Delcy Rodríguez espera que Venezuela sea un “gigante productor” de petróleo como “EEUU, Rusia y Arabia Saudita”

Delcy Rodríguez espera que Venezuela sea un "gigante productor" de petróleo como EEUU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó en un encuentro con representantes de empresas nacionales y extranjeras del sector de hidrocarburos su aspiración de que el país se transforme en un “gigante productor” de petróleo, mencionando como referentes a Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita.

“Tenemos que pasar de ser el país con las reservas más grandes de petróleo del planeta a ser un gigante productor, que Venezuela sea un gigante al lado de Rusia, de Estados Unidos, de Arabia Saudita, que seamos gigantes productores de petróleo. (...) Ya basta del título de tener las mayores reservas y que eso no se traduzca en desarrollo para Venezuela”, afirmó Rodríguez.

La funcionaria lideró un encuentro en el marco del proceso de consultas para la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, propuesta recientemente a la Asamblea Nacional. Participaron representantes de Repsol, Chevron y Shell, además de empresas de China y Qatar, junto a compañías locales.

En la reunión, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez sostuvo que la reforma legal permitirá que el país “empiece su camino para convertirse” en un “gigante productor del mundo”.

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores donde se observa a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un evento de gobierno este lunes, en Caracas (EFE/Palacio Miraflores)

Rodríguez también indicó que Venezuela actualmente “registra su mayor pico de reservas”.

El Gobierno sostiene que la reforma busca, entre sus objetivos principales, incorporar un tipo de acuerdo denominado “contrato de participación productiva”, ya utilizado con empresas como Chevron y que, según especialistas, facilita una mayor participación privada.

Rodríguez remarcó que este modelo ha posibilitado que Chevron “tenga la producción más alta en los últimos 25 años en Venezuela”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señaló que “la única manera” de que la producción petrolera “se dispare de manera exponencial” es mediante la llegada inmediata de inversión extranjera, que puedan ingresar los recursos necesarios “sin ningún tipo de preocupación”.

Agregó que es necesario reformar la ley para que las “empresas extranjeras vengan en un clima y en una condición de seguridad jurídica de la república y también de los mecanismos de arbitraje que se establezcan en los contratos”.

El diputado oficialista también instó a ser “draconianos en esta etapa compleja que vive” el país ante “prácticas inadecuadas”, entre ellas la corrupción.

En 2025, la producción de crudo venezolana alcanzó 1.081.000 barriles por día (bpd), acumulando cinco años consecutivos de crecimiento desde 2021, cuando se situó en 636.000 bpd, y superando el promedio de 1.013.000 bpd registrado en 2019, según datos oficiales.