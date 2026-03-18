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Fiesta en Venezuela por la histórica victoria contra EEUU en béisbol: Delcy Rodríguez decretó feriado y Machado saludó al equipo

Miles de personas tomaron plazas y calles en Caracas y Miami, entre caravanas, bailes y agradecimientos en una jornada de euforia colectiva. El gobierno declaró este miércoles como “día de júbilo nacional no laborable“

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Miles de venezolanos salen a las calles para celebrar su primer Clásico Mundial de Béisbol

La selección venezolana de béisbol conquistó su primer Clásico Mundial tras vencer 3-2 a Estados Unidos en Miami, lo que motivó una ola de celebraciones y llevó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a declarar un “día de júbilo nacional no laborable“.

El reconocimiento oficial incluyó la suspensión de actividades para la mayoría de los ciudadanos, invitaciones a festejos públicos y la organización de un gran concierto, marcando un momento de unidad en la historia reciente del país.

Venezuela decretó la jornada de celebración tras obtener por primera vez el máximo título del béisbol internacional, luego de su victoria sobre Estados Unidos el martes.

Delcy Rodríguez anunció en X
Delcy Rodríguez anunció en X un "Día de Júbilo Nacional" para celebrar la victoria de Venezuela contra Estados Unidos en béisbol

El anuncio, hecho por Delcy Rodríguez a través de sus redes sociales, estableció este miércoles como día no laborable, con excepción de los llamados servicios esenciales, e instó a la ciudadanía a participar activamente en las actividades públicas convocadas.

Rodríguez transmitió el decreto invitando a la juventud y a la población en general a salir a las calles, plazas y parques, y agradeció públicamente el esfuerzo de los jugadores. La mandataria calificó este logro como inédito para la nación y destacó que la alegría es compartida por “todo el país”, que vive “demasiado feliz” tras la histórica consagración.

Miles de personas salieron a
Miles de personas salieron a las calles a celebrar la victoria de Venezuela frente a EEUU en béisbol (Juan BARRETO/AFP)
Personas siguen el partido en
Personas siguen el partido en un bar de Caracas (AP Photo/Ariana Cubillos)

La mandataria encargada también subrayó el carácter colectivo de la victoria al afirmar: “Este triunfo es la victoria de la pasión, el talento y la unión que nos caracteriza como venezolanos”.

Una de las celebraciones en
Una de las celebraciones en Caracas (AP Photo/Ariana Cubillos)

Reacciones políticas y mensajes de unidad

La reacción institucional abarcó todos los sectores. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, felicitó al equipo y aseguró que se cumplió el sueño del país sudamericano.

El Ministerio de Comunicación e Información celebró el triunfo con mensajes de orgullo nacional, mientras que dirigentes oficialistas como Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ya habían deseado suerte al seleccionado antes de la final.

Fanáticos en una moto en
Fanáticos en una moto en Caracas (Juan BARRETO/AFP)
Banderas en los autos (Juan
Banderas en los autos (Juan BARRETO/AFP)

Desde la oposición, la líder María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, manifestó en redes sociales: “¡Somos campeones del mundo! Qué orgullo ser venezolana; gracias, muchachos”. Su partido, Vente Venezuela, resumió el sentir opositor señalando que la victoria prueba que los venezolanos son “indetenibles”, además de resaltar disciplina y excelencia.

El mensaje de María Corina
El mensaje de María Corina Machado en X

Otros partidos y figuras opositoras, entre ellos Voluntad Popular, Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, José Guerra y Andrés Velásquez, se sumaron también a las felicitaciones.

La reacción unánime reflejó cómo el hito deportivo superó barreras políticas y fue asumido como un logro colectivo.

Una mujer grita feliz tras
Una mujer grita feliz tras el triunfo (AP Photo/Ariana Cubillos)

Celebraciones en las calles

Miles de venezolanos se volcaron a las calles de Caracas y de otras ciudades tras la final. Muchos siguieron el partido en plazas emblemáticas de la capital, como la plaza Francia y la plaza de los Museos, donde se instalaron pantallas gigantes y se organizaron eventos impulsados por las autoridades locales.

La jornada estuvo marcada por la música, los gritos, las caravanas de automóviles y los bailes de tambor, una danza tradicional de raíz africana, que los jugadores también bailaron durante el torneo.

Personas reunidas frente a un
Personas reunidas frente a un televisor en Caracas (AP Photo/Ariana Cubillos)
Las calles se llenaron de
Las calles se llenaron de personas de distintas edades (EFE/Ronald Peña R)

Entre los testimonios recogidos por la agencia de noticias EFE, Gerardo Olivier, profesor de educación física, afirmó: “Merecemos esta victoria para demostrarle al mundo que somos verdaderamente gente de bondad, de amor y de calidad de juego”. Olivier relató además cómo mantuvo la fe en el equipo incluso tras el empate de Estados Unidos en la octava entrada.

Ciudadanos como Josefina Taide expresaron su felicidad y agradecieron por el logro histórico. Durante toda la jornada se observaron caravanas, banderas y música en diferentes zonas de Caracas, en el marco de la medida presidencial que incentivó la celebración nacional.

El abrazo de dos personas
El abrazo de dos personas que celebran la victoria (Juan BARRETO/AFP)

Detalles deportivos y la jugada decisiva de la final

Venezuela llegó a la final tras vencer 4-2 a Italia en semifinales, en un encuentro que abrió la posibilidad histórica. En el decisivo partido ante Estados Unidos, disputado este martes en el LoanDepot Park de Miami, el desarrollo fue cerrado hasta el último momento.

La acción fundamental ocurrió en la novena entrada, cuando Eugenio Suárez conectó un doble con el marcador empatado a dos carreras. Esa jugada determinó el triunfo, otorgando a la selección venezolana su primer campeonato mundial de béisbol.

Personas observan el partido de
Personas observan el partido de la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Venezuela y Estados Unidos este martes, en Caracas (EFE/ Ronald Peña R)

El valor simbólico y social del resultado quedó patente en la respuesta del país y en la reafirmación institucional del hecho como un punto de inflexión para la imagen y el ánimo colectivos.

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