El día que el dictador Nicolás Maduro negó la presencia de militares cubanos en su anillo de seguridad: “Son todos venezolanos”

El dictador chavista ofreció una entrevista a la congresista María Elvira Salazar que fue transmitida por la cadena Univision

En enero de 2019, el dictador Nicolás Maduro atravesaba uno de los momentos de mayor fragilidad política desde su llegada al poder. Dentro de Venezuela, la crisis económica y social profundizaba el descontento, mientras que en el plano internacional crecían las presiones diplomáticas contra su régimen.

Ese mes, el dirigente opositor Juan Guaidó se proclamó presidente interino con el respaldo de Estados Unidos y de varios gobiernos de América Latina y Europa, un hecho que alteró el equilibrio político interno y colocó al chavismo bajo una presión inédita.

En ese escenario, Maduro accedió a una entrevista con la congresista estadounidense María Elvira Salazar, emitida por Univision desde el Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo venezolano.

El diálogo se convirtió rápidamente en un tenso intercambio, centrado en uno de los asuntos más sensibles para la cúpula chavista: el papel de Cuba dentro del aparato estatal y, en particular, su influencia en la seguridad presidencial.

Salazar consultó a Maduro si militares cubanos integraban su primer anillo de seguridad, una versión que circulaba desde hacía años en informes de inteligencia y en denuncias de la oposición.

“No tengo ningún militar cubano en mi anillo de seguridad”, afirmó el dictador caribeño ante las cámaras. Ante la insistencia de la entrevistadora, reforzó su postura: “Mi anillo de seguridad son venezolanos, profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

Durante la conversación, Salazar citó estimaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos que señalaban la presencia de miles de militares cubanos en territorio venezolano, algunos de ellos asignados a tareas de protección del jefe de Estado.

Maduro rechazó esas cifras y las calificó de falsas.

“Esa fábula de que en Venezuela hay miles de militares cubanos es mentira”, sostuvo. Según su versión, la presencia cubana en el país se limitaba a programas sociales.

“Aquí hay médicos, enfermeras, entrenadores deportivos, artistas. Militares no hay”, dijo. También señaló que, como en cualquier relación bilateral, podían existir “dos o tres” agregados militares en la embajada de Cuba, pero descartó cualquier despliegue organizado de personal armado de La Habana.

En aquel momento, organizaciones de derechos humanos, dirigentes opositores y agencias de inteligencia extranjeras advertían sobre la profunda influencia cubana en áreas estratégicas del Estado venezolano, incluyendo inteligencia, contrainteligencia y seguridad interna. Esas denuncias señalaban que asesores cubanos participaban en la formación y supervisión de cuerpos militares y policiales.

Pese a las acusaciones, Maduro mantuvo su discurso y definió la relación con Cuba como una “alianza entre países soberanos basada en la cooperación civil”.

“Venezuela la defienden los militares venezolanos por miles y miles”, insistió el ex líder chavista durante la entrevista, y reiteró que las cifras difundidas por Washington carecían de sustento.

Siete años después, la historia dio la razón a las cientos de denuncias. El sábado 3 de enero de 2026, una operación militar encabezada por fuerzas estadounidenses en Caracas culminó con la captura de Nicolás Maduro.

La congresista republicana, María Elvira Salazar (EFE/Lenin Nolly/Archivo)

La acción derivó en intensos enfrentamientos armados. Como resultado, murieron 32 militares cubanos que, según información oficial, formaban parte del dispositivo de seguridad del dictador chavista.

La cifra fue confirmada tanto por la dictadura venezolana como por el régimen de La Habana. De acuerdo con los reportes, entre los fallecidos figuran oficiales de distintos rangos, desde capitanes hasta coroneles, vinculados a las fuerzas armadas y a los servicios de inteligencia de Cuba.

La Habana reconoció públicamente las muertes y describió a los caídos como “combatientes” que participaron en el operativo.

La muerte de estos 32 cubanos expuso la injerencia del régimen de La Habana en Venezuela y contradijo las afirmaciones que Maduro realizó en 2019.

El episodio reforzó las denuncias sostenidas durante años sobre la presencia de personal extranjero en el núcleo más sensible del poder venezolano, un tema que el chavismo negó de forma sistemática.

Cuba publicó la identidad de los 32 cubanos muertos en la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el domingo por la noche que muchos cubanos que integraban el equipo de seguridad del dictador venezolano Nicolás Maduro fueron abatidos por las Delta Force.

“Saben, muchos cubanos murieron ayer (sábado)”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, al indicar que “desafortunadamente, hay muchos muertos en el otro lado”.

El mandatario sostuvo además que Cuba “está a punto de caer” y estimó que a la isla le resultará muy difícil mantenerse sin la ayuda petrolera de Venezuela.

“No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo”, aseveró.

Tras la confirmación de las muertes por parte del régimen cubano, la congresista María Elvira Salazar se expresó a través de su cuenta en X para recordar el episodio con Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS)

“En 2019, Maduro me miró a los ojos y negó que fuerzas militares cubanas operaran en Venezuela o formaran parte de su anillo de seguridad. Hoy, el propio régimen cubano ha confirmado la verdad. Era mentira entonces y ahora es innegable”, afirmó.

La revelación sobre la composición del anillo de seguridad presidencial se suma a los elementos que marcaron el colapso del régimen de Maduro y aporta nuevos datos al análisis de la cooperación entre Caracas y La Habana en materia de defensa e inteligencia.

El episodio pasó a formar parte de los antecedentes documentados de la crisis venezolana y de las relaciones bilaterales entre ambos países en las últimas décadas.