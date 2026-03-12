Venezuela

La producción petrolera de Venezuela subió un 10% y volvió a superar el millón de barriles por día

El país, que permitió la entrada de capital privado y extranjero en su industria mediante una reforma significativa de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, alcanzó un promedio de 1.021.000 bpd en febrero

La producción petrolera de Venezuela
La producción petrolera de Venezuela subió un 10% (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

La producción petrolera de Venezuela registró un incremento del 10% en febrero, superando nuevamente el millón de barriles por día (bpd), según datos oficiales incluidos en un informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El país, que permitió la entrada de capital privado y extranjero en su industria mediante una reforma significativa de la Ley Orgánica de Hidrocarburos durante las negociaciones con Estados Unidos, alcanzó un promedio de 1.021.000 bpd en febrero, un aumento de 97.000 barriles en comparación con enero, cuando la producción fue de 924.000 bpd.

En enero del año anterior, Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo a nivel mundial, produjo por primera vez desde junio de 2019 más de un millón de bpd, manteniéndose por encima de ese nivel durante el resto de 2025.

La presidenta encargada de Venezuela,
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (Europa Press)

El Parlamento, bajo control del chavismo, aprobó de forma unánime la reforma de la ley de hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el objetivo de atraer inversión extranjera. Esta decisión se tomó semanas después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en territorio venezolano.

Especialistas interpretaron esta reforma como un giro respecto al marco legal establecido por el ex presidente Hugo Chávez (1999-2013), quien promovió la ley en 2001 y su modificación en 2006, lo que incrementó el control estatal sobre la producción petrolera.

Rodríguez presentó la reforma poco después del operativo militar estadounidense en el que fueron capturados Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, actualmente detenidos en Nueva York.

El Parlamento, bajo control del
El Parlamento, bajo control del chavismo, aprobó de forma unánime la reforma de la ley de hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el objetivo de atraer inversión extranjera (Europa Press)

En febrero, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visitó Caracas y acordó una asociación energética a largo plazo con Rodríguez. Esta agenda bilateral continuó en marzo con la visita del secretario del Interior, Doug Burgum, quien acompañó la firma de acuerdos entre Venezuela y la británica Shell.

En 2025, la producción de crudo venezolana alcanzó los 1,081 millones de barriles, sumando cinco años consecutivos de crecimiento desde 2021, cuando había descendido a 636.000 bpd, y superó el promedio de 1.013.000 bpd registrado en 2019, según las cifras oficiales.

