Cinco militares salieron de prisión en Venezuela tras años como presos políticos

El Clipp indicó que algunos de los militares liberados en Venezuela recuperaron la libertad con medidas restrictivas, como la prohibición de salir del país.

Cinco militares fueron liberados este martes en Venezuela, al menos tres de ellos vinculados a la operación “Brazalete Blanco”, el supuesto plan para asesinar al entonces líder del régimen Nicolás Maduro que el chavismo venezolano denunció en 2024, informó la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).

Los cinco salieron del centro de detención El Rodeo I, en el estado Miranda. Carlos Sánchez, Tomás Martínez Macías y Guillermo Henry César Ziero permanecían recluidos desde 2023; Jesús Bertilio Villafañe y Javier Quinto desde 2024 y 2025, respectivamente.

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“Según la información disponible, algunos recuperaron la libertad con medidas restrictivas, como la prohibición de salir del país”, publicó el Clipp en la red social X.

No se han podido determinar los motivos del arresto de Quinto y Villafañe. El primero, militar retirado, fue detenido mientras prestaba un servicio de transporte particular; el segundo, sargento supervisor jubilado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ejercía como jefe de vigilancia en un hato del estado Apure, fronterizo con Colombia. Ambos casos incluyeron episodios de desaparición forzada.

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El centro de detención El Rodeo I, en el estado Miranda, donde este martes fueron liberados cinco militares detenidos por motivos políticos.

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia había reportado durante la madrugada la salida de 54 militares: la mayoría desde la cárcel de Ramo Verde, en Miranda, y tres mujeres desde el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Una de ellas fue la teniente Karen Gómez, esposa de Carlos Sánchez.

Uno de los liberados fue el primer teniente Reinaldo Enrique Finol, detenido en 2020 por el caso “espía americano”. En ese expediente también estuvo preso el exmarine estadounidense Matthew John Heath, acusado de espionaje en las refinerías de Amuay y Cardón, en el estado Falcón. Heath fue liberado en 2022 tras una visita a Caracas del entonces enviado especial estadounidense para Asuntos de Rehenes, Roger Carstens.

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“Exigimos que la libertad llegue a todas las cárceles venezolanas, de manera especial recordamos a las mujeres que han sido separadas de sus hijos, de sus seres queridos”, publicó la Coalición, que contabiliza 213 militares aún detenidos en el país.

Familiares de presos políticos venezolanos, frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas. (EFE/ Ronald Peña)

Desde el domingo, allegados de presos políticos mantienen una vigilia frente a la sede de la embajada de Estados Unidos en Caracas, a la espera de ser recibidos por el encargado de negocios John Barrett, para pedirle que interceda por quienes siguen detenidos.

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La protesta se produce a cinco meses del anuncio de la presidenta encargada Delcy Rodríguez sobre la liberación de un “número importante” de personas. Días antes, varios reclusos habían sido trasladados desde El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), a otros penales. Rodríguez había ordenado en enero convertir ese centro en un espacio social y deportivo.

En mayo, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que Washington trabajaría para lograr la excarcelación de todos los presos políticos en Venezuela.

(Con información de EFE)