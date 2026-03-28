Maria Corina Machado celebró la reapertura de la sede de Vente Venezuela en Caracas: “Estamos muy cerca de la libertad”

"Hoy estamos muy cerca de la libertad", aseguró María Corina Machado

La sede nacional de Vente Venezuela en Caracas reabrió sus puertas este sábado tras más de un año de clausura. La reapertura, conocida como Quinta Bejucal, se produjo en un contexto de gestos de distensión política impulsados por el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

“Hoy estamos muy cerca de la libertad. Hoy estamos muy cerca de lograr lo que durante años, décadas, hemos anhelado. Hoy podemos asegurarnos que lo que hemos hecho ha valido la pena, todo lo que hemos invertido, lo que hemos perdido, lo que hemos sufrido, lo que hemos aprendido", aseguró María Corina Machado en un video publicado en sus redes sociales.

La sede de Vente Venezuela en Caracas volvió a recibir actividades después de más de un año cerrada (Reuters)

Durante la reapertura, decenas de personas se congregaron frente al edificio en el este de la ciudad. Varias de ellas exhibieron pancartas que pedían el regreso de María Corina Machado y celebraron la oportunidad de reencontrarse en el lugar, que permaneció cerrado tras las presidenciales de 2024.

La sede del partido de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado reabrió sus puertas

“Mis hermanos del alma, mis amigos queridos, qué emoción lo que está ocurriendo hoy. Y aunque no estamos allí físicamente, mi alma, mi corazón, mi espíritu, en este momento está entrando junto a ustedes a nuestro querido Bejucal”, expresó María Corina Machado en un mensaje dirigido a sus seguidores.

En esta jornada, asistieron militantes de parroquias como Antímano, El Recreo, La Candelaria y La Vega, en un ambiente marcado por la expectativa de recuperar el espacio como punto de encuentro.

Las pancartas expresaron respaldo y afecto hacia la líder ausente (Reuters)

El evento estuvo enmarcado por medidas recientes del gobierno interino, entre ellas la liberación de presos políticos, la promulgación de una ley de amnistía y el compromiso de cerrar el centro de detención El Helicoide, donde estuvieron recluidos opositores, incluidos aliados de Machado.

Henry Alviárez, dirigente de Vente Venezuela, intervino en el acto y insistió en la necesidad de un proceso democrático donde todas las tendencias ideológicas puedan participar, y subrayó: “Nosotros vamos a gobernar para todos, distinto a lo que ellos hicieron, sin odio, sin resentimiento”.

El dirigente de Vente Venezuela subrayó la importancia de gobernar sin odio ni resentimiento (Reuters)

La reapertura coincidió con la conmemoración del natalicio de Francisco de Miranda, precursor de la bandera nacional, lo que fue destacado durante el evento con aplausos y menciones a la historia del país.

El partido difundió en redes sociales videos y mensajes que mostraron la atmósfera del reencuentro. Por su parte, Pedro Urruchurtu Noselli aseguró: “Y pronto muy pronto, estaremos de vuelta”.

Desde el exilio, Adriana Flores Márquez definió el evento como “grandes pasos hacia la libertad” y sostuvo que la reapertura de Bejucal es una señal de que la democracia plena está en camino.

Adriana Flores Márquez saludó el evento desde el exilio como un avance hacia la libertad (Reuters)

En tanto, la activista y política Magali Meda reflexionó sobre este día histórico para el país.

“Volvemos. Estamos otra vez aquí juntos. Nada me gustaría más que estar ahí con ustedes, abriendo esas puertas de un espíritu de lucha, de una dignidad, de un país de la verdad y sobre todo de la decencia de hacer política con valores, política con sentido de coherencia, política con la verdad”, describió.

"Hoy estamos cruzando una barrera del terrorismo de Estado. Nosotros representamos el partido de la dignidad, por hacer lo correcto", dijo

Meda remarcó la importancia de retomar el espacio tras la persecución sufrida por miembros del partido y reivindicó la dignidad de quienes resistieron en prisión o clandestinidad.

En el acto también participó Melquiades Pulido, coordinador nacional de gestión pública, quien expresó: “Nunca estuvo vacía, siempre estuvo con los venezolanos”, sobre la sede.

La presencia de decenas de personas y la participación de figuras de la oposición en Bejucal marcan un hito en la reconstrucción de los espacios de participación política en Venezuela.

El reencuentro estuvo marcado por aplausos y gestos de alegría entre los asistentes (Reuters)

Actualmente, María Corina Machado permanece en Estados Unidos tras recibir el Premio Nobel de la Paz, pero ha anunciado su intención de regresar al país en el corto plazo, lo que pondrá a prueba la tolerancia del gobierno frente a la disidencia política.

El partido destacó que el reencuentro físico de sus militantes, tras meses de persecución y clandestinidad, constituye un paso esencial para la reconstrucción de la vida democrática en el país y la consolidación de espacios de libertad y participación.

(Con información de Bloomberg)