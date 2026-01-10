Venezuela

El Foro Penal informó que el régimen chavista liberó a otros tres presos políticos venezolanos

Se trata de Virgilio Laverde, coordinador juvenil del partido Vente Venezuela (VV) en el estado Bolívar; Didelis Raquel Corredor, ex asistente del activista opositor Roland Carreño; y Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano detenido desde septiembre de 2024

Virgilio Laverde, Didelis Raquel Corredor
Virgilio Laverde, Didelis Raquel Corredor y Antonio Buzzetta fueron liberados este sábado

Tres nuevos presos políticos fueron excarcelados en Venezuela, según informaron organizaciones no gubernamentales y sectores de la oposición. En respuesta, familiares permanecen atentos y continúan movilizándose frente a los centros de detención.

La cifra de excarcelados registrada hasta el momento por las organizaciones no supera la veintena, pese al anuncio oficial de que se trataría de un “número importante”.

Las liberaciones confirmadas incluyen a Virgilio Laverde, coordinador juvenil del partido Vente Venezuela (VV) en el estado Bolívar; Didelis Raquel Corredor, ex asistente del activista opositor Roland Carreño; y Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano detenido desde septiembre de 2024.

La información fue ratificada por la organización Foro Penal, una de las principales ONG que monitorea la situación de los presos políticos en el país.

El Comité de Derechos Humanos de VV recordó que Laverde estuvo privado de libertad desde el 15 de agosto de 2024, tras su arresto por funcionarios del CICPC.

Según Foro Penal, el número
Según Foro Penal, el número de presos políticos en Venezuela supera los 800, pese a las recientes liberaciones (Reuters)

Por su parte, Corredor fue apresada el 13 de julio de 2023, mientras que Buzzetta Pacheco permaneció detenido de manera arbitraria desde el 30 de septiembre de 2024.

El Foro Penal sostiene que en Venezuela hay más de 800 presos políticos y, tras las recientes liberaciones, el número de excarcelados llega apenas a 17, según el conteo de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora del país.

El incremento en el número de excarcelaciones motivó la movilización de familiares y organizaciones sociales, que se concentraron frente a centros de detención como El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

La noche anterior a las nuevas liberaciones, familiares de presos políticos participaron en vigilias frente a distintos centros de reclusión, reclamando el cumplimiento efectivo del compromiso asumido por las autoridades.

Familiares de presos políticos se
Familiares de presos políticos se reunieron frente a centros de detención como El Helicoide, en Caracas (EFE)

La presión social dio lugar a una segunda jornada de espera, con una alta expectativa tras el anuncio realizado el jueves por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria de transición, Delcy Rodríguez.

Ella prometió la excarcelación de un número significativo de detenidos, tanto venezolanos como extranjeros, aunque sin precisar el listado ni las condiciones.

Delcy Rodríguez, presidenta interina, fue
Delcy Rodríguez, presidenta interina, fue señalada por Donald Trump como responsable de pasos hacia la transición política (EFE)

Mientras tanto, la presión interna sobre el gobierno de transición persiste. Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, reclamó desde las afueras del Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda, que los hermanos Rodríguez cumplan el compromiso asumido y liberen a todos los presos políticos.

Aurora Silva, esposa del exdiputado
Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, reclamó la liberación total de los presos políticos desde el Rodeo I (EFE)

Esto refleja la expectativa de los familiares, que esperan nuevas excarcelaciones para poner fin al sufrimiento de los detenidos y sus allegados.

En X, la Plataforma Unitaria Democrática reiteró su demanda de acelerar los procesos de liberación. La coalición enfatizó la necesidad de que termine el sufrimiento de los presos políticos y sus familias, y aseguró que sus integrantes permanecerán atentos hasta lograr la liberación total de quienes siguen bajo arresto.

(Con información de EFE)

