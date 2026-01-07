EN VIVO | La Sociedad Interamericana de Prensa instó a Venezuela a respetar la libertad de expresión tras la captura de Maduro

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, la jefa del régimen Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro Guerra, hijo del derrocado dictados Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (REUTERS)

Nicolás Maduro, el dictador derrocado de Venezuela, compareció el lunes ante un tribunal federal de Nueva York en una audiencia inicial marcada por un fuerte despliegue de seguridad. El líder chavista, al igual que su esposa Cilia Flores, se declaró “no culpable” de los cargos federales por narcotráfico y delitos con armas.

La recién nombrada jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, sostuvo este martes que el país latinoamericano no está bajo el control de “ningún agente extranjero”, en respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que altos funcionarios de su administración coordinarán el proceso de transición hacia la democracia en Venezuela.

En paralelo, el líder republicano anunció que Venezuela acordó entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a su administración. “Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”, afirmó vía Truth Social.