liderar las ventas externas, aunque con una leve pérdida de participación en el total. (Reuters)

El podio lo completó Córdoba, con exportaciones por USD 10.913 millones. La provincia representó el 13% del total nacional y registró subas del 7% interanual y del 6% frente al promedio del último quinquenio. Al igual que en Santa Fe, los productos vinculados al complejo agroindustrial concentraron la mayor parte de los envíos.

En conjunto, estas tres provincias explicaron el 67% de las exportaciones argentinas en 2025. Aunque se trata de una proporción inferior al promedio histórico del 71%, la disminución no respondió a una caída en los valores exportados, sino a que el total nacional creció a un ritmo mayor. En otras palabras, el núcleo tradicional continuó expandiéndose, pero perdió peso relativo frente a otras regiones.

PUBLICIDAD

El informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, con autoría de Belén Maldonado, Emilce Terré y Julio Calzada, señala que este fenómeno está asociado al dinamismo de las provincias del sur del país, en particular aquellas vinculadas a la producción de hidrocarburos.

Neuquén y Chubut se posicionaron en 2025 como la cuarta y quinta provincias exportadoras, respectivamente. En conjunto, explicaron el 10% de las ventas externas y aumentaron su participación en cuatro puntos porcentuales respecto del promedio de los últimos cinco años.

PUBLICIDAD

En el caso de Neuquén, las exportaciones alcanzaron un récord de USD 4.534 millones, duplicando el promedio de los últimos cinco años. La provincia pasó de representar apenas el 0,2% de las exportaciones en 2018 a alcanzar el 5,2% en 2025. El crecimiento estuvo impulsado casi en su totalidad por el petróleo crudo y el gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos.

El crecimiento de la producción energética impulsó las exportaciones de la Patagonia, con fuerte protagonismo de Neuquén. (Bloomberg)

Chubut, por su parte, registró exportaciones por USD 3.966 millones, con un incremento del 52% frente al promedio reciente y una participación del 5% en el total nacional. Los principales productos exportados fueron petróleo crudo, metales comunes y pescados y mariscos sin elaborar.

PUBLICIDAD

El peso de cada región

El avance de Neuquén y Chubut se inscribe en un proceso más amplio de crecimiento de la Patagonia como región exportadora. En 2025, el sur del país alcanzó un récord histórico de USD 12.613 millones en exportaciones, con una suba interanual del 18,8%. De esta manera, la región explicó el 14,5% del total nacional, la mayor participación de la serie.

“Se advierte que la Patagonia ha ganado protagonismo en su participación en las exportaciones nacionales en los últimos años”, señala el informe. Este crecimiento se vincula principalmente con la expansión de la producción de petróleo no convencional, especialmente en Vaca Muerta.

PUBLICIDAD

La evolución de largo plazo refuerza esta tendencia. Según el estudio, las provincias patagónicas pasaron de explicar el 7,1% de las exportaciones en 2013 a incrementar su participación en 7,4 puntos porcentuales en los últimos doce años. En paralelo, la región pampeana redujo su peso relativo desde el máximo del 78% alcanzado en 2021.

En términos regionales, el Noroeste Argentino, Cuyo y el Noreste Argentino explicaron participaciones significativamente menores en el total exportado. El NOA concentró el 5,8% de las ventas externas, Cuyo el 5% y el NEA el 1,3%.

PUBLICIDAD

Mayor diversificación

El reordenamiento regional tuvo como correlato una mayor diversificación en la canasta exportadora. En particular, se destacó el crecimiento del rubro Combustible y Energía, que alcanzó exportaciones por USD 11.072 millones en 2025. Esto implicó un aumento del 15% interanual y del 65% respecto del promedio.

De este modo, la participación de este rubro dentro del total exportado pasó del 2,6% en 2015 al 13% en 2025. El incremento refleja el peso creciente de la producción energética en el comercio exterior argentino.

En contraste, los bienes agroindustriales —que incluyen productos primarios y manufacturas de origen agropecuario— registraron una leve caída en su participación relativa. Si bien estos envíos totalizaron USD 51.473 millones en 2025, con un crecimiento del 9% interanual, su peso dentro del total se ubicó apenas por encima del 60%, por debajo del promedio de la última década.

Las manufacturas de origen industrial representaron más de una cuarta parte de las exportaciones en 2025, con una participación levemente inferior al promedio histórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe aclara que, en términos absolutos, el sector agroindustrial continúa siendo el principal motor exportador. Sin embargo, el mayor dinamismo de otros rubros, como el energético, explica la pérdida de participación relativa.

Por su parte, las manufacturas de origen industrial (MOI) alcanzaron exportaciones por USD 22.796 millones en 2025. Esto representó un incremento del 2% frente al año anterior y del 8% en comparación con el promedio de los últimos años. No obstante, su participación en el total se ubicó en 26,7%, también por debajo del promedio histórico.

El panorama general muestra que, si bien la región pampeana continúa siendo el núcleo exportador del país, el crecimiento de los últimos años estuvo impulsado en mayor medida por otras regiones. “El dinamismo de la Patagonia, impulsado por el sector energético, le permitió ganar protagonismo, dando lugar a una estructura exportadora más diversificada”, concluye el informe.