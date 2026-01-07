Venezuela

Revelaron que Venezuela trasladó 113 toneladas de oro a Suiza bajo el régimen de Nicolás Maduro

Los datos aduaneros indican que las operaciones se realizaron entre 2013 y 2016 con metal procedente del banco central, en medio del deterioro económico y antes de la aplicación de medidas punitivas europeas

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Lingotes de
FOTO DE ARCHIVO: Lingotes de oro con una pureza del 99,99% se colocan en una sala de trabajo de la planta de refinado y fabricación de metales preciosos de Novosibirsk, en la ciudad siberiana de Novosibirsk, Rusia, 15 de septiembre de 2023 (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Venezuela envió a Suiza 113 toneladas de oro por un valor de casi 4.140 millones de francos suizos (unos 5.200 millones de dólares) entre 2013 y 2016, en los primeros años del mandato de Nicolás Maduro, según datos aduaneros revisados por Reuters. Las transferencias se realizaron antes de que se endurecieran las sanciones internacionales y forman parte de una estrategia más amplia del régimen chavista para obtener liquidez en medio del deterioro de su economía.

El metal precioso procedía del Banco Central de Venezuela y fue enviado a Suiza cuando el chavismo liderado por Maduro comenzó a desprenderse de reservas para sostener las finanzas públicas. La radiotelevisión pública suiza SRF informó que el oro fue trasladado para su procesamiento y certificación.

Los registros muestran que no hubo exportaciones de oro venezolano a Suiza desde 2017 hasta 2025, un periodo que coincide con la imposición de sanciones de la Unión Europea contra altos cargos del chavismo acusados de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia. Suiza adoptó formalmente esas medidas a comienzos de 2018, aunque las sanciones no incluían un embargo general sobre las importaciones de oro procedente de Venezuela.

El flujo de metal se cortó, según analistas del mercado, por una combinación de factores. “Hubo grandes ventas forzadas por parte del banco central de Venezuela entre 2012 y 2016. Gran parte de esto habrá llegado a Suiza”, explicó Rhona O’Connell, analista de StoneX, en declaraciones recogidas por Reuters. A partir de entonces, señaló, el oro pudo permanecer en el sistema financiero internacional o ser redistribuido hacia Asia en forma de lingotes más pequeños.

FOTO DE ARCHIVO: Lingotes de
FOTO DE ARCHIVO: Lingotes de oro con el sistema de validación Sicpa Oasis en la refinería suiza Metalor, en Marin, cerca de Neuchatel, Suiza. 5 julio 2019 (REUTERS/Denis Balibouse)

El contexto de esas ventas fue el colapso progresivo de la economía venezolana tras la caída de los precios del petróleo en 2014, la principal fuente de ingresos del país. Con una inflación en ascenso y un acceso cada vez más limitado a los mercados financieros, el régimen de Maduro recurrió a sus reservas de oro como fuente de divisas, incluso a costa de reducir de forma drástica el respaldo metálico del banco central.

Años después, el tema del oro vuelve a cobrar relevancia en un escenario político radicalmente distinto. Maduro fue capturado el 3 de enero en Caracas durante una operación de fuerzas especiales estadounidenses y enfrenta en Nueva York cargos que incluyen narcotráfico y narcoterrorismo. El arresto reactivó investigaciones financieras en varios países y puso bajo la lupa antiguos movimientos de activos del Estado venezolano.

En ese marco, Suiza ordenó el lunes la congelación de los activos que Maduro y 36 asociados tendrían en su sistema financiero. Las autoridades helvéticas no detallaron el valor ni el origen de esos fondos, y tampoco aclararon si existe algún vínculo entre esos activos y el oro transferido desde el banco central durante la década pasada. Fuentes oficiales se limitaron a señalar que la medida se inscribe en el cumplimiento de sanciones internacionales vigentes.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se sienta con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, durante una manifestación contra una posible escalada de las acciones estadounidenses hacia el país, en la base militar de Fuerte Tiuna en Caracas, Venezuela, el 25 de noviembre de 2025 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo)

Suiza ocupa un lugar clave en el comercio mundial del oro: alrededor de dos tercios del metal extraído en el planeta pasa por sus refinerías para ser purificado y certificado antes de su venta. Esa posición ha convertido al país en un nodo crítico —y controvertido— en la trazabilidad del oro procedente de economías en crisis o de regiones con conflictos, un debate que se ha intensificado en los últimos años.

En el caso venezolano, organizaciones de derechos humanos y expertos han advertido en reiteradas ocasiones sobre la opacidad en la gestión del oro, tanto el extraído en el Arco Minero del Orinoco como el perteneciente a las reservas oficiales. Informes previos de la ONU documentaron impactos ambientales y sociales graves ligados a la minería aurífera, así como la participación de grupos armados en su explotación.

Los datos aduaneros suizos no permiten determinar el destino final del oro venezolano ni si parte de ese metal sigue respaldando operaciones financieras vinculadas al antiguo régimen chavista. Tampoco aclaran si los activos congelados recientemente guardan relación con aquellas exportaciones. Lo que sí muestran es cómo, en los años previos al aislamiento internacional, el oro fue uno de los últimos recursos estratégicos utilizados por Caracas para sostener un modelo económico cada vez más presionado desde dentro y desde fuera.

