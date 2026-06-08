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Señalan que buques “fantasmas” mantienen su participación en el comercio del petróleo venezolano

A pesar del control y las licencias aprobadas por Estados Unidos, un informe de Transparencia Venezuela advierte que continúan las prácticas irregulares

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FOTO DE ARCHIVO-Una imagen de dron muestra el buque tanque de GLP Chrysopigi Lady, con bandera de Singapur y fletado por Trafigura, que transporta el primer cargamento de gas licuado de petróleo venezolano a Estados Unidos, en Barcelona, Venezuela, el 29 de enero de 2026. Palacio de Miraflores/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS
FOTO DE ARCHIVO-Una imagen de dron muestra el buque tanque de GLP Chrysopigi Lady, con bandera de Singapur y fletado por Trafigura, que transporta el primer cargamento de gas licuado de petróleo venezolano a Estados Unidos, en Barcelona, Venezuela, el 29 de enero de 2026. Palacio de Miraflores/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS

Los “fantasmas” siguen rondando los mares bolivarianos. De los 136 buques petroleros extranjeros que operaron en aguas venezolanas durante el mes de mayo, 14 están sancionados, 28 son catalogados como furtivos y una docena apagó su señal AIS (Sistema de Identificación Automática), según un reporte de la ONG Transparencia Venezuela.

Siguen ocurriendo actividades irregulares con el comercio de crudo, no solo por la cantidad de buques sancionados y furtivos que se mantienen en aguas territoriales de Venezuela, también por las prácticas de apagado de las señales AIS de buques irregulares durante lapsos que superan los ocho días en algunos casos y hasta cuatro semanas en otros, para luego encenderlas nuevamente en el mismo lugar en que dejaron de verse”, reseña el informe.

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, visitan las instalaciones de producción de petróleo de la empresa conjunta entre Chevron y la petrolera estatal PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco, en Maturín, estado de Monagas, Venezuela. 12 de febrero de 2026. Palacio de Miraflores/vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, visitan las instalaciones de producción de petróleo de la empresa conjunta entre Chevron y la petrolera estatal PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco, en Maturín, estado de Monagas, Venezuela. 12 de febrero de 2026. Palacio de Miraflores/vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS

Presionado por las sanciones de Estados Unidos, el régimen chavista apeló a una flota de buques “fantasmas” y otras fórmulas al margen de la legalidad para evadir las restricciones y poder continuar con la comercialización del petróleo.

Luego del ataque militar norteamericano del 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la Casa Blanca ha emitido una serie de licencias para regularizar la venta del crudo venezolano y, en la práctica, controla el negocio, incluido el cobro de la factura que se deposita en el Departamento del Tesoro.

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En la mira

Sobre los buques “fantasmas”, Transparencia Venezuela pregunta: “Si se mantienen frente a las costas de Venezuela, ¿por qué apagan sus señales? ¿Salen y entran a destinos próximos? ¿Hacen trasiegos en Venezuela a las embarcaciones que entran en modo oscuro, de las que se identificaron al menos 12?”.

La ONG resalta que “en mayo se observaron seis operaciones de trasiego ship to ship (barco a barco), cuatro más que las vistas en abril y el número más alto del año 2026 en aguas territoriales de Venezuela. Estas operaciones con crudo venezolano se han realizado en otras latitudes, así que pudieran ser más los casos de trasiego en aguas internacionales dado un contexto de relajación de la vigilancia naval de Estados Unidos”, observa la ONG.

Petrolero 'Aquila II' de la 'flota fantasma' rusa apresado por EEUU en el Índico el 9 de febrero de 2026.
Petrolero 'Aquila II' de la 'flota fantasma' rusa apresado por EEUU en el Índico el 9 de febrero de 2026.

Transparencia Venezuela sostiene que “el número de buques catalogados como furtivos aumentó por comportamientos sospechosos tanto de los propios buques como de las empresas navieras operadoras, entre ellas Asia Charm Ltd Fze de Emiratos Árabes Unidos, que en mayo operó diez buques”.

La investigación halló que “de los 136 buques internacionales identificados hay banderas de 29 países: Islas Marshall y Panamá lideran con 32 buques, seguidos por Malta con 15 y Liberia con 9. De Islas Marshall sólo un buque está relacionado con actividades irregulares, mientras que de Panamá hay 15”.

La reactivación de la producción y exportación de petróleo venezolano guarda relación con la ampliación de las actividades de empresas como Chevron, Eni, Repsol y Relaince. El gobierno de Delcy Rodríguez reformó la Ley de Hidrocarburos para abrir el negocio al sector privado, al tiempo que ha recibido en el palacio de Miraflores a altos funcionarios de Estados Unidos y corporaciones occidentales para firmar nuevos contratos.

Empero, Transparencia Venezuela advierte que empresas mixtas con participación de Rusia y China, entre otros, también explotan hidrocarburos en el país sin que esté del todo claro quiénes están comercializando esa producción.

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