El secretario general de la OEA reiteró su disposición a apoyar la transición política en Venezuela

Albert Ramdin expresó su disposición para brindar acompañamiento en la etapa en proceso en territorio venezolano, mientras Delcy Rodríguez mantiene el liderazgo como presidenta interina del régimen

Fotografía del secretario general de
Fotografía del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el surinamés Albert Ramdin, reiteró este jueves la disposición del organismo para apoyar la transición en Venezuela, tras la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina del régimen.

Apoyaremos la transición y al país y al pueblo de Venezuela. Permanecemos listos para ayudar”, afirmó Ramdin durante una breve declaración a periodistas en Perú. El titular de la OEA indicó que no haría más comentarios sobre la situación venezolana y se remitió a los pronunciamientos emitidos en días anteriores.

Ramdin, firmó el miércoles en Lima el acuerdo de privilegios e inmunidades para la misión de observación electoral que el organismo enviará a Perú para monitorear los próximos comicios. Este jueves, Ramdin mantuvo reuniones con las principales autoridades del Estado.

“Muchos estados reconocen que muchos de los conflictos no pueden ser resueltos en forma individual, pero la cooperación mutilateral tiene que dar resultados concretos a los pueblos”, expresó el máximo representante de la OEA.

U.S. Secretary of State Marco
U.S. Secretary of State Marco Rubio walks with Surinamese Foreign Minister Albert Ramdin as he arrives at Johan Adolf Pengel International Airport in Paramaribo, Suriname, March 27, 2025. REUTERS/Nathan Howard/Pool

Durante su visita oficial, la máxima autoridad de la OEA se reunió con el presidente José Jerí; el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, y representantes de las autoridades electorales.

Por su parte, el mandatario peruano expresó su esperanza de que Venezuela logre pronto la estabilidad política y económica necesaria para la plena restitución de la democracia y sus instituciones, tras los esfuerzos de Estados Unidos para reconstruir la institucionalidad democrática en el país sudamericano, según informó la Presidencia de Perú en un comunicado.

Jerí destacó la reciente liberación de presos políticos venezolanos y extranjeros y manifestó su expectativa de que este proceso continúe hasta completarse la excarcelación de todas las personas detenidas ilegalmente por el régimen.

Además, subrayó que la coyuntura actual representa una oportunidad para reforzar el rol de la OEA como principal foro político regional, encargado de promover el diálogo, la concertación y la acción colectiva, así como de fortalecer la cooperación frente a desafíos comunes como el crimen organizado transnacional y los impactos humanitarios de la crisis migratoria.

Jerí afirmó que Perú promueve en el seno de la OEA un sistema más sólido, técnico, previsible y legítimo, orientado a la protección de los derechos humanos sin posicionamientos ideológicos. En ese sentido, reiteró la voluntad de seguir cooperando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), bajo un enfoque técnico, jurídico y despolitizado, según indicó la Presidencia de Perú en un comunicado.

Surinamese Foreign Minister Albert Ramdin
Surinamese Foreign Minister Albert Ramdin holds a press a conference after being elected as Organization of the American States Secretary General, at the Ministry of Foreign Affairs in Paramaribo, Suriname, March 17, 2025. REUTERS/Ranu Abhelakh

La comunicación de la OEA y Estados Unidos ante la transición política en Venezuela

El jueves 8 de enero, Tommy Pigott, un portavoz del Departamento de Estado, informó: “El día de hoy el secretario de Estado Marco Rubio habló con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, para reforzar la función de la Secretaría para apoyar la estabilidad en todo el hemisferio, incluida Venezuela. El secretario Rubio agradeció al secretario general Ramdin por proporcionar un foro para el intercambio abierto y el diálogo constructivo, e hizo hincapié en la importancia de que la institución se mantenga centrada en la mejor manera de abordar los desafíos que enfrenta el pueblo venezolano”.

“El secretario Rubio reiteró la importancia de la OEA como un foro para la participación de los Estados miembros en apoyo de una transición de poder adecuada y justa en Venezuela”, resaltó la misiva.

En la red social X, Ramdin subrayó ese mismo día que “Venezuela necesita que toda su gente pueda contribuir de manera constructiva, en consonancia con los principios democráticos y los derechos fundamentales, para dar forma a su futuro lo antes posible”.

(Con información de EFE)

