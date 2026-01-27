Venezuela

Delcy Rodríguez espera que Venezuela sea un “gigante productor” de petróleo como “EEUU, Rusia y Arabia Saudita”

La presidenta encargada mantuvo un encuentro con representantes de empresas nacionales y extranjeras del sector de hidrocarburos

Guardar
Delcy Rodríguez espera que Venezuela sea un "gigante productor" de petróleo como EEUU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó en un encuentro con representantes de empresas nacionales y extranjeras del sector de hidrocarburos su aspiración de que el país se transforme en un “gigante productor” de petróleo, mencionando como referentes a Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita.

“Tenemos que pasar de ser el país con las reservas más grandes de petróleo del planeta a ser un gigante productor, que Venezuela sea un gigante al lado de Rusia, de Estados Unidos, de Arabia Saudita, que seamos gigantes productores de petróleo. (...) Ya basta del título de tener las mayores reservas y que eso no se traduzca en desarrollo para Venezuela”, afirmó Rodríguez.

La funcionaria lideró un encuentro en el marco del proceso de consultas para la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, propuesta recientemente a la Asamblea Nacional. Participaron representantes de Repsol, Chevron y Shell, además de empresas de China y Qatar, junto a compañías locales.

En la reunión, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez sostuvo que la reforma legal permitirá que el país “empiece su camino para convertirse” en un “gigante productor del mundo”.

Fotografía cedida por el Palacio
Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores donde se observa a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un evento de gobierno este lunes, en Caracas (EFE/Palacio Miraflores)

Rodríguez también indicó que Venezuela actualmente “registra su mayor pico de reservas”.

El Gobierno sostiene que la reforma busca, entre sus objetivos principales, incorporar un tipo de acuerdo denominado “contrato de participación productiva”, ya utilizado con empresas como Chevron y que, según especialistas, facilita una mayor participación privada.

Rodríguez remarcó que este modelo ha posibilitado que Chevron “tenga la producción más alta en los últimos 25 años en Venezuela”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señaló que “la única manera” de que la producción petrolera “se dispare de manera exponencial” es mediante la llegada inmediata de inversión extranjera, que puedan ingresar los recursos necesarios “sin ningún tipo de preocupación”.

Agregó que es necesario reformar la ley para que las “empresas extranjeras vengan en un clima y en una condición de seguridad jurídica de la república y también de los mecanismos de arbitraje que se establezcan en los contratos”.

El diputado oficialista también instó a ser “draconianos en esta etapa compleja que vive” el país ante “prácticas inadecuadas”, entre ellas la corrupción.

En 2025, la producción de crudo venezolana alcanzó 1.081.000 barriles por día (bpd), acumulando cinco años consecutivos de crecimiento desde 2021, cuando se situó en 636.000 bpd, y superando el promedio de 1.013.000 bpd registrado en 2019, según datos oficiales.

Temas Relacionados

VenezuelaDelcy RodríguezpetróleoEstados UnidosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Venezuela prevé 1.400 millones de dólares de inversión petrolera este año

La cifra, que representa un aumento respecto a los casi 900 millones registrados el año pasado, fue anunciada durante una reunión de consulta pública sobre la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos

Venezuela prevé 1.400 millones de

Las madres de los presos políticos se niegan a dejar el campamento frente a una cárcel en Caracas pese a la intimidación del régimen

Las excarcelaciones a cuentagotas aumentan la ansiedad entre quienes esperan por tener noticias de sus familiares y no están dispuestas a abandonar el lugar hasta saber del paradero de los suyos

Las madres de los presos

Empresarios consideran que la reforma petrolera en Venezuela fomenta la inversión inmediata, pero requiere cambios más profundos

El gobierno interino venezolano afirmó que la propuesta elevará la producción y atraerá empresas interesadas en campos inexplorados. Analistas y ejecutivos consultados por Reuters esperan que los grandes productores estadounidenses se mantengan al margen hasta contar con una reforma más clara y una Asamblea Nacional con oposición fortalecida

Empresarios consideran que la reforma

Chevron amplió su flota de buques y aceleró los envíos de crudo venezolano bajo la nueva estrategia de Estados Unidos

La compañía estadounidense ha incrementado las exportaciones a medida que asume mayores volúmenes del proyecto Petroboscan, una empresa conjunta con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)

Chevron amplió su flota de

El régimen chavista liberó a un adolescente condenado a 10 años por tener imágenes contra Maduro en su teléfono

El menor, arrestado con 16 años por contenido hallado en su móvil durante una protesta opositora, recupera la libertad tras más de un año en prisión. Su caso ilustra la represión judicial contra menores en el contexto de la crisis política venezolana

El régimen chavista liberó a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cómo se prepara el té

¿Cómo se prepara el té de alpiste para bajar la presión arterial?

Difunden nuevas imágenes del operativo que permitió rescatar con vida a empresario peruano secuestrado en Guayaquil

Procesan a seis personas y una empresa por incendio de la tienda Waldos de Hermosillo que dejó 23 muertos

Directora del Jardín Botánico en Medellín denunció presiones de funcionarios de la administración Quintero en contrato de zonas verdes: “Delito”

El inesperado vínculo entre los nanoplásticos y la persistencia de virus y bacterias en el agua potable

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

SEMI reivindica el papel protagonista del médico internista en las enfermedades autoinmunes sistémicas y minoritarias

Julio Iglesias seguirá siendo Hijo Predilecto de Madrid por no existir condena legal firme

Nico González: "No puedo recomendar nada a Julián Álvarez, son rachas y va a salir"

Chevron confirma que está "preparada" para seguir aportando su experiencia a Venezuela

El alcalde de Milán critica posible presencia de agentes del ICE en los Juegos de Invierno: "No son bienvenidos"

ENTRETENIMIENTO

Foo Fighters confirmó que lanzará

Foo Fighters confirmó que lanzará un nuevo disco antes de su gira por Australia

Jason Biggs revela la enseñanza más inesperada de Eugene Levy en el set de “American Pie” y su impacto actual

Las 10 mejores series de Marvel, según The Times

Chris Pratt y la inteligencia artificial en el cine: “La humanidad en la actuación no se puede reemplazar”

Las dos películas que Robert De Niro abandonó durante el rodaje por diferencias creativas