El opositor Juan Pablo Guanipa pidió terminar con la “persecución” y el “sufrimiento de los venezolanos”

El político opositor venezolano Juan Pablo Guanipa viaja en una motocicleta en una caravana después de ser liberado de la prisión, el 8 de febrero de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El ex preso político y dirigente opositor en Venezuela Juan Pablo Guanipa, integrante del partido Primero Justicia, reclamó este viernes “una solución democrática para detener el sufrimiento que vivimos los venezolanos” como primer paso hacia una “transición” real en el país, un día después de ser liberado tras la aprobación en el Parlamento de la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Guanipa exigió la devolución de los partidos políticos “robados”, el “cese de la persecución” y el retorno de los exiliados como condiciones para avanzar hacia la transición democrática.

“Nos corresponde luchar para que se vayan dando las condiciones para que tengamos una solución democrática a la crisis del país”, afirmó en una comparecencia pública difundida en redes sociales.

El dirigente subrayó que los partidos deben “ser devueltos a sus líderes naturales” y pidió la reorganización del Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusó de colaborar con el ex dictador Nicolás Maduro en el fraude electoral de 2024, para “hacerlo más equilibrado”.

“No me pueden decir que hagamos una elección con el señor (Elvis) Amoroso de presidente del CNE. Eso no existe, compañeros. Sabemos que él se robó junto a Nicolás Maduro las elecciones el día 28 de julio del año 2024”, aseguró.

Los políticos opositores venezolanos Jesús Armas y Juan Pablo Guanipa saludan a familiare de presos políticos, el 8 de febrero de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Guanipa insistió en sentar las bases de un proceso electoral con garantías como mecanismo de presión para lograr el cambio político. Entre las condiciones planteadas figuran la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados, el levantamiento de las inhabilitaciones políticas y que todos los venezolanos puedan votar, “estén donde estén”.

A pesar de su liberación, Guanipa calificó la ley de amnistía como “insuficiente” y sostuvo que “todos los presos políticos podrían ser liberados hoy mismo si tuviesen la voluntad real de reconciliación nacional”. El ex legislador aseguró que continuará trabajando hasta que todos los presos políticos sean excarcelados y “se haga justicia”.

Guanipa había pasado diez meses en la clandestinidad y casi nueve meses en prisión antes de obtener la “libertad plena”. Tras salir de la cárcel fue detenido nuevamente y enviado a prisión domiciliaria.

El dirigente cuestionó el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, señalando que “no es ninguna amnistía, sino un documento chucuto que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas”.

“Quiero confirmar que ya estoy en libertad plena”, escribió el viernes por la madrugada en su cuenta de X el dirigente, colaborador cercano de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado.

En el comunicado emitido, señaló que “todos los presos políticos, civiles y militares, deben ser liberados inmediatamente y todos los exiliados deben poder volver, para que puedan vivir en paz”.

El político opositor venezolano Juan Pablo Guanipa hace un gesto de aprobación con el pulgar tras ser liberado del centro de detención de Maripérez de la Policía Nacional Bolivariana (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

“Estoy de acuerdo con la reconciliación entre venezolanos, pero con la verdad por delante. Una reconciliación basada en la mentira es como un gigante con pies de barro, se cae a las primeras de cambio”, sostuvo.

Por otra parte, cuestionó los centros de torturas que aún existen dentro de las cárceles en las que se encuentran los presos políticos: “Los centros de tortura en Venezuela siguen abiertos, cientos de venezolanos siguen en el exilio, las leyes que usan para reprimir siguen vigentes y hay decenas de oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional que siguen presos por alzar la voz frente al saqueo de nuestra patria”.

(Con información de Europa Press)