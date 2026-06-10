Fuerza Armada de Venezuela ataca a bandas criminales en zonas mineras tras la firma de acuerdos con Estados Unidos

El jefe del Comando Sur de las FFAA de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, en una de sus visitas a Caracas.

Agencias de noticias y organizaciones no gubernamentales señalan que desde ayer se desarrolla un operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra grupos criminales en el Arco Minero del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, sin que hasta el momento de escribir esta nota el gobierno de Delcy Rodríguez haya informado absolutamente nada al respecto.

“Situación crítica en el sur del estado Bolívar: Km 33 al Km 88, Las Claritas, municipio Sifontes (...). Informes verificados confirman la operación de la FANB, que involucra helicópteros armados en el área de Las Brisas y alrededores, dirigida contra líderes mineros armados”, publicó en sus redes la ONG SOS Orinoco, que desde 2018 da seguimiento a lo que ocurre en esta región del país.

PUBLICIDAD

Una cuenta del gobierno se limitó a desmentir la versión de un medio digital que tituló que “contingentes de militares estadounidenses y venezolanos llegan para controlar minas de El Callao”. El viceministro William Castilló cargó contra el editor de esa página, el ex preso político Nicmer Evans, ironizando: “Necesita tratamiento. Hay que ingresarlo”. No obstante, las autoridades no han ofrecido su versión.

Larga mano

Puede que no haya tropas de Estados Unidos, pero todos ven la alargada sombra de la administración de Donald Trump en esta acción militar. Hace apenas una semana, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, realizó una sorpresiva visita a Caracas.

PUBLICIDAD

Sin que hayan trascendido mayores detalles sobre la agenda de Caine, de inmediato corrió el rumor de que el oficial norteamericano había venido para ordenar la “limpieza” del Arco Minero, con el fin de desplazar a los grupos irregulares que actúan en la zona y abrirle paso a las empresas norteamericanas que vienen a explotar las riquezas venezolanas.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, llega para informar a los senadores sobre la situación en Venezuela, en el Capitolio en Washington, D.C., Estados Unidos. 7 de enero de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Expertos en temas de seguridad afirman que en esta área de casi 112 mil kilómetros cuadrados rica en oro, coltán y diamante, entre otros, tienen presencia distintas mafias, así como miembros de las guerrillas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

PUBLICIDAD

Luego del ataque ejecutado por Estados Unidos el 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la presidenta encargada Delcy Rodríguez estrechó los lazos con Washington y ha emprendido una serie de reformas económicas, incluida una modificación de la ley de minas, para abrir el país al capital privado.

El secretario de Interior y presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético, Doug Burgum, se reunió el 4 de marzo en el palacio de Miraflores con Delcy Rodríguez.

PUBLICIDAD

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez y el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se estrechan la mano durante una reunión en el palacio presidencial de Miraflores, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Caracas. (AP Foto/Ariana Cubillos)

“Burgum, quien está acompañado por más de 20 empresas del sector privado relacionadas con la minería, propone abordar temas sobre minería, minerales metálicos y estratégicos, así como los flujos de inversiones y nuevas tecnologías para el desarrollo del sector”, detalló un boletín de la Presidencia de la República.

Antes de que Caine pasara por Caracas, ya el jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, había pisado territorio venezolano en dos ocasiones, el 18 de febrero y el 23 de mayo. En la última ocasión, la llegada de Donovan levantó una polvareda al formar parte de un ejercicio militar con aeronaves militares estadounidenses que aterrizaron en su sede diplomática.

PUBLICIDAD

Con cuidado

La ONG Provea pudo confirmar que “la operación está siendo conducida por efectivos del Ejército venezolano en el Km 88 del estado Bolívar, territorio controlado por grupos armados ilegales que operan en el marco del Arco Minero del Orinoco”.

“Alertamos sobre el riesgo de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias contra la población civil en la zona”, manifestó Provea, que solicita al gobierno de Delcy Rodríguez “que informe con transparencia sobre el alcance de la operación, el número de personas detenidas, su situación legal y la condición de los civiles en el área”.

PUBLICIDAD

Imagen de archivo. Mineros ilegales trabajan dentro de un túnel excavado en el suelo para encontrar oro en un campamento improvisado para la minería ilegal cerca de El Callao, en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela. 15 de julio de 2010. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

El exgobernador del estado Bolívar y dirigente opositor, Andrés Velásquez, enfatizó que “no es la primera vez que la FANB actúa en las zonas mineras, cosa que generalmente ocurre para marcar la zona cuando se producen cambios de mandos militares. Pero hay que dejar claro que la presencia de bandas armadas tiene una completa alineación con sectores militares, que reciben su pago directamente de las bandas armadas”, denunció.

Tras conversar con la presidenta interina Rodríguez, el secretario Burgum declaró que “Venezuela es un país sumamente rico y somos vecinos geográficos con grandes sinergias. Las oportunidades ahora mismo son más grandes que nunca”. Comenzó la conquista de El Dorado.

PUBLICIDAD