Venezuela

Diosdado Cabello da un portazo a la propuesta de negociación de María Corina Machado

El primer presidente del PSUV dice que la líder de la oposición no está en capacidad de poner condiciones para un diálogo entre las partes

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El primer vicepresidente del PSUV y ministro de Interior, Diosdado Cabello. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
El primer vicepresidente del PSUV y ministro de Interior, Diosdado Cabello. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

A su manera, María Corina Machado tendió la mano. Y a su estilo, Diosdado Cabello le dio un portazo.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) descartó que el gobierno de Delcy Rodríguez entable una negociación con la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, que hace un par de semanas ratificó su disposición al diálogo.

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Sentarse a hablar no es una capitulación, pero con ellos -la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática- no está planteado nada y con ella, menos”, expresó Cabello en la rueda de prensa semanal del PSUV.

El dirigente chavista abordó el tema al preguntarle sobre un rumor que corrió el fin de semana referido a un supuesto encuentro entre Rodríguez y Machado en el exterior. La mandataria interina desarrolla una gira que la ha llevado hasta la India y Turquía.

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Eso es pura paja”, zanjó Cabello, afirmando que esa versión surgía de sectores opositores. “Son ellos dándose esperanzas, ellos creen que eso va a hacer mella en el chavismo”, espetó. Igualmente, manifestó que la Plataforma Unitaria y Machado “no están en condiciones de poner condiciones en este país” para una negociación.

Propuesta

Luego de concentrarse en Panamá, las fuerzas opositoras publicaron el 28 de mayo un manifiesto que en su primer punto destaca su “determinación a impulsar una negociación política seria, firme y responsable con el régimen interino para restaurar la democracia en Venezuela con el acompañamiento del gobierno de los Estados Unidos”.

En el texto se establecen una serie de condiciones para avanzar en ese camino. “Estas negociaciones serán lideradas por María Corina Machado en su rol de conductora del proceso democrático del país”, indican.

María Corina Machado ofeció una rueda de prensa en Panamá acompañada por los principales dirigentes de la Plataforma Unitaria Democrática.
María Corina Machado ofeció una rueda de prensa en Panamá acompañada por los principales dirigentes de la Plataforma Unitaria Democrática.

Para crear un “ambiente favorable al diálogo”, la oposición reclama “gestos” como la liberación plena de los presos políticos civiles y militares, el retorno seguro de los exiliados por razones políticas, y la normalización del espacio cívico y político, incluyendo el desmantelamiento del aparato represivo y de los grupos armados.

“El propósito central en esta negociación es lograr la realización de una elección presidencial libre, transparente y soberana, con todas las garantías que dictan la Constitución y la ley, y con la debida observación internacional”, enfatizan.

Lejos

El oficialismo ni siquiera ha admitido el regreso de Machado, quien tras meses en la clandestinidad salió del país evadiendo a las autoridades el 9 de diciembre de 2025, rumbo a Oslo, donde recogió el premio Nobel.

El gobierno acusa a la líder de la oposición de haber promovido y celebrado el ataque militar norteamericano del 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. En una entrevista a una televisora estadounidense, Delcy Rodríguez dijo que Machado tenía que responder por estas acciones.

El secretario de Estado, Marco Rubio, impulsa el plan de tres fases para Venezuela. EFE/SHAWN THEW
El secretario de Estado, Marco Rubio, impulsa el plan de tres fases para Venezuela. EFE/SHAWN THEW

Tras la defenestración de Maduro, su sucesora creó el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, que ha sostenido reuniones con distintos factores políticos y sociales, pero jamás ha invitado a los representantes de la Plataforma Democrática ni de Vente Venezuela, el partido de Machado.

La oposición aspira a sentarse lo antes posible con el gobierno para discutir las garantías de una elección presidencial, pero el chavismo ha dejado claro que no tiene interés en ese tema. Para el oficialismo, la prioridad es la recuperación económica del país.

Tirios y troyanos han puesto sus cartas sobre la mesa. Queda por ver cuál será la posición de la administración de Donald Trump, que ejecuta un plan de tres fases sin cronograma ni fechas precisas, y que tendría como objetivo final la transición democrática en Venezuela.

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