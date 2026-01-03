“Alerta, los motorizados alerta”: Diosdado Cabello llamó a los colectivos chavistas a movilizarse tras la captura de Nicolás Maduro

La palabra de Diosdado Cabello

“Alerta, alerta, los motorizados alerta”. El ministro del Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, llamó abiertamente a los colectivos chavistas a movilizarse tras la captura del dictador Nicolás Maduro, en una intervención en la que subrayó la necesidad de mantener la calma y la disciplina ante el operativo militar estadounidense sobre Caracas.

“Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente”, instó el dirigente.

Cabello enfatizó que, pese a las explosiones y el despliegue de helicópteros de combate estadounidenses durante la madrugada de este sábado, “el país está en completa calma”. El líder chavista agradeció la labor de los patrullajes civiles y militares en la capital; y sostuvo que “Venezuela sabe que ha sido agredida. Venezuela sabe lo que tiene que hacer. Nuestro pueblo sabe lo que tiene que hacer”.

Al referirse a la reacción internacional, cuestionó: “¿Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre?”, reclamando un pronunciamiento de la comunidad global.

La palabra de Delcy Rodríguez

En paralelo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó la falta de información sobre el paradero de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. “Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno de Trump prueba de vida inmediata de Maduro y de la primera dama”, sostuvo en diálogo con Venezolana de Televisión.

La funcionaria aseguró que el dictador impartió instrucciones precisas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y que “están activados todos los planes” de defensa, describiendo una “fusión militar, popular y policial para todos los planes de defensa integral de la nación”.

Rodríguez condenó la ofensiva como “una forma brutal y salvaje contra nuestro pueblo, que ha cobrado la vida de funcionarios y militares y la vida de inocentes venezolanos civiles”.

El discurso de Padrino López tras el operativo de EEUU

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó el bombardeo como “la más criminal agresión militar” sufrida por Venezuela y anunció el despliegue de todas las capacidades de defensa integral, involucrando fuerzas terrestres, aéreas, navales, fluviales y misilísticas.

El militar instó a la población a no ceder al pánico: “La desesperación es aliada del invasor. Evitemos el caos y la anarquía. Nos han atacado, pero no nos doblegarán. Nosotros venceremos”.

Tras la serie de explosiones, las autoridades informaron la declaración del “estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional”, medida que, según un comunicado leído en cadena nacional, busca “proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”.

El régimen exigió a las organizaciones internacionales que fijen una posición frente a los ataques y reiteró el llamado a la movilización popular. “No caigamos en la provocación de ellos, no caigamos en la desesperanza. Tengamos toda la fe puesta y al final de esta batalla, el pueblo de Venezuela saldrá victorioso. Que al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria!”, concluyó Cabello.

En tanto, Tarek William Saab, fiscal general, manifestó: “Pido que cese ese secuestro (a Maduro) en el cual se encuentra y que ha denunciado la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Como presidente del poder ciudadano, llamo a estar alerta a nuestro pueblo, a todos nuestros funcionarios en toda Venezuela, en todas las fiscalías del país, para denunciar estas violaciones masivas a los derechos humanos que han ocurrido hoy ante el mundo".

Y completó: “Le pido a las Naciones Unidas en este momento que se pronuncie. ¿Dónde están los organismos internacionales de derechos humanos? Que se pronuncien con relación a estos ataques cobardes que han causado víctimas mortales, de inocentes; y que mantienen en el secuestro al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, primera combatiente, primera dama Cilia Flores. Así que a la calle, mantener la calma, la alerta, no caer en la guerra enemiga que ahorita está mandando por todos lados fake news para buscar desmoralizar a nuestro pueblo".