Venezuela

El testimonio de los familiares de presos políticos venezolanos que esperan su pronta liberación: “Lo peor ya pasó”

El ambiente entre quienes acuden a la cárcel del Rodeo I en Guatire refleja incertidumbre y expectativas luego del derrocamiento de Maduro y las recientes promesas sobre excarcelaciones

Guardar
La caída de Nicolás Maduro
La caída de Nicolás Maduro por Estados Unidos genera expectativas de liberaciones de presos políticos en Venezuela (REUTERS/Gaby Oraa)

M. durmió en el piso, a las afueras de la prisión venezolana Rodeo I, ansiosa por visitar a su esposo y narrarle el vertiginoso ciclo de noticias que Venezuela vivió desde el sábado, cuando su presidente Nicolás Maduro fue derrocado por Estados Unidos.

“De forma discreta le dije ‘ya fue preso el que tenía que ir preso’”, dijo M., cuyo marido estaba “con cara de felicidad” del otro lado del vidrio que separa a detenidos de la visita.

Se presenta solo con esa inicial por temor a represalias.

Frente a custodios fuertemente armados, el hombre encarcelado se atrevió a decirle a su esposa: “No hay que tener miedo, mi negra, lo peor ya pasó”, relató la mujer.

Visitas familiares a cárceles venezolanas
Visitas familiares a cárceles venezolanas continuaron bajo estricta vigilancia, con guardias armados y encapuchados (REUTERS/Gaby Oraa)

Pero M. es más cautelosa. “Yo le dije que se calmara porque uno nunca sabe, estamos muy cerca, pero a la vez muy lejos”, dijo a la AFP.

Durante años los detenidos en medio de la crisis política en Venezuela y sus familiares evitaron hablar de noticias en visitas semanales de veinte minutos, estrictamente vigiladas por guardias encapuchados y armados.

Pero ese código se rompió este fin de semana, luego de que el gobierno venezolano anunciara que liberaría “un número importante” de presos.

Familiares de presos de Rodeo
Familiares de presos de Rodeo I rompen el silencio tras el derrocamiento de Maduro y comparten noticias sobre excarcelaciones (REUTERS/Gaby Oraa)

El viernes, el primer día de visita tras la operación militar estadounidense que arrancó a Maduro de Caracas, los familiares contaron cómo, entre claves y metáforas, pudieron relatar la caída de Maduro y el anuncio gubernamental de iniciar un proceso de exarcelaciones.

“Uno no sabe si los golpearon o si los metieron a la máquina del tiempo”, dijo la hermana de otro detenido, refiriéndose a una celda de castigo.

“Allí los encierran desnudos, esposados, encapuchados por días o semanas, con muy poquita comida, a oscuras y sin ventilación”, relató.

Su desconfianza, afirman, está justificada.

La rutina de quienes llevan
La rutina de quienes llevan días esperando alguna noticia se ve marcada por la mezcla de cautela, esperanza y solidaridad al enfrentar juntos una posible nueva etapa (REUTERS/Gaby Oraa)

Desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el jueves que liberarían a “un número importante” de personas, menos de 20 de los más de 800 presos políticos contabilizados por oenegés han dejado las prisiones venezolanas en un proceso repleto de hermetismo.

“Cuestión de horas”

Las visitas este sábado transcurrieron como de costumbre, pero en grupos menores. A las 7H00 (11H00 GMT) los familiares llevaron sus paquetes: desodorante, crema dental, jabón, champú, todo en bolsas plásticas rotuladas, fuera de sus envases.

Apenas el desinfectante y el cloro, indispensables para preservar un poco de aseo en las letrinas de las diminutas celdas, son recibidos en sus envases.

En medio de la incertidumbre
En medio de la incertidumbre tras la caída de Maduro, las familias de los presos encuentran maneras de apoyarse y compartir mensajes de aliento a pesar de los riesgos y el temor constante (EFE/ STR)

Los familiares, vestidos obligatoriamente de blanco, caminaron, por turnos los cerca de 160 pasos hasta la entrada del complejo penitenciario en la ciudad de Guatire, a unos 50 kilómetros de Caracas.

“Nos encapucharon como siempre, y nos hicieron la requisa”, dijo la madre de dos detenidos.

“Yo sentí que hoy estaban como más hostiles con nosotros, les debe dar rabia”, acotó la esposa de otro preso.

Algunos detenidos contaron a sus visitas que escuchaban el himno nacional y las alabanzas que las vigilias de los familiares han cantado durante las últimas dos noches.

