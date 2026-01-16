Alemania anunció la liberación de tres ciudadanos de ese país que se encontraban presos en Venezuela

Familiares de presos políticos en Venezuela sostienen carteles en una manifestación este domingo, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

Alemania confirmó la liberación de tres ciudadanos de ese país que estaban detenidos en Venezuela. Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores alemán, valoró la medida afirmando: “Me alivia que tres ciudadanos alemanes fueran liberados anoche de su detención en Venezuela.

“Este es un paso en la dirección correcta y un gesto hacia unas relaciones más constructivas”, agregó.

El funcionario consideró que la liberación representa “un gesto hacia unas relaciones más constructivas” entre Alemania y Venezuela.

Entretanto, familiares de los demás presos políticos en Venezuela mantienen la expectativa fuera de las cárceles de todo el país ante la ausencia de un comunicado oficial por parte de las autoridades interinas del régimen. El pedido de excarcelaciones retumba a las redes sociales con videos que muestran a los seres queridos a la espera de novedades.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephu. REUTERS/Tingshu Wang/Foto de archivo

En Venezuela, decenas de presos políticos han sido excarcelados en los últimos días bajo estrictas medidas cautelares que restringen su libertad, les impiden salir del país y les prohíben hablar sobre su experiencia en prisión, informaron Foro Penaly el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP),

Según Foro Penal, hasta la noche del miércoles se confirmaron 201 excarcelaciones, ninguna de ellas con libertad plena.

El proceso, anunciado por Delcy Rodríguez, se caracteriza por la ausencia de listados oficiales y la falta de transparencia, lo que genera incertidumbre en familias y organizaciones de derechos humanos.

Rodríguez afirmó que, desde diciembre, se han liberado 406 personas; sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) verificó solo 102 casos y las cifras oficiales no coinciden con las de organizaciones independientes.

Los liberados enfrentan condiciones judiciales como la obligación de presentarse periódicamente ante tribunales y la prohibición de declarar a medios, explicó Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal.

El CLIPP, en un comunicado en X, rechazó que las excarcelaciones se utilicen como estrategia de propaganda política, exigió respeto por el dolor de las víctimas y criticó que los presos políticos sean tratados como “objetos o herramientas de propaganda”.

Datos del Ministerio para el Servicio Penitenciario refieren 99 excarcelaciones el 25 de diciembre, 88 en Año Nuevo y 116 el lunes pasado, sin publicación de listados completos con identidad, fechas, centros de reclusión, condiciones de salida ni estatus jurídico actualizado.

Además, el CLIPP denunció que en Venezuela han sido detenidas arbitrariamente más de mil personas por motivos políticos y que muchas han sufrido torturas y tratos crueles.

Además, el comité considera que la única solución aceptable es la liberación inmediata, plena e incondicional de todos los detenidos y la anulación de causas judiciales consideradas “manifiestamente espurias”. Esta demanda también la sostienen familiares, defensores de derechos humanos y partidos políticos.

Delcy Rodríguez reiteró el miércoles desde el Palacio de Miraflores que el proceso de excarcelación sigue abierto. El objetivo es “abrir un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política”, en coordinación con el sistema judicial.

Además, indicó que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, puso a disposición las listas, aunque estas no han sido difundidas, lo que alimenta las exigencias de transparencia.

Por otro lado, la organización Provea denunció dilaciones indebidas y abusos de autoridad, que dificultan la concreción de las liberaciones. Estas declaraciones refuerzan las demandas de ONG y familiares ante la falta de claridad y la persistencia de prácticas arbitrarias.

Las excarcelaciones ocurrieron bajo presión internacional y después de los ataques de Estados Unidos en territorio venezolano, que culminaron con la captura del exdictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.