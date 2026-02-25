Venezuela

Transición en Venezuela: renunciaron dos de los principales operadores judiciales del chavismo tras casi una década en el poder

El fiscal general Tarek William Saab y el defensor del pueblo Alfredo Ruiz presentaron su dimisión ante la Asamblea Nacional, que deberá nombrar autoridades interinas mientras se eligen los reemplazos definitivos

Guardar
El ex Fiscal General de
El ex Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, durante una conferencia de prensa en Caracas (REUTERS/Gaby Oraa)

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, presentaron este miércoles sus renuncias ante la Asamblea Nacional dominada por el chavismo, poniendo fin a casi una década al frente de dos organismos señalados por su alineamiento con el régimen y su papel en la estructura de control del dictador derrocado Nicolás Maduro.

La secretaria de la Asamblea Nacional, María Alejandra Hernández, comunicó que las cartas de renuncia fueron dirigidas al titular del Legislativo, Jorge Rodríguez.

Minutos después de la renuncia de Saab, el parlamento aprobó designarlo como Defensor del Pueblo encargado.

Al frente de la Fiscalía General quedará de forma temporal el abogado Larry Devoe, actual asesor jurídico del Ministerio del Despacho de la Presidencia y estrecho colaborador de Delcy Rodríguez.

Tarek William Saab, de 63 años, fue designado fiscal general en agosto de 2017, tras la destitución de Luisa Ortega Díaz por la Asamblea Nacional Constituyente. Durante su mandato, Saab se consolidó como una figura del aparato judicial chavista, conocido por encabezar la respuesta estatal ante denuncias de corrupción, operar contra la oposición y justificar detenciones masivas durante protestas ciudadanas.

Tarek William Saab, de 63
Tarek William Saab, de 63 años, fue designado fiscal general en agosto de 2017, tras la destitución de Luisa Ortega Díaz (EFE)

Saab rechazó de manera reiterada los informes de organismos internacionales y de derechos humanos que, según sus propios comunicados, señalaron la existencia de presos políticos en Venezuela.

“Yo los llamo prisioneros, no les doy ninguna otra etiqueta. Son detenidos por acciones que en su momento fueron documentadas”, aseguró recientemente.

Además de defender la versión chavista, Saab fue el portavoz de las excarcelaciones de enero, declarando que más de 400 medidas de liberación se tramitaron desde finales de diciembre, como parte de las acciones para “garantizar la pacificación total del país”.

En enero de 2026, sostuvo que el Ministerio Público había atendido a más de 4,5 millones de ciudadanos desde 2017, mientras que programas de justicia comunitaria alcanzaron a más de 1,2 millones de personas desde su llegada al cargo.

El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, también formalizó su renuncia, según la comunicación leída en la Asamblea Nacional.

El defensor del pueblo venezolano,
El defensor del pueblo venezolano, Alfredo Ruiz, en una fotografía de archivo (EFE/Miguel Gutiérrez)

Ruiz, al frente de la Defensoría desde 2017, fue cuestionado por organizaciones civiles y multilaterales por su constante respaldo al régimen chavista y la falta de independencia de la institución.

La permanencia de Saab y Ruiz en la cúpula de estos organismos fue objeto de fuertes críticas por parte de la oposición y la comunidad internacional. Diversos informes y declaraciones públicas pusieron en duda la autonomía de la Fiscalía y la Defensoría, y los señalaron por su papel en la persecución de líderes opositores, la represión de protestas y la falta de garantías procesales para los detenidos en el contexto de la crisis política.

En octubre de 2024, la Asamblea Nacional había ratificado a Saab para un nuevo período, extendiendo su mandato hasta 2031. Sin embargo, la coyuntura tras la captura de Maduro y la instauración del régimen tutelado de Delcy Rodríguez precipitó el retiro de ambos funcionarios.

Durante su tiempo en la Fiscalía, Saab intervino en debates de seguridad y política internacional, defendiendo la postura Nicolás Maduro ante denuncias de violencia y atacando a gobiernos extranjeros en medio de tensiones diplomáticas. En 2025, por ejemplo, confrontó públicamente al presidente chileno Gabriel Boric en medio de disputas bilaterales.

