Transición en Venezuela: al menos 22 presos políticos fueron excarcelados

Familiares de rehenes argentinos secuestrados por el chavismo y de presos políticos venezolanos

Al menos 22 presos políticos fueron excarcelados este miércoles en Venezuela, de acuerdo con la verificación realizada por la organización no gubernamental Foro Penal, que informó que el proceso de liberaciones sigue en desarrollo y que aún se esperan más salidas de centros de detención en distintas regiones del país.

Las excarcelaciones de este miércoles se produjeron en al menos cinco centros de reclusión. Catorce personas fueron liberadas desde el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón. Cuatro salieron del Internado Judicial Rodeo II, en el estado Miranda. Dos personas recuperaron su libertad desde el Centro Penitenciario Yare III, también en Miranda. A estas se suma una excarcelación desde el Centro de Formación Hombre Nuevo “El Libertador”, conocido como Cárcel Fénix, en el estado Carabobo, y otra desde una sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara, en Caracas.

Entre los casos confirmados se encuentra el del periodista Rory Daniel Branker, detenido de manera arbitraria desde el 20 de febrero de 2025. Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, informó que la organización recibió reportes sobre su liberación.

La ONG Foro Penal precisó que las liberaciones se registraron en al menos cinco centros de reclusión y continúan las verificaciones de nuevos casos

“En el Foro Penal hemos recibido información de que el periodista Rory Daniel Branker, arbitrariamente detenido desde el 20/2/2025, habría sido ya excarcelado”, indicó.

La excarcelación de Branker también fue confirmada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que informó que sus familiares recibieron una llamada en horas de la tarde con la notificación oficial. El gremio recordó que el comunicador permaneció detenido durante once meses y quince días.

Otras organizaciones de acompañamiento a familiares de detenidos políticos informaron sobre liberaciones ocurridas específicamente en Tocorón y en Yare III.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos confirmó la salida de Eduak Leonardo Ramírez y Edwuar López Hernández desde Tocorón, así como la de Fernando Luis Brombin Romero desde Yare III, e indicó que el proceso de verificación continúa para confirmar nuevos nombres.

Las liberaciones de este miércoles se producen dentro del proceso anunciado por el régimen de Venezuela el pasado 8 de enero, cuando se informó sobre el inicio de un esquema de excarcelaciones en el marco de lo que el chavismo definió como un “nuevo momento político”.

Según el balance actualizado del Foro Penal, hasta la mañana de este miércoles se habían verificado 350 excarcelaciones de presos políticos desde comienzos de enero. Este conteo se realiza de forma paralela a las cifras difundidas el chavismo, que han ofrecido números distintos y sostienen que el proceso habría comenzado en noviembre.

En su último boletín, con fecha de corte del 2 de febrero, la ONG contabilizaba 687 presos políticos en todo el país. De ese total, 600 son hombres y 87 son mujeres. El Foro Penal también detalló que 505 de los detenidos son civiles y 182 son militares.

La organización ha reiterado que la verificación de cada excarcelación se realiza de manera individual, a través del contacto directo con familiares, abogados y redes de apoyo en los centros de reclusión, debido a la ausencia de información oficial sobre los procedimientos judiciales que acompañan las liberaciones.

Las excarcelaciones de este miércoles se registran además en un contexto marcado por el anuncio oficial de un proyecto de ley de amnistía que, según el régimen de Delcy Rodríguez, busca abarcar a personas detenidas desde 1999 hasta la actualidad. Hasta ahora, no se han divulgado los criterios ni el alcance jurídico de esa iniciativa.

Las excarcelaciones de este miércoles se registran además en un contexto marcado por el anuncio oficial de un proyecto de ley de amnistía que, según el régimen de Delcy Rodríguez, busca abarcar a personas detenidas desde 1999 hasta la actualidad

El Foro Penal ha advertido que la eventual aprobación de una ley de este tipo no implica, por sí sola, la liberación inmediata de todos los detenidos ni la solución estructural de las causas judiciales abiertas. La organización ha subrayado que, más allá de las medidas anunciadas, continúa existiendo un número elevado de personas privadas de libertad por motivos políticos, y que los procesos de excarcelación deben mantenerse de forma sostenida mientras se esclarecen las condiciones legales de quienes aún permanecen detenidos.

(Con información de EFE)