México

Esta es la millonaria cifra que pudo haber costado el outfit de Belinda para la inauguración del Mundial 2026

La prenda rosa mexicano y el pantalón de mezclilla que usó en la inauguración desataron críticas por su aparente sencillez, aunque la confección artesanal y los materiales pueden ser más costosos de lo que se piensa

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Belinda
Belinda participa en la fiesta de inauguración del Mundial 2026 con un atuendo cubierto con más de 80 mil cristales Swarovski.(@Belindapop)

Sin duda, además de su belleza y gran presencia en el escenario, lo que más llamó la atención de la presentación de Belinda durante su participación en la fiesta de inauguración de la Copa Mundial 2026 fue su vestimenta: un atuendo cubierto con más de 80 mil cristales Swarovski.

A pesar de parece simple al exterior, un corsé color rosa mexicano con mangas largas y un pantalón de mezclilla Levi’s, lo cierto este que este outfit puede parecer engañoso y su creación podría esconder una cifra millonaria.

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El diseño y la creación del atuendo estuvieron en manos del diseñador Juan Carlos Plasencia quien trabaja de manera regular con la cantante y fue el encargado de elaborar su brilloso look.

La elección desató comentarios en redes sociales, donde una parte del público la describió como un “look sencillo” para la magnitud del evento; sin embargo, al parece el outfit es todo menos simple ya que su costo puede ser varios miles de pesos e incluso más.

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BELINDA
El outfit de Belinda combina un corsé rosa mexicano de mangas largas con un pantalón de mezclilla Levi’s. (Belindapop)

Esto podría haber costado el outfit de Belinda elaborado con más de 80 mil cristales de Swarovski

Fue la misma Belinda quién dio a conocer que el verdadero valor de su vestimenta estaba en la colocación a mano de más de 80 mil piezas de cristal de Swarovski, los cuales daban a las piezas un brillo espectacular.

Y aunque a algunos les pareció poco llamativo, el costo del atuendo puede ser de los más elevados que haya usado la interprete debido al elevado precio que suelen tener este tipo de cristales.

Y es que de acuerdo con cifras de distribuidores oficiales de la marca, un cristal de este marca puede ir desde los 2.50 pesos (el más económico) hasta los 80 pesos por unidad.

Tomando en cuenta la cantidad de cristales que Belinda aseguró se usaron en su ropa, más de 80 mil, se puede estimar que el costo total del atuendo podría ser entre 200 mil y hasta 6 millones de pesos.

Sin duda, un elevado costo para una vestimenta que ha sido señalada de “simple”, pero algo en lo que se sabe que Belinda no suele escatimar, pues es una gran fan de la moda y su guardarropa cuenta con exclusivas (y seguramente costosas) piezas de diseñador.

cristales de Swarovski
Distribuidores oficiales señalan que un cristal Swarovski cuesta desde $2.50 hasta $80 pesos por unidad. (Nailsshop.com)

Quién es Juan Carlos Plasencia, el diseñador a cargo del atuendo de Belinda para la inauguración del Mundial

Juan Carlos Plasencia es un diseñador mexicano, creador y director de la marca JUKA.

Se destaca por su enfoque audaz y retador en la moda, combinando elementos fetichistas y de extravagancia con una estética oscura.

Plasencia ha visitado las principales capitales de la moda y, con apenas 24 años, se ha consolidado en el mundo del diseño en México.

Y a pesar de que este es hasta ahora su atuendo más conocido, el diseñador trabaja con Belinda de manera regular e incluso fue el responsable de algunos de sus vestuarios para su álbum Indómita.

BELINDA
Juan Carlos Plasencia es diseñador mexicano, creador y director de la marca JUKA, y trabaja con Belinda de manera regular. (@jukafashionstylist)

El regreso al estadio remite al concierto de 2002 con Amigos x Siempre

El retorno de la intérprete al ahora llamado Estadio Ciudad de México fue leído por muchos como un reencuentro con el escenario donde comenzó su trayectoria artística. Hace más de dos décadas, en 2002, ofreció ahí una presentación masiva para promocionar Amigos x Siempre, su debut en las telenovelas mexicanas.

Ese primer concierto fue la etapa inicial de su carrera, cuando tenía 10 años y reunió a miles de familias en el entonces Estadio Azteca. Más adelante, “El Sapito”, canción que popularizó después en Cómplices al rescate, quedó convertida en una referencia constante dentro de sus presentaciones.

Ese regreso al estadio también fue presentado como un reencuentro simbólico entre la artista y una memoria compartida de la cultura pop mexicana. La imagen de Belinda con trenzas frente a miles de personas sigue asociada al inicio de su carrera.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Belinda and Los Angeles Azules perform during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Belinda and Los Angeles Azules perform during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

En la ceremonia inaugural del Mundial 2026, esa trayectoria quedó conectada con su presencia en un espectáculo internacional junto a figuras como Shakira y Los Ángeles Azules. La participación de Belinda en el show reafirma su lugar en el entretenimiento mexicano y coincide con uno de los momentos de mayor exposición de su carrera reciente.

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