Venezuela

EN VIVO | La Sociedad Interamericana de Prensa instó a Venezuela a respetar la libertad de expresión tras la captura de Maduro

El organismo internacional con sede en Miami instó a las autoridades a garantizar el flujo de información confiable en medio de la detención de comunicadores en territorio venezolano controlado por el régimen chavista

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, la jefa del régimen Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro Guerra, hijo del derrocado dictados Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (REUTERS)

Nicolás Maduro, el dictador derrocado de Venezuela, compareció el lunes ante un tribunal federal de Nueva York en una audiencia inicial marcada por un fuerte despliegue de seguridad. El líder chavista, al igual que su esposa Cilia Flores, se declaró “no culpable” de los cargos federales por narcotráfico y delitos con armas.

La recién nombrada jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, sostuvo este martes que el país latinoamericano no está bajo el control de “ningún agente extranjero”, en respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que altos funcionarios de su administración coordinarán el proceso de transición hacia la democracia en Venezuela.

En paralelo, el líder republicano anunció que Venezuela acordó entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a su administración. “Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”, afirmó vía Truth Social.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:36 hsHoy

Marco Rubio habló con Daniel Noboa y le agradeció el apoyo de Ecuador tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro (REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó el martes con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre los esfuerzos regionales en curso para promover la estabilidad en Venezuela y el operativo policial realizado en ese país el 3 de enero, informó el Departamento de Estado en un comunicado atribuido al portavoz adjunto principal, Tommy Pigott.

07:12 hsHoy

FOTO DE ARCHIVO: Lingotes de oro con una pureza del 99,99% se colocan en una sala de trabajo de la planta de refinado y fabricación de metales preciosos de Novosibirsk, en la ciudad siberiana de Novosibirsk, Rusia, 15 de septiembre de 2023 (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Venezuela envió a Suiza 113 toneladas de oro por un valor de casi 4.140 millones de francos suizos (unos 5.200 millones de dólares) entre 2013 y 2016, en los primeros años del mandato de Nicolás Maduro, según datos aduaneros revisados por Reuters. Las transferencias se realizaron antes de que se endurecieran las sanciones internacionales y forman parte de una estrategia más amplia del régimen chavista para obtener liquidez en medio del deterioro de su economía.

06:43 hsHoy

Delcy Rodríguez nombró a Calixto Ortega como vicepresidente de Economía Sectorial de Venezuela

Calixto Ortega, en 2020 (REUTERS)

La nueva jefa del régimen chavista en Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este martes a Calixto Ortega como nuevo vicepresidente de Economía Sectorial, en una de sus primeras decisiones tras asumir el Ejecutivo luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Ortega, ingeniero industrial, se desempeñó como presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) entre 2018 y 2025 y anteriormente tuvo cargos relevantes en el sector petrolero.

“Hoy instalamos ese estado agroalimentario, que estará encabezado por el nuevo vicepresidente sectorial de economía, el licenciado Calixto Ortega, así que vamos para adelante”, anunció Rodríguez en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

06:33 hsHoy

El ministro del Interior del régimen chavista, Diosdado Cabello (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Estados Unidos advirtió al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, que podría figurar entre los principales objetivos de Washington si no coopera con las exigencias estadounidenses y si no contribuye a preservar el orden tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, según tres personas con conocimiento directo del asunto citadas por Reuters.

06:21 hsHoy

Una ONG denunció que a las presas políticas en la cárcel de La Crisálida, estado de Miranda, le niegan derechos fundamentales

Niegan paquetería y derechos fundamentales
Niegan paquetería y derechos fundamentales a presas políticas en La Crisálida, Venezuela (X)

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció este martes 6 de enero que dentro de la cárcel de mujeres La Cristálidam en el estado de Miranda, el personal de custodia negó la entrega de paquetería, además del acceso a los alimentos y visitas familiares.

“Familiares y amigos informan este martes que en la cárcel de mujeres La Crisálida, estado Miranda, se está negando la recepción de paquetería, lo que ha dejado a las internas sin acceso suficiente a alimentos. No tienen visitas familiares y obligatorias. Se encuentran en situación de aislamiento, con las actividades en el patio suspendidas, lo que agrava de forma significativa sus condiciones de reclusión”, expresó la organización en la red social X.

Y reiteraron: “Todas las personas detenidas por motivos políticos deben ser liberadas de forma inmediata, plena e incondicional, y no trasladadas a nuevos centros de reclusión para perpetuar la injusticia. Demandamos el cierre de todos los centros de tortura y recintos utilizados para recluir a personas detenidas por motivos políticos”.

06:11 hsHoy

Marco Rubio habló con Daniel Noboa y le agradeció el apoyo de Ecuador tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro (REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó el martes con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre los esfuerzos regionales en curso para promover la estabilidad en Venezuela y el operativo policial realizado en ese país el 3 de enero, informó el Departamento de Estado en un comunicado atribuido al portavoz adjunto principal, Tommy Pigott.

06:02 hsHoy

La SIP instó a Venezuela respetar la libertad de prensa tras la captura de Maduro

Fotografía de archivo en la que se registró un logo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) (EFE/Cézaro De Luca)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó este martes a las autoridades de Venezuela a garantizar la libertad de prensa, luego de la detención de 14 periodistas en el contexto de la crisis institucional que vive el país tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

A través de un comunicado, la organización enfatizó la importancia de que la ciudadanía cuente con información “confiable, plural y oportuna” en medio de la actual situación de incertidumbre.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, advirtió que el derecho de la sociedad a estar informada es aún más relevante en escenarios de inestabilidad política e institucional, y consideró que las restricciones al trabajo periodístico solo agravan la desinformación y aumentan la ansiedad en la población.

05:49 hsHoy

Datos de seguimiento marítimo confirman que solo buques con licencia de Estados Unidos continúan cargando crudo, mientras decenas de petroleros permanecen anclados o sin destino definido (REUTERS/Isaac Urrutia/Archivo)

Venezuela mantiene suspendidos por quinto día consecutivo los envíos de petróleo a China, su principal comprador, tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, la imposición de un bloqueo por parte de Washington a buques sancionados y el inicio de una transición encabezada por la funcionaria chavista Delcy Rodríguez.

05:31 hsHoy

La OEA pidió una acción coordinada para reducir las tensiones en Venezuela

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, camina junto al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, el pasado 27 de marzo de 2025 (REUTERS/Nathan Howard)

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, solicitó este martes una acción coordinada frente a los recientes acontecimientos en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado.

“Si la democracia, los principios fundamentales del Derecho Internacional y el marco jurídico interamericano están en peligro, como ya ha sucedido en nuestro hemisferio, ahora en Venezuela, el hemisferio debe actuar colectivamente para restablecer las normas y principios aceptados”, afirmó Ramdin durante una reunión del Consejo Permanente de la OEA celebrada en Washington.

El diplomático surinamés recordó que la OEA “está aquí para salvaguardar la democracia, defender los Derechos Humanos (...) para mantener nuestro Hemisferio como una zona de paz”, y subrayó que “este no es solo un asunto venezolano, sino una responsabilidad hemisférica”.

04:48 hsHoy

El dictador chavista ofreció una entrevista a la congresista María Elvira Salazar que fue transmitida por la cadena Univision

En enero de 2019, el dictador Nicolás Maduro atravesaba uno de los momentos de mayor fragilidad política desde su llegada al poder. Dentro de Venezuela, la crisis económica y social profundizaba el descontento, mientras que en el plano internacional crecían las presiones diplomáticas contra su régimen.

