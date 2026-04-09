Protesta en Caracas: el régimen chavista dispersó una marcha de trabajadores hacia Miraflores

La Policía Nacional Bolivariana reprimió este jueves con gases lacrimógenos y tácticas de choque a miles de manifestantes que exigían un aumento de salarios frente al avance sostenido de la inflación en Venezuela.

La movilización, que partió desde Plaza Venezuela con destino al palacio presidencial de Miraflores, fue interceptada por fuerzas de seguridad en varios puntos del centro de Caracas, generando escenas de caos y tensión durante toda la jornada.

Un manifestante en Venezuela grita a un oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que sostiene un escudo, durante una tensa confrontación en las calles (AFP)

Cerca de 2.000 trabajadores, representantes sindicales, estudiantes y gremios profesionales se congregaron desde la mañana para reclamar un incremento real del salario mínimo, congelado desde hace dos años.

La protesta se desarrolló tras el anuncio de la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, quien este miércoles prometió un “aumento responsable” para el 1 de mayo, aunque sin detallar cifras ni mejoras en los beneficios laborales.

Los manifestantes rechazaron la propuesta oficial al considerar que solo se limitaba a bonos y no impactaba en prestaciones ni derechos adquiridos.

“Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito”, denunció Mauricio Ramos, un jubilado presente en la marcha.

La situación se agravó cuando la columna de manifestantes intentó avanzar hacia la sede del Ejecutivo. A la altura de la plaza El Venezolano y en las inmediaciones de la Avenida Urdaneta, los cuerpos antimotines desplegaron cordones y utilizaron gas pimienta y bombas lacrimógenas para frenar el avance.

Agentes de policía reprimen a manifestantes en Caracas (AFP)

“Vean cómo nos están reprimiendo, no nos dejan avanzar”, gritaban los asistentes mientras la presión policial se intensificaba. En algunos tramos, los manifestantes lograron romper los cercos y avanzar algunos metros, superando a los efectivos en sus intentos de bloquear la movilización.

La protesta fue convocada por organizaciones sindicales y gremiales que denuncian la pérdida del poder adquisitivo y la precarización acelerada de los salarios en el sector público.

Actualmente, el salario mínimo oficial permanece en 130 bolívares mensuales, equivalentes a menos de 30 centavos de dólar según la cotización oficial. Aunque el ingreso total puede alcanzar los 150 dólares con bonificaciones estatales, esas sumas son variables y no inciden en prestaciones ni jubilaciones, mientras que la canasta básica familiar supera los 600 dólares mensuales según estimaciones de consultoras privadas.

Un hombre empuja con fuerza contra un muro de escudos transparentes sostenidos por policías antidisturbios durante un tenso enfrentamiento en la calle.

Las fuerzas de seguridad no solo actuaron contra los manifestantes, sino también contra periodistas y fotógrafos que intentaron cubrir la represión y documentar los hechos. Hubo reportes de bloqueos y maniobras para impedir la labor informativa en la zona central de Caracas, en medio de una fuerte presencia de unidades antimotines y vehículos blindados.

Pese a la violencia policial, los manifestantes mantuvieron la presión en las calles y no se retiraron del casco central durante varias horas. Los organizadores reiteraron su rechazo al esquema de bonificaciones y exigieron un salario base suficiente, el respeto a los derechos contemplados en las contrataciones colectivas y el fin de la persecución a los líderes sindicales.

Una mujer es empujada contra el suelo mientras se encuentra rodeada por policías (AFP)

“Ella (Delcy Rodríguez) habló de un salario responsable. Todos sabemos que el 1 de mayo hay aumento. ¿Tenía que dar una declaración para decir eso? Tú lo que tienes que recibir a todos los trabajadores”, reclamó José Patines, miembro de la Coalición Sindical.

La jornada estuvo marcada por el despliegue de piquetes de la Policía Nacional Bolivariana en los principales accesos al centro y por la persistencia de los trabajadores en sostener su reclamo frente a un contexto de crisis salarial y represión.

La movilización de este jueves es la cuarta protesta nacional por salarios en lo que va del año y la primera que intenta llegar hasta las inmediaciones del palacio presidencial en Caracas.

Agentes de la policía nacional equipados con cascos y escudos antidisturbios se agrupan en formación durante un despliegue operativo.

Mientras grupos afines al chavismo también se movilizaban en la ciudad en respaldo a la “paz” y la gestión oficial, la represión y el bloqueo a la marcha sindical reflejaron la tensión social y la falta de avances concretos en la política salarial, en un país donde la inflación interanual supera el 600% y la precarización laboral se profundiza.

(Con información de EFE y AFP)