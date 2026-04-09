Estados Unidos sopesa levantar las sanciones del Banco Central de Venezuela para ayudar a la economía

Una mujer camina afuera del Banco Central de Venezuela en Caracas, Venezuela, January 31, 2018 REUTERS/Marco Bello

Estados Unidos está considerando levantar sanciones al Banco Central de Venezuela para facilitar el flujo de miles de millones de dólares hacia la golpeada economía del país, según fuentes con conocimiento del tema.

La medida permitiría que los ingresos por ventas de petróleo circulen con mayor libertad en el sistema financiero venezolano. Así se restablecería un canal clave de divisas tras años de restricciones que aislaron al país del sistema bancario global.

La iniciativa surge en momentos en que la administración de Donald Trump busca aliviar los cuellos de botella económicos en Venezuela generados por su propio esquema de sanciones. Los pagos a empresas locales que trabajan para reactivar la producción de crudo suelen quedar retenidos en cuentas en EEUU. Esto ocurre mientras los bancos realizan verificaciones de cumplimiento sobre transacciones vinculadas a Petróleos de Venezuela SA. Las fuentes pidieron no ser identificadas porque el tema no es público.

El Departamento del Tesoro de EEUU y el Ministerio de Información de Venezuela no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

EEUU tomó control de los ingresos petroleros de Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro en enero. Los recursos de las ventas de crudo se canalizaron inicialmente a través de una cuenta en Catar antes de ser transferidos a EEUU. Alrededor de USD 1.000 millones han sido enviados al banco central de Venezuela, pero gran parte aún no llega a las empresas porque los bancos siguen procesando revisiones de cumplimiento, según las fuentes.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la encargada de negocios estadounidense para Venezuela, Laura Dogu, visitan las instalaciones de producción petrolera de la empresa conjunta entre Chevron y la estatal PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco. En Maturín, estado de Monagas, Venezuela, el 12 de febrero de 2026 Palacio de Miraflores./Distribuida vía REUTERS

Los fondos provenientes de las ventas de petróleo se han ido acumulando porque los contratos vinculados a PDVSA son sometidos a un escrutinio adicional. Esto retrasa las transferencias y ha obligado a algunas empresas a detener operaciones, según las fuentes.

Los pagos retrasados amenazan con socavar el plan del presidente Donald Trump de aumentar rápidamente la producción de crudo en Venezuela y reactivar la economía. Esto ocurre en un contexto en el que la guerra con Irán reduce la oferta global de petróleo y eleva los precios de la gasolina en EEUU a sus niveles más altos en más de tres años. Esto aumenta la presión política sobre Trump.

Se espera que Venezuela aumente la producción de petróleo hasta en un 40% este año, equivalente a un incremento de entre 300.000 y 400.000 barriles diarios, según el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright.

Las sanciones impuestas por el Tesoro de EEUU en 2019 bajo Trump aislaron al Banco Central venezolano del sistema financiero estadounidense. Esto bloqueó de facto la mayoría de sus actividades y disuadió a los bancos internacionales de manejar transacciones relacionadas.

“Eliminar estas sanciones permitiría restablecer canales con bancos internacionales, reducir fricciones operativas y ampliar la participación de más entidades, dando verdadera profundidad al mercado cambiario”, dijo Alejandro Grisanti, director de la firma consultora Ecoanalítica en Caracas.

Los dólares son clave para ayudar a contener la depreciación del bolívar y frenar la inflación. Tras la transferencia de los primeros pagos por ventas de petróleo al banco central, el gobierno está aumentando la venta de dólares al sector privado. Con ello, las autoridades buscan contener la caída del bolívar, que amenaza con reactivar la hiperinflación.

(Con información de Bloomberg)