Con cada día, tras el
Con cada día, tras el anuncio de liberaciones de los presos políticos, las personas que recorren el camino a la prisión construyen redes de apoyo y consuelo frente a las promesas oficiales (REUTERS/Maxwell Briceno)

“Ellos están tranquilos, tienen paz, saben lo que estamos viviendo”, dijo Margareth Baduel tras visitar a su hermano, preso desde 2020. “Él me pidió que transmitiera que entendamos que no es a nuestro tiempo, pero que sí va a pasar (una liberación, ndlr). Esto no tiene vuelta atrás”.

Los familiares, que comen en dos quioscos y alquilan baños en los comercios de la entrada de la prisión para ducharse o hacer sus necesidades, se abrazan, se escuchan y se levantan el ánimo.

Cuando una esposa se quejaba de que su marido pasó dos días con diarrea y podían haberlo envenenado, otra la agarró de las manos y le dijo: “Tienes que tener fe, esto es cuestión de horas”.

(AFP)

Temas Relacionados

VenezuelaNicolás MaduroEstados UnidosJorge RodríguezGuatireCaracasCrisis políticaPresos políticosAFPRodeo IÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El mensaje de Maduro desde la cárcel en Nueva York: “Estamos bien, somos unos luchadores”

Su hijo Nicolasito difundió declaraciones del ex dictador capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. La nueva gobernante interina, Delcy Rodríguez, prometió “rescatarlo” mientras negocia con Washington

El mensaje de Maduro desde

Carta Abierta a María Corina Machado

Negocie con Trump en nombre de Venezuela ya que es la lideresa indiscutida y demuéstrele que se equivocaron con usted

Carta Abierta a María Corina

EN VIVO | Denunciaron la muerte de otro preso político bajo custodia del régimen chavista en Venezuela

Se trata de Torres Fernández, funcionario de la Policía del estado Portuguesa, adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare. El detenido contaba con más de 20 años de servicio y fue encarcelado por criticar a la dictadura

EN VIVO | Denunciaron la

Scott Bessent anunció que Estados Unidos evalúa levantar sanciones a Venezuela para impulsar ventas de petróleo

El Departamento del Tesoro estudia cómo garantizar que las ganancias por venta de crudo regresen al país sudamericano y beneficien a la población

Scott Bessent anunció que Estados

EEUU alertó que colectivos chavistas armados están buscando ciudadanos norteamericanos en Venezuela tras la captura de Maduro

Las autoridades instaron a sus connacionales a retirarse de inmediato del territorio venezolano

EEUU alertó que colectivos chavistas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Prohibir que los fondos inmobiliarios

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios compren casas? Por qué la idea avanza ahora en Estados Unidos y se frena en España

Improcedente el despido de una vendedora de Zara que guardó una prenda de ropa en su taquilla por no haber sido notificado a la representación legal de los trabajadores

Un hombre dona más de 1 millón de euros a su pueblo en su testamento a cambio de que se utilice para los ancianos: pidió el anonimato, pero todos saben quién es

Daniella, hija de Paula Echevarría y David Bustamante, se convierte en protagonista de ‘Got Talent’ por una imitación de su padre: “Está ahí la hija”

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Un sismo de magnitud 5,3 se siente en la costa sur de Perú sin que se reporten daños

Cinco estados demócratas demandan al Gobierno Trump tras congelación de fondos sociales

Las autoridades del noreste de Siria denuncian crímenes de guerra del Ejército en su operación en Alepo

Tractoristas mantienen el corte en la A-52, pasadas más de 24 horas, en protesta por el acuerdo de Mercosur

SEPI encarga a Accenture el nuevo sistema de seguimiento y control de las empresas con participación estatal

ENTRETENIMIENTO

Ethan Hawke rememoró el legado

Ethan Hawke rememoró el legado de River Phoenix, el amigo que marcó su debut en la gran pantalla

Actor de “Escalera al cielo” sorprendió a fans con su regreso al icónico carrusel, a 22 años del kdrama

Melissa Gilbert compró regalos de Navidad para los niños vinculados en la causa contra Timothy Busfield, según documentos judiciales

Indy, el perro actor de “Good Boy”, le ganó a Ethan Hawke y otros finalistas en los Astra Awards 2026

“The Hunt for Gollum”: por qué la nueva película de El señor de los anillos tardó casi 30 años en hacerse realidad