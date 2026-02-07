Masiva concentración frente al Helicoide para exigir la liberación de todos los presos políticos venezolanos: “La dignidad venció al miedo”

Familiares de presos políticos reclamaron frente a El Helicoide la liberación inmediata de sus allegados (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Frente a El Helicoide, el principal centro de torturas del régimen chavista, en Caracas, decenas de familiares de presos políticos y activistas venezolanos realizaron una jornada de protesta y oración para exigir la libertad inmediata de todos los detenidos por motivos políticos.

La convocatoria se extendió tanto en la capital venezolana como en otras ciudades, donde se replicaron actos similares para acompañar a quienes esperan el reencuentro con sus allegados.

Un hombre sostiene la bandera de Venezuela en las inmediaciones del centro de torturas de El Helicoide (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El reclamo se intensificó en las últimas horas, impulsado por familiares que, junto a defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, se concentraron en las inmediaciones de El Helicoide, gestionado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

“Los familiares de los presos políticos lograron llegar hasta las puertas de El Helicoide para exigir lo que el régimen niega: libertad inmediata y el cierre del centro de torturas. La dignidad venció al miedo”, señaló el Comando con Venezuela, en sus redes sociales.

Grupos familiares participaron en jornadas de oración y protestas en varias ciudades de Venezuela (Reuters)

En tanto, la ONG Realidad Helicoide sostiene que los familiares de los presos políticos “avanzan ante el impedimento de funcionarios policiales”: “¡Todos son inocentes, ninguno delincuente".

La presión persiste en los alrededores, mientras los manifestantes aguardan noticias sobre posibles liberaciones.

Las familias venezolanas siguen exigiendo la liberación de todos los presos políticos (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La protesta estuvo marcada por consignas que exigían la excarcelación total y sin condiciones, como “Libertad, libertad, tienen que ser todos” y “No tenemos miedo”.

Los asistentes portaron pancartas, banderas y fotografías de sus allegados para visibilizar la urgencia del reclamo.

Familiares portaron camisetas con consignas que exigían la liberación inmediata de los presos políticos (Reuters)

El cardenal Baltazar Porras respaldó la actividad y convocó a una jornada especial de oración y solidaridad, invitando a los venezolanos a reunirse frente a los centros de detención para acompañar a las víctimas y ofrecer apoyo material, como alimentos y medicinas, entre las 10:00 y las 12:00.

“Busquemos cómo reunirnos en cada ciudad o pueblo donde estemos, en aquellos sitios donde están en vigilia permanente quienes esperan la liberación”, exhortó el cardenal en un mensaje transmitido por video.

"Libertad para todos los presos políticos", exigen las familias venezolanas (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La demanda se amplificó en un contexto marcado por la discusión de un proyecto de ley de amnistía en la Asamblea Nacional de Venezuela. Familiares se movilizaron hacia el Parlamento y el Palacio de Justicia en Caracas para exigir su inclusión en las consultas públicas y reclamar la liberación total de los detenidos bajo cargos políticos.

La concentración frente al Palacio de Justicia estuvo acompañada de un operativo de seguridad con presencia militar y policial.

El cardenal Baltazar Porras llamó a las familias de presos políticos a movilizarse

Según la organización venezolana Provea, en los primeros diez años de gestión del exdictador Nicolás Maduro al menos 1.652 personas han sido víctimas de torturas y otras 7.309 han padecido tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, principalmente bajo custodia del SEBIN y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Además denunciaron que muchos de estos casos ocurren en centros como El Helicoide, señalado por familiares y activistas como lugar de detención arbitraria y tortura.

El Helicoide es señalado por ONG y familiares como centro de detención arbitraria y tortura (Reuters)

El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, se refirió ayer al proyecto de ley de amnistía aprobado en primera discusión y solicitó escuchar a los familiares durante las consultas públicas.

Rodríguez se reunió con familiares en uno de los centros de detención y prometió que la excarcelación se concretaría en un plazo máximo de una semana. “A más tardar el viernes están todos sueltos”, afirmó el diputado ante la sede de los calabozos conocidos como zona 7.

Además, pidió a los parlamentarios dialogar con las víctimas para recoger sus propuestas y subrayó la necesidad de “pedir perdón y rectificar” en relación con las detenciones vinculadas a la represión de protestas.