Tras su gira por India y Turquía, Delcy Rodríguez anunció que regresó al Venezuela con acuerdos energéticos y comerciales

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la noche del martes su regreso al país tras una gira de casi una semana por India y Turquía, donde impulsó proyectos y profundizó acuerdos energéticos y comerciales.

En un video publicado en redes sociales, la mandataria expresó: “Aterrizando en Venezuela con la satisfacción del deber cumplido”. Rodríguez manifestó que retorna con “muchas ilusiones y proyectos por la prosperidad y el bienestar de Venezuela toda”, sin precisar detalles sobre las iniciativas.

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Durante su estancia en Estambul, agradeció la invitación del presidente Recep Tayyip Erdogan y resaltó: “Felices culminamos esta gira internacional, vamos camino a Venezuela y agradecemos al presidente Erdogan por esta invitación”. La visita oficial a Turquía incluyó encuentros para fortalecer la cooperación en minería, energía, transporte y conectividad aérea, de acuerdo con la información divulgada.

La Presidencia turca informó que ambas delegaciones evaluaron estrategias para elevar el volumen del comercio bilateral desde los actuales USD 44 millones hasta los 3.000 millones, según datos oficiales.

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Previo al paso por Turquía, la presidenta encargada realizó una visita de cinco días a India, centrada en la reactivación de las compras de crudo venezolano por parte del país asiático, luego de que Venezuela retomó su posición entre los principales proveedores de petróleo de la nación más poblada del mundo en los últimos meses. “Dejo una parte de mi corazón en la India, donde hemos cumplido una agenda de trabajo que permitirá profundizar nuestras relaciones en beneficio de ambos pueblos”, afirmó Rodríguez.

El primer ministro indio, Narendra Modi (derecha), conversa con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (izquierda), antes de su reunión en la Casa Hyderabad en Nueva Delhi, India, el 4 de junio de 2026 (EFE/EPA/RAJAT GUPTA)

Durante la gira, acompañaron a la mandataria el canciller Yván Gil, la ministra de Turismo Daniela Cabello, la ministra de Ciencia y Tecnología Gabriela Jiménez, la ministra de Transporte Jacqueline Faría, el ministro de Comercio Exterior Johann Álvarez y el ministro de Comunicación Miguel Pérez Pirela.

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Horas antes a su llegada a Caracas, en un video grabado en Estambul y difundido en sus redes sociales, Rodríguez expresó: “Felices culminamos esta gira internacional, vamos camino a Venezuela y agradecemos al presidente Erdogan por esta invitación”.

La presidenta encargada subrayó tras su visita: “Turkish Airlines se ha convertido en una de las principales aerolíneas que viaja a Venezuela”. Recep Tayyip Erdogan recibió a Rodríguez en el palacete de Dolmabahçe, a orillas del Bósforo, un espacio que habitualmente se reserva para encuentros informales con líderes extranjeros.

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Durante la reunión, Erdogan aseguró que “Turquía siempre estaría al lado del pueblo venezolano” y abordó junto a la presidenta los caminos para potenciar la cooperación en comercio, energía y minería, de acuerdo con el comunicado oficial. En la actualidad, el comercio entre ambos países suma USD 448 millones, de los cuales Turquía importó USD 251 millones desde Venezuela y exportó 197 millones hacia el país sudamericano en 2025.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una reunión con su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan en Ankara (Turquía) (EFE/ Palacio Miraflores)

El Gobierno indio señaló que Venezuela figura como el tercer proveedor en operaciones puntuales de crudo para el país asiático. Datos de la consultora Kpler, citados por la agencia EFE, sitúan al país sudamericano como cuarto proveedor total de la India durante abril y mayo.

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Rodríguez en territorio indio incluyó un “encuentro de cortesía” con el embajador de Estados Unidos en la India, Sergio Gor, según informó el Gobierno de Caracas. Esta reunión se enmarca en la continuidad de las mesas de trabajo con funcionarios estadounidenses, tras la flexibilización de sanciones por parte de Washington que permitió la reactivación de las compras indias de crudo venezolano.

En el marco de la gira, Rodríguez recorrió la refinería de Jamnagar, propiedad de Reliance Industries y considerada el mayor complejo de refinado del mundo. Además, mantuvo reuniones con el conglomerado Tata en Bombay para tratar temas de energías renovables, transporte urbano e inversiones.

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(Con información de EFE)