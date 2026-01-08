Venezuela

Detuvieron a dos campesinos en Venezuela por celebrar con disparos la caída de Nicolás Maduro

La ONG Foro Penal denunció que los hermanos, de más de 60 años, fueron arrestados bajo el estado de excepción vigente tras la captura del exmandatario, en un contexto de temor y represión contra expresiones públicas de apoyo a la operación estadounidense

Guardar
Policías en motocicleta salen del
Policías en motocicleta salen del centro de detención en Boleíta, a donde fueron llevadas algunas personas detenidas en las recientes protestas, en Caracas, Venezuela, el 1 de agosto del 2024 (AP foto/Matias Delacroix)

Las autoridades venezolanas detuvieron a dos hermanos agricultores de más de 60 años en el estado de Mérida tras celebrar con disparos al aire la caída del dictador chavista Nicolás Maduro, capturado días atrás por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, según denunció este miércoles la ONG Foro Penal.

Los hombres, de 64 y 65 años, fueron arrestados en la localidad rural de Río Negro, en el occidente del país. De acuerdo con Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, los hermanos celebraban la salida de Maduro “en estado de ebriedad”, cuando salieron de su vivienda, efectuaron algunos disparos al aire y se burlaron de vecinos identificados con el chavismo, quienes terminaron denunciándolos ante las autoridades.

Himiob describió a los detenidos como “campesinos humildes” y explicó que las armas utilizadas eran escopetas u otros dispositivos habituales en fincas y propiedades rurales venezolanas, donde la tenencia de armas para actividades agropecuarias ha sido históricamente tolerada, aunque su uso está estrictamente regulado. “Estamos a la espera de saber si serán presentados ante un tribunal y bajo qué cargos concretos”, añadió el abogado, citado por AFP.

Las detenciones se produjeron en el marco del estado de excepción decretado tras la operación militar estadounidense que derivó en la captura de Maduro. Ese decreto amplía de forma significativa las facultades de las fuerzas de seguridad y prevé sanciones penales para quienes respalden, justifiquen o celebren públicamente la intervención de Estados Unidos en territorio venezolano.

El caso se convierte así en uno de los primeros episodios represivos documentados desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, tras la salida forzada de Maduro. Washington ha señalado que está dispuesto a colaborar con su administración de transición, una posición reiterada por el presidente Donald Trump, siempre que el nuevo gobierno cumpla las condiciones impuestas por Estados Unidos en materia política y de seguridad.

Los dos campesino detenidos (Instagram
Los dos campesino detenidos (Instagram Poli Estado Merida/@polimeridaoficial)

Foro Penal, una de las principales organizaciones de derechos humanos del país, contabiliza actualmente 806 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. La cifra incluye militares, dirigentes opositores, activistas sociales y ciudadanos arrestados en protestas o por manifestar opiniones contrarias al chavismo, según informes periódicos del propio Foro y de organismos internacionales como Naciones Unidas.

La detención de los dos agricultores se inscribe en un clima de fuerte tensión social. Aunque una parte significativa de la población celebra en privado la caída de Maduro tras casi 13 años en el poder, el temor a represalias sigue siendo elevado. En 2024, miles de personas fueron arrestadas durante protestas opositoras posteriores a unas elecciones presidenciales que el chavismo ganó en medio de denuncias generalizadas de fraude por parte de la oposición y de gobiernos occidentales.

Desde la captura de Maduro se han registrado manifestaciones casi diarias en respaldo al chavismo y a sus antiguos líderes, particularmente en zonas populares y rurales donde el oficialismo mantiene estructuras de control político y social. En contraste, no se han observado movilizaciones masivas de la oposición, debilitada tras años de persecución, exilio de dirigentes y fracturas internas, y marginada del actual proceso de transición pactado con Washington.

Organizaciones de derechos humanos advierten que el uso del estado de excepción para castigar expresiones individuales, incluso cuando incluyen conductas sancionables como el uso indebido de armas, puede profundizar la criminalización de la disidencia y consolidar prácticas represivas heredadas del régimen anterior. El caso de los dos hermanos de Mérida, subrayan, refleja hasta qué punto el miedo sigue condicionando la expresión pública en un país que, pese al cambio abrupto en la cúpula del poder, continúa bajo un esquema de control extraordinario.

Temas Relacionados

Venezuela

Últimas Noticias

Donald Trump se reunirá con directivos de petroleras estadounidenses para definir el acceso a las reservas en Venezuela

El encuentro, programado para este viernes, busca establecer nuevas condiciones para que empresas norteamericanas ingresen al sector petrolero del país caribeño tras la captura del dictador Nicolás Maduro

Donald Trump se reunirá con

Edmundo González Urrutia calificó de “venganza” la detención y condena de su yerno en Venezuela

El líder opositor denuncia que Rafael Tudares se encuentra en “desaparición forzada” desde hace un año mientras su hija desconoce su paradero

Edmundo González Urrutia calificó de

La empresa estatal venezolana PDVSA confirmó que negocia con Estados Unidos la venta de petróleo

Las conversaciones buscan definir mecanismos comerciales y regulatorios tras años de restricciones impuestas por sanciones internacionales

La empresa estatal venezolana PDVSA

Marco Rubio enumeró tres fases para Venezuela: “El primer paso es la estabilización; no queremos que caiga en el caos”

El secretario de Estado norteamericano detalló una secuencia de acciones que incluyen incautaciones de petróleo, manejo internacional de recursos y un proceso de reconciliación para reestructurar las bases políticas del país latinoamericano

Marco Rubio enumeró tres fases

Así fueron los operativos en los que Estados Unidos incautó a dos petroleros que desafiaron el bloqueo naval de Venezuela

El primer buque, el Bella 1, registrado bajo bandera rusa, fue interceptado después de una persecución de dos semanas mientras se dirigía a Rusia; y el segundo, el M/T Sophia, fue capturado sin incidentes en aguas caribeñas

Así fueron los operativos en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Abogados de funcionarios capturados por

Abogados de funcionarios capturados por extorsión a Juan Carlos Ramírez rechazaron los cargos de la Fiscalía: “Hay que ser leales”

Mauricio Sulaimán advierte que el 2026 será clave para el destino de Canelo Álvarez: " Tendrá las puertas abiertas"

El testimonio de la policía que encontró a la bebé tirada en un tacho de basura: “Necesitaba saber que esté bien”

Claudia Bahamón y su familia lograron sanar viejas heridas antes de la muerte de su padre: “Él tenía mucho miedo”

SSC detuvo a dos hombres relacionados con el ataque a balazos a un policía de inteligencia en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Robert Stryk de Stryk Global Diplomacy emite una carta abierta al presidente Donald J. Trump

Los médicos de Bolsonaro descartan la necesidad de una cirugía por el golpe en la cabeza

ONG pide aclarar anuncio de Trump sobre cierre de "cámara de torturas" en Venezuela

Yerno de Edmundo González y excandidato presidencial cumplen un año detenidos en Venezuela

El clima complica la búsqueda del español desaparecido en Indonesia tras tercera extensión

ENTRETENIMIENTO

“Cada día, volver a casa

“Cada día, volver a casa es como llegar al cielo”, confesó ASAP Rocky sobre su vida junto a Rihanna

De la animación a la vida real: se conoció quiénes serán los protagonistas de la nueva versión de Enredados

Matt Damon revela su secreto para bajar casi 15 kilos para su personaje en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan

Bruno Mars reveló la portada de su primer disco en 10 años

Kymothée arrasa Hollywood: Timothée Chalamet y Kylie Jenner, la pareja que transforma cada aparición con estilo y complicidad