Tarek William Saab jura como
Tarek William Saab jura como fiscal general de Venezuela tras ser ratificado por la Asamblea Nacional junto al defensor del pueblo Alfredo Ruiz (REUTERS/Archivo)

El paso de Saab y Ruiz por estas instituciones queda marcado, según informes de la oposición y de organismos internacionales, por el control oficialista sobre la administración de justicia y la protección de derechos, así como por las sanciones individuales impuestas por Estados Unidos y otros gobiernos en respuesta a su rol en la represión política y la falta de avances democráticos.

La Asamblea Nacional deberá ahora designar autoridades interinas para la Fiscalía y la Defensoría, mientras se inicia el proceso para nombrar nuevos titulares.

La salida de Saab y Ruiz es considerada por diversos sectores como uno de los cambios institucionales más relevantes tras la caída de Maduro y abre interrogantes sobre el futuro del sistema judicial y la vigencia de los derechos fundamentales en Venezuela.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

VenezuelaTarek William SaabAsamblea Nacional de VenezuelaFiscal General de VenezueñaÚltimas Noticias AméricaDefensor del PuebloAlfredo RuizNicolás MaduroMinisterio Público

Últimas Noticias

Marco Rubio viajó al Caribe para asistir a una cumbre y consolidar las alianzas de Estados Unidos

El secretario de Estado será parte de la primera CARICOM posterior a la operación para detener al dictador venezolano, Nicolás Maduro

Marco Rubio viajó al Caribe

El opositor Juan Pablo Guanipa afirmó que el cambio en Venezuela es irreversible

La declaración se produjo después del arresto de Nicolás Maduro y en medio de la situación política actual, según informó el político desde Maracaibo tras su reciente liberación y posterior detención en Caracas

El opositor Juan Pablo Guanipa

El piloto herido en la captura de Maduro recibió la Medalla de Honor durante el discurso de Trump en el Congreso

Eric Slover, pilotaba el helicóptero CH-47 Chinook de vanguardia que descendió sobre la “fortaleza militar fuertemente protegida” donde se encontraba el dictador venezolano, explicó el mandatario

El piloto herido en la

Venezuela envió más de 80 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

Así lo anunció el presidente estadounidense Donald Trump durante su discurso del Estado de la Unión. A su vez, calificó al país caribeño como su nuevo “amigo y socio” en la región

Venezuela envió más de 80

Trump elogió a los héroes de la “peligrosa” operación contra Nicolás Maduro ante su protección con “tecnología china y rusa”

El operativo militar estadounidense culminó con la captura del ex dictador venezolano en una zona con fuerte resguardo tecnológico, según expresó la máxima autoridad de Estados Unidos ante el Congreso en su discurso anual

Trump elogió a los héroes
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Real Madrid - Benfica, en

Real Madrid - Benfica, en directo: el partido de vuelta del playoff de Champions en vivo

Eugenio Derbez felicita a su nieta Kia, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, con divertido mensaje

Colombia tiene su versión de Punch, el macaco viral de Japón: Titi fue separado forzosamente de su madre y presenta apego a los humanos y peluches

Receta de ñoquis de sémola, rápida y fácil

Entre aplausos y agradecimientos: así fueron reconocidas las fuerzas armadas tras los enfrentamientos contra el CJNG

INFOBAE AMÉRICA
Del Gran Gatsby a Jeffrey

Del Gran Gatsby a Jeffrey Epstein

El Gobierno de Ecuador calificó de “absurdas” las acusaciones del Líder de Los Lobos contra Daniel Noboa sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio

Alejandra Rubio vuelve a sorprender y se estrena como escritora... ¡Lanza su primera novela!

Ucrania advirtió que cientos de africanos han muerto o sido capturados combatiendo para Rusia

Banca panameña crece con más consumo y capital extranjero en 2025

ENTRETENIMIENTO

Los exsuegros de Billy Ray

Los exsuegros de Billy Ray Cyrus defienden al cantante ante las acusaciones de abuso de Firerose

Así comenzó la lucha de Eric Dane contra la ELA: cuál fue el síntoma sutil que marcó el inicio de la enfermedad

Murió Oliver ‘Power’ Grant, productor y arquitecto empresarial del histórico Wu-Tang Clan

Gerard Butler se baja del avión y la secuela de “El piloto” queda en suspenso

Hilary Duff reflexiona sobre las polémicas con Ashley Tisdale y Lindsay Lohan: “Sinceramente, muy triste”