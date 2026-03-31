La OEA exigió a Venezuela transparencia en el proceso de elección tras la renuncia del fiscal general

La OEA reclamó garantías de transparencia en la elección de autoridades judiciales en Venezuela (EFE)

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, instó este martes a las autoridades de Venezuela a asegurar la transparencia en el proceso de elección del fiscal general y del defensor del pueblo.

Esta demanda se produce tras la renuncia de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz a la cabeza de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, puestos clave en la estructura institucional del país.

Tarek William Saab y Alfredo Ruiz renunciaron a la Fiscalía General y Defensoría del Pueblo en Venezuela

El llamado de la OEA se difundió a través de un mensaje de Ramdin en la red social X, donde subrayó la necesidad de que los procedimientos de designación respeten estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana. Este reclamo surge en medio de denuncias sobre la falta de imparcialidad en la conducción de los procesos judiciales venezolanos.

El proceso para seleccionar a los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo se inició tras la dimisión de los funcionarios, quienes llevaban casi una década al frente de estos organismos.

Durante su gestión, Saab reforzó la alineación institucional con el chavismo y asumió tareas de respuesta ante denuncias de corrupción y detenciones masivas en protestas ciudadanas.

Durante su gestión, la Fiscalía atendió a más de 4,5 millones de ciudadanos (Reuters)

Ruiz, por su parte, fue cuestionado por organizaciones civiles y multilaterales debido a la falta de independencia en su labor desde 2017.

La Asamblea Nacional reportó la recepción de 21 postulaciones nuevas: 18 para defensor del pueblo y tres para fiscal general. Entre los postulantes figura el periodista Vladimir Villegas, hermano del exministro de Cultura Ernesto Villegas, quien inicialmente también se presentó al cargo, pero luego se retiró.

Vladimir Villegas figura entre los postulantes a la Defensoría del Pueblo

Además, la exdiputada opositora Marialbert Barrios aparece entre los aspirantes a la Defensoría del Pueblo. Según cifras oficiales, existen 78 postulaciones para la Defensoría y 76 para la Fiscalía.

Barrios se encuentra entre los 78 postulantes oficiales para el cargo

Durante la gestión de Saab, el Ministerio Público aseguró haber atendido a más de 4,5 millones de ciudadanos desde 2017 y puso en marcha programas de justicia comunitaria que beneficiaron a más de 1,2 millones de personas. Saab anunció excarcelaciones a inicios de año, indicando que se tramitaron más de 400 medidas de liberación desde diciembre, en el marco de acciones para la “pacificación total del país”.

En octubre de 2024, la Asamblea Nacional había extendido el mandato de Saab hasta 2031. Sin embargo, la coyuntura generada tras la captura del dictador Nicolás Maduro y la instauración del gobierno de transición tutelado de Delcy Rodríguez precipitó la salida de ambos funcionarios.

La captura de Nicolás Maduro precipitó la salida de las principales autoridades judiciales (Reuters)

El proceso de selección ha sido cuestionado por al menos una decena de organizaciones no gubernamentales, que denunciaron la ausencia de reglas claras y públicas para el procedimiento y los criterios de evaluación.

Dos relatoras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos solicitaron al gobierno de transición venezolano que garantice que los nuevos titulares sean elegidos conforme a sus méritos e integridad probada.

(Con información de EFE)