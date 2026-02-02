Venezuela

Delcy Rodríguez se reunió con la encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu

El encuentro marca el primer contacto oficial entre Caracas y Washington tras siete años de ruptura diplomática, y se enmarca dentro de un plan del Departamento de Estado para apoyar la estabilización y una transición política en el país caribeño

La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, recibió este lunes en el Palacio de Miraflores a Laura Dogu, la nueva encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela, en un encuentro que representa el primer contacto oficial entre ambos países tras siete años de ruptura diplomática.

La visita de Dogu a Caracas se produce en el marco de los acercamientos impulsados desde Washington tras la captura del dictador narco Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses.

Según informó el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, el encuentro se desarrolló como parte de la" agenda de trabajo" acordada entre Venezuela y Estados Unidos, aunque no trascendieron detalles sobre los temas discutidos.

La delegación estadounidense compartió imágenes de la diplomática en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde fue recibida el sábado, iniciando así su misión como jefa de la Unidad de Asuntos para Venezuela.

Laura Dogu tiene como objetivo liderar el proceso de reapertura de la sede diplomática estadounidense en Caracas, cerrada desde 2019 tras la ruptura formal de relaciones.

La funcionaria trabajará en la implementación de un plan en tres fases definido por el Departamento de Estado: estabilización, recuperación y transición democrática.

Según explicó el secretario de Estado, Marco Rubio, la primera etapa busca garantizar condiciones mínimas de seguridad y funcionamiento institucional; la segunda está orientada a la recuperación de los servicios públicos, y la tercera, a facilitar el camino hacia una transición política.

En paralelo, se espera que la encargada de negocios de Estados Unidos mantenga reuniones con representantes del sector público, privado y sociedad civil en Venezuela para avanzar en la agenda de estabilización y transición.

El plan contempla la reactivación de servicios consulares, la coordinación de asistencia humanitaria y la promoción de condiciones para una recuperación institucional.

En enero, Delcy Rodríguez anunció un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con Estados Unidos, con el objetivo de restablecer las relaciones y abrir un canal de diálogo sobre las consecuencias de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El proceso de normalización diplomática avanza en paralelo a los movimientos de la oposición venezolana, que reclama el reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 y la consolidación de una transición política.

María Corina Machado, líder opositora y premio Nobel de la Paz, expresó este lunes su disposición a reunirse con Delcy Rodríguez para discutir un cronograma de transición democrática.

Si es necesario para intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir un cronograma de transición, pues se hará”, declaró Machado.

La líder opositora advirtió que el chavismo debe aceptar la nueva realidad política tras la caída de Nicolás Maduro.

Noticia en desarrollo